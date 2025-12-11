歡迎回來

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力
娛樂新聞
電影推介

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

娛樂
娛樂
PHOTO:滾動工作室IG、《內幕》IG、郭富城IG

　　影帝郭富城上月生日正式登「六」，加上第三個女出世，又拉頭馬，可謂喜事連連。近日他正勤力宣傳主演的新戲《內幕》，票房非常理想，成為「華語片單日票房冠軍」及「連續3天華語片冠軍」，走勢強勁。已為人父的他，工作仍然十分賣力，電影公司發放更多宣傳照片，原來戲中多個危險動作場面，郭富城也親身上陣，女兒帶給他的工作動力。

 

Read more：12月新戲｜郭富城、吳鎮宇25年後再合作，魏浚笙首做主角演冷血殺手

 

　　由麥兆輝執導全新犯罪電影《內幕》（Under Current），演員陣容強勁，包括郭富城、吳鎮宇、任達華及方中信等一班好戲之人，其他演員有湯怡、陳國邦、駱應鈞、姜大衛、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文等。故事以探討慈善基金捐款作背景，涉嫌洗黑錢的重重內幕，牽涉律師及警匪多方陣營的善惡對決。隨著深入的調查，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮現，慈善機構竟隱藏著很多不可告人的內幕。

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　郭富城與吳鎮宇繼電影《愛與誠》後，相隔25年再合作，二人戲中崗位不同，充滿矛盾，為調查真相不時爆發激烈對峙。電影公司再度發放其中部分重頭戲劇照及影片，也引起已觀看電影的觀眾熱議。郭富城在戲中多場打鬥戲親自上陣搏到盡，除了爆破場面、多場吊威也半空翻騰動作戲，他都沒有用替身。另外還有一幕他被張文傑從後箍頸，也睇得人很肉緊；他又跟吳鎮宇有互不相讓的搏鬥場面，「戲味」十足。

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　郭富城落力演出有好收穫，電影走勢強勁，他對這次演出充滿信心，每次出席宣傳時也很風騷。上月底出席《內幕》首映禮，是太太方媛為他誕下第三位千金後首次出席公開活動，接受訪問期間更大方公開孻女的中英文全名。

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　當晚郭富城笑言自己並沒有秘密，大方透露已為三女改名，公開女兒的中文名字同樣有「詠」字，而且跟大家姐郭詠（Chantelle）和二家姐郭詠萱（Charlotte）  一樣，挑選了C字的英文名，他說：「我同太太研究咗為三女改名，最後決定係郭詠心，愛心個心，希望佢永遠傳遞愛心，英文名叫Cheryl 。」

 

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

 

　　期間，郭富城更分享湊女過程，更認同女兒帶給自己無窮力量：「無論喺出面做嘢幾辛苦，流幾多汗，當我見到BB，就算佢已經瞓緊覺，或者佢擘大隻眼望到我嘅時候，我就融化晒，咩都值得」。他表示會為女兒低調舉行百日宴，而被追問生第4胎計劃，郭富城變口密表示一樣順其自然。

 

Tags:#郭富城#吳鎮宇#方媛#內幕#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
