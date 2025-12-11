古洞德利士多 │ 由手工潮州糕餅，轉型至賣雜貨及麵食飲品，默默經營逾60載

位於古洞北的德利士多於1962年開業，由現經營者馮宋林的父親創辦，父親1950年代由大陸來港後曾居住在石硤尾木屋區，1953年木屋區大火災後輾轉搬到古洞。

「德」是父親名字裡的其中一個字，「利」則取順順利利的好意頭，德利從一間木屋開始，舊址約在悅和醬園的後方。1970年代父親買下了現址古洞大馬路17號的舖位，並向 *理民府申請改建加蓋了一樓，成為現在所見到的德利士多。

父親曾在上海學做花生糖，開業初期德利以販售潮州花生糖及其他潮式傳統糕餅為主，全由父親純手工製作，出品有花生糖、米通、香蕉糕、白糖餅、*白鴿屎等。在重要節慶，德利還會推出應節的糕餅，例如中秋節的潮州月餅、月光餅，以及元宵節的糖塔等。

德利出產的米通用糯米製作，先將糯米蒸熟，曬後做出來的米通鬆化香脆，有別於使用白米的紮實口感。父親做米通，馮宋林與四兄弟姐妹則負責將米通秤重包裝。包裝好的商品除了在店內販售，也會批發到大埔，或經由專門從古洞取貨到市區的「賣菜婆」銷售到九龍。

隨著時代潮流的變化，飲食選擇不斷增多，傳統潮式口味漸漸不是主流，加上父親年紀大，糕餅製作過程耗費體力，在1970年代尾開始，德利不再以糕餅為主要商品。1980年代初，德利將經營模式轉變為類似近代常見的雜貨士多，當時會到油麻地果欄批發水果到店舖賣，亦有販售日用品及鹹魚、冬菇等乾貨。以往可以在德利見到鄰近鉅利醬園的產品，可見在古洞這個小聚落，商戶彼此之間緊密合作的關係。同期德利也在洲頭飼養鴨隻，以供應給附近的燒臘檔口，業務範圍廣泛。

2008年馮宋林正式接手經營德利，至今雜貨士多的經營模式沒有改變，還增添了茶水站的角色，為附近居民供應簡單的熱食，如燒賣、即食麵，以及奶茶、咖啡等飲品。

德利多年來從販售手工潮州糖餅，慢慢轉型成雜貨士多，到現在兼售麵食飲品，一直以來都是由全家人一起落手落腳打理，沒有聘請夥計。因著上居下舖的便利，營業時間可彈性安排，例如周末假日如果家人沒有安排行程，店舖也會營業。不過近年生意轉淡，加上未知古洞發展計劃實際遷離的日期安排，很多日用品在賣完後便不再進貨，默默營業到最後一刻。

註：

理民府：1900年代初由英國政府接收新界租借地時成立，主要負責新界地區的大小事務，例如土地買賣、工程建設、社會福利，以及村民糾紛及仲裁審查等，至1980年代初以政務處取代。

白鴿屎：傳統潮式小食，外層為粉紅或白色膽皮，包著花生餡料

德利士多 - 古洞

創於：1962年

經營：士多雜貨

地址：上水古洞大馬路17號