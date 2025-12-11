THE GUNDAM BASE旗艦店啟德登場︱1:2 神高達巨型立像＋珍藏展＋體驗區

各位高達迷注意，今年最期待的THE GUNDAM BASE將於12月20日開幕啦！BANDAI NAMCO ASIA官方旗艦設施「THE GUNDAM BASE」正式登陸香港，全港首間旗艦店將於九龍啟德雙子匯2期開幕，店舖佔地近 4,500平方呎，Fan不但可以爆買高達模型、參觀主題展覽、參與高達模型製作工作坊，與1:2 神高達巨型立像更必不可少，相信是一眾高達迷的交流與朝聖地。

THE GUNDAM BASE 繼於日本、韓國、中國內地、台灣及泰國設立分店後，首度進軍香港於「啟德雙子匯」的2期SNDO三道，開設全港首間官方旗艦店。各位fans留意，為維持足夠空間以提供舒適的店內體驗，開業期間進場安排將以登記預約形式進行（直至另行通知），預約需透過The Twins Rewards手機應用程式登記，並以「先到先得」形式進行，每位會員可於本輪預約中其中一天登記預約進場一次，每次為1小時一節。

為慶祝香港首間旗艦店開幕，特別引入1:2 神高達半身立像，連底座高度達8米，氣勢磅礡，神高達以其標誌性必殺技「石破天驚拳」及「明鏡止水」狀態聞名。立像背部更設有層次漸變的「日輪」特效，重現動畫中的經典動作，視覺震撼力十足，同場亦設有象徵THE GUNDAM BASE品牌精神的特別配色高達 1.8 米高 RX-78-2 立像，是高達迷打卡熱點之一。

THE GUNDAM BASE香港店有咩特別呢？新店以香港特色景點為背景的情景模型，將香港標誌性景觀與高達機體巧妙結合，呈現獨特的視覺效果。同時，旗艦店設有高達發展歷程回顧展，展出歷代《機動戰士高達》系列中多款經典主角機體，引領觀眾穿越時空，回顧自1979年以來高達世界的演變與經典時刻，細味各代駕駛員與其駕駛機體的各個故事。

佔地近 4,500平方呎 集模型、精品銷售、主題展覽與製作體驗於一身

高達工廠體驗區

砌高達係一眾fans最大的樂趣，大家可參加高達模型工廠互動體驗區，不定期舉辦高達模型製作工作坊，由專業導師指導初學者學習組裝模型的基礎技巧，親身體驗模型製作的樂趣。有關工作坊的報名詳情及最新活動資訊，將於 THE GUNDAM BASE HONG KONG官方社交媒體平台公佈，敬請密切留意。

活動區佈滿模型原材料膠粒，重塑 Bandai 模型生產線的現場氛圍。

逾100款高達模型及主題精品

THE GUNDAM BASE 店內有超過100款高達模型及主題精品，包括多款THE GUNDAM BASE的獨家商品，重點推介本年「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」限定的3款高達模型。包括RG 1/144 RX-78-2 高達 Ver.2.0（THE GUNDAM BASE 限定配色）、MG 1／100 飛翼高達零式EW Ver.ka （循環再造色／霓虹粉）、MG 1/100迷惘高達紅色機 （循環再造色／霓虹粉）。



RG 1/144 RX-78-2 高達 Ver.2.0「THE GUNDAM BASE 限定配色」$319.9

MG 1/100 飛翼高達零式EW Ver.ka （循環再造色 / 霓虹粉）$489.9



MG 1/100迷惘高達紅色機 （循環再造色 / 霓虹粉）$409.9

THE GUNDAM BASE 香港旗艦店

開業日期：2025年12月20日起

營業時間：11am-8pm

地點：啟德沐翠街12號雙子匯2期8樓803號舖