歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力
娛樂新聞
電影推介

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

娛樂
娛樂
PHOTO:滾動工作室IG、《內幕》IG、郭富城IG

　　影帝郭富城上月生日正式登「六」，加上第三個女出世，又拉頭馬，可謂喜事連連。近日他正勤力宣傳主演的新戲《內幕》，票房非常理想，成為「華語片單日票房冠軍」及「連續3天華語片冠軍」，走勢強勁。已為人父的他，工作仍然十分賣力，電影公司發放更多宣傳照片，原來戲中多個危險動作場面，郭富城也親身上陣，女兒帶給他的工作動力。

 

Read more：12月新戲｜郭富城、吳鎮宇25年後再合作，魏浚笙首做主角演冷血殺手

 

　　由麥兆輝執導全新犯罪電影《內幕》（Under Current），演員陣容強勁，包括郭富城、吳鎮宇、任達華及方中信等一班好戲之人，其他演員有湯怡、陳國邦、駱應鈞、姜大衛、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文等。故事以探討慈善基金捐款作背景，涉嫌洗黑錢的重重內幕，牽涉律師及警匪多方陣營的善惡對決。隨著深入的調查，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮現，慈善機構竟隱藏著很多不可告人的內幕。

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　郭富城與吳鎮宇繼電影《愛與誠》後，相隔25年再合作，二人戲中崗位不同，充滿矛盾，為調查真相不時爆發激烈對峙。電影公司再度發放其中部分重頭戲劇照及影片，也引起已觀看電影的觀眾熱議。郭富城在戲中多場打鬥戲親自上陣搏到盡，除了爆破場面、多場吊威也半空翻騰動作戲，他都沒有用替身。另外還有一幕他被張文傑從後箍頸，也睇得人很肉緊；他又跟吳鎮宇有互不相讓的搏鬥場面，「戲味」十足。

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　郭富城落力演出有好收穫，電影走勢強勁，他對這次演出充滿信心，每次出席宣傳時也很風騷。上月底出席《內幕》首映禮，是太太方媛為他誕下第三位千金後首次出席公開活動，接受訪問期間更大方公開孻女的中英文全名。

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　當晚郭富城笑言自己並沒有秘密，大方透露已為三女改名，公開女兒的中文名字同樣有「詠」字，而且跟大家姐郭詠（Chantelle）和二家姐郭詠萱（Charlotte）  一樣，挑選了C字的英文名，他說：「我同太太研究咗為三女改名，最後決定係郭詠心，愛心個心，希望佢永遠傳遞愛心，英文名叫Cheryl 。」

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　期間，郭富城更分享湊女過程，更認同女兒帶給自己無窮力量：「無論喺出面做嘢幾辛苦，流幾多汗，當我見到BB，就算佢已經瞓緊覺，或者佢擘大隻眼望到我嘅時候，我就融化晒，咩都值得」。他表示會為女兒低調舉行百日宴，而被追問生第4胎計劃，郭富城變口密表示一樣順其自然。

 

Tags:#郭富城#吳鎮宇#方媛#內幕#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
Add a comment ...Add a comment ...
日劇《前程錦繡》50周年電影版｜中村雅俊兼任導演，原班人馬演出明年上映
更多娛樂文章
日劇《前程錦繡》50周年電影版｜中村雅俊兼任導演，原班人馬演出明年上映
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處