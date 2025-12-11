歡迎回來

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡
玩樂旅遊熱話
旅遊世界

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:台北捷運網站、 fb

　　好消息，以後去台北旅遊搭捷運唔一定要用悠遊卡啦！台北捷運宣佈預計明年1月起，旅客可以QR乘車碼搭捷運，而信用卡乘車則將明年1月起先進行6個月上線使用驗測，如測試順利，預計明年7月全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP （黑屏過閘）Apple Pay 功能，一嘟即入閘更方便！

 

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡

 

手機QR Code 乘車碼（預計2026年1 月起）

 

　　2026年1 月起臺北捷運將支援TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay 等電子支付工具，大家可透過 QR Code 乘車碼進出捷運站，只需開啟支援 App 出示 QR 乘車碼，即可通行捷運與公車，免卻購買悠遊卡及排隊增值的問題，旅遊出行更方便！

 

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡

 

信用卡感應支付乘車（預計2026年7 月起）

 

　　明年起除了可以用QR Code 乘車碼外，旅客可使用Visa、Mastercard、JCB 等實體信用卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應搭乘。信用卡乘車將由收單銀行台新銀行明年1月起先進行6個月上線使用驗測，測試順利，預計明年7月可實行。

 

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡

 

iPhone「快速模式（ECP）」感應支付乘車（預計2026年7 月起）信用卡

 

　　至於Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，如測試順利，預計明年7月全面開放蘋果手機快速模式（ECP）功能，即iPhone或Apple Watch能夠在免解鎖狀態下，直接感應進出站，更方便快捷。

 

　　台北捷運指全線共安裝1,396個電子主單元模組、2,361組多元支付外掛箱體，保留原有儲值卡感應功能外，並新增 QR Code 乘車碼與信用卡感應乘車服務。完成重置更新後的車站閘門，具有支付自由度增加、節省購票時間、減少現金交易等優點。旅客可依照各家銀行或多元支付提供優惠，，進一步提升支付便利性。

Tags:#旅遊世界#台北#捷運#手機支付#Apple Pay#信用卡#悠遊卡#旅遊#玩樂旅遊熱話
