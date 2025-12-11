「性價比」重回消費主流，中國品牌在澳洲突圍的3大關鍵

過去幾年，當全球經濟進「高成本、高通脹」周期，許多國家消費者的購物邏輯也在悄然轉變。對於澳洲家庭來說，通脹與物價上漲，使得「買貴不一定買對！」

取而代之的是「價格合理 + 性價比高」的消費回歸。而這，為中國品牌在澳洲打開了一個新賽道。

澳洲：通脹＋成本壓力，讓「性價」重回主流

根據澳洲統計局數據顯示，截至 2025 年 10 月，全澳消費者物價指數較去年同期上漲 3.8%。其中，住房成本上漲 5.9%、食品與非酒精飲料上漲約 3.2%。生活必需品、住房、電費、食品……日常支出整體上升，使澳洲消費者比以往更加注重「花的錢值不值」。在這種環境下，溢價大牌／高端品牌的不確定性——高價格、高期待、可能不穩定變成了一種負擔。「價格合理、品質夠用」的產品更容易被選中。

中國品牌的優勢，不是便宜，而「價值感」。與過去的刻板印象不同，中國品牌在澳洲受歡迎的原因並不是「低價」，而是兼具品質、實用性與價格優勢。中國供應鏈成熟、產能充足、產品迭代快，從小家電、戶外用品到廚房工具，多數品類都能提供「體驗不輸大牌、價格更讓人接受」的選項。對於需要精打細算的澳洲家庭來說，這「合理價格＋穩定品質」恰好滿足核心需求，因此在電商與線下零售管道中，中國品牌的滲透率持續提升。

打開市場的關鍵：中國品牌的適配性 + 本地化服務

能在澳洲長期紮根的中國品牌，都做到了不止「性價比」，更賣「可靠與安心」。澳洲消費者對產品安全、售後體驗與合規標準要求嚴苛，品牌若想實現長效增長，必須做好三件事：一是堅守品質底線，不盲目壓價犧牲品質；二是推進物流倉儲與售後的本地化，貼合當地消費習慣；三是嚴格符合澳洲各項法規與認證要求。

而澳洲市場本身也存在結構性機遇：當地在輕工業品、家居用品等領域高度依賴進口，本土生產能力有限，供給缺口明顯；同時電商滲透率不斷提升，華人及亞裔社區規模擴大，讓中國品牌的進入門檻遠低於歐美成熟市場，在通脹壓力下，消費者也更願意為 「物有所值」的新品牌買單。

性價比時代，中國品牌的出海窗口期

對於那些習慣以供應鏈、製造能力與柔性定價為核心優勢的中國品牌來說，現在正是一個難得的窗口期。全球消費回歸理性，澳洲市場的成本／收入結構與消費心理一變，使得對「高性價比產」的需求前所未有。

作為深耕澳洲市場的服務機構，紅萌出海憑藉我們的管道資源——涵蓋餐廳、零售、線上線下、華人社區與本地市場網路——正在幫助中國品牌把握這一窗口，實現從「試水」到「落地 + 長線增長」。如果你也正在尋找進入澳洲市場的機會，現在，正是最好的時機。