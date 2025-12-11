新聞女王2｜「方太」龔慈恩多層次演技 獲網民力推最佳女配角！曾為保持知名度 拍性感出浴戲

無綫劇集《新聞女王2》播至結局篇，劇情變得緊張，方太（龔慈恩 飾）病重，Kingston（黃宗澤 飾）藉此事企圖顛覆電視台的權力格局。昨晚（10日）播出的一集，龔慈恩準備把自己所有財產交給佘詩曼的一場戲，有喊有笑，多層次演技大爆發，觀眾看得入戲，網民更推認為她會在今年《萬千星輝賀頒獎典禮》上奪得「最佳女配角」。與此同時，飾演奸角的黃宗澤表現亦很出色，同樣被讚。

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、王敏奕、吳業坤等人主演的無綫劇集《新聞女王2》，已經播到結局篇，連日來資深藝人夏文汐、龔慈恩大騷演技，觀眾睇得十分興奮。故事進展到方太（龔慈恩 飾）患重病，為阻止一向對SNK電視台虎視眈眈的Kingston（黃宗澤 飾）成為公司主席，打算跟Man姐（佘詩曼 飾）上契，把權力及股份轉讓給對方，但在緊急簽約一刻暈倒。

龔慈恩好戲連場，與佘詩曼上契一幕最令網民感動。（《新聞女王2》截圖）

龔慈恩在戲中出動私伙首飾鑽飾，藍寶石、綠翡翠、珍珠、鑽石夠搶眼之外，她的演技亦同樣亮麗，因而備受讚賞。於上契儀式的一幕，場面感人，笑中有淚，龔慈恩多層次的演技，不少支持者都覺得她應該會在今年《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「最佳女配角」獎。

龔慈恩多層次演技獲網民大讚。（《新聞女王2》截圖）

（《新聞女王2》截圖）

於之前的一集，電視台與佘詩曼得到新聞奬一幕，龔慈恩暈倒醒來剩「半條人命」、長達11分鐘的「SNK Tour訴心聲」，用上一鏡到底的拍攝手法，觀眾迴響甚大，更封此幕為全劇最精彩的場面。龔慈恩在個人社交平台分享兩輯《新聞女王》中，演方太的感受：「第一輯的方太總是在一個安泰自信的狀態！奈何第二輯，她變得有點不安……天時地利人和！沒有永遠的高處，也沒有永遠的低谷！人總要接受放下，面對。」

龔慈恩憑精緻外表有「公仔」的稱號。（資料圖片）

曾作性感演出的龔慈恩。（資料圖片）

62歲的龔慈恩拍劇逾30年，由於樣貌精緻有「公仔」的稱號，奠定花旦之位。她以往拍的劇集，不少都是經典作，包括1985年《大香港》、1986年《銀色旅途》、1986年《薛丁山征西》、1987年《大城小子》、1989年《摩登小寶》、1990年《燃燒歲月》和1996年《西遊記》等，跟周潤發、黎耀祥、鄧萃雯和黃日華等好戲之人合作。一向以乖乖女形象示人的龔慈恩，於1987年形象大改變，以野性形象跟秦沛及鄧浩光拍攝《巫情》，甚至在鏡頭前大膽演出性感出浴戲，展示誘人媚態，其實在當時電視尺度下已算是非常大膽！

（資料圖片）

後來她亦曾為雜誌影了一輯很性感的封面相，於《歡樂今宵新幹線》節目內，被主持人問到她為何沒酬勞也這樣拼搏拍性感照？她坦言：「我哋真係好需要keep住一個好基本嘅知名度，第二樣嘢係好多時我哋喺劇集裏面，畀角色或各方面規限咗我哋性格、表達形體等各方面，或者我哋可以喺封面以另一面示人。」翌年拍《燃燒歲月》再有出浴戲，她有個背部露膊鏡頭，要戲中飾演宦官的林尚武服侍沐浴更衣。

黃宗澤演奸角同樣搶鏡。（《新聞女王2》截圖）

另一方面，在《新聞女王2》演活「賤精總監Kingston」的黃宗澤，面對方太重病，但仍然句句說話有骨。當他見到方太在上契儀式期間突然暈倒，全場人也大為緊張之時，他選擇坐在一旁，觀眾覺得他表情充份表現到涼薄一面，多個表情如揚眉、藐嘴冷笑樣都很出色。對於被讚演「賤精」入血，佘詩曼早前接受無綫節目《一周星星》訪問時，直指黃宗澤是「本色演出」，他亦自嘲18層地獄都不足以懲罰他的賤格。