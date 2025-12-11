歡迎回來

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區
TEXT:Eunice ChowPHOTO:中港城

　　聖誕佳節愈來愈近，今個星期最啱去行聖誕市集買禮物！尖沙咀中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12日起一連三個週末、橫跨聖誕與除夕假期舉行，今年聯乘本地街頭藝術木藝品牌 Start from Zero，並採用原木搭建成聖誕潮酷街頭文化基地。市集聚集過百本地與海外潮牌、本地人氣特色餐飲進駐，更有本地樂隊及歌手輪番演唱， 你亦可暢玩木製懷舊攤位遊戲，以及於 6米高巨型聖誕樹打卡！

 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

 

　　中港城「車尾箱聖誕市集」將於12月12至14日 、20至21日、25至28日及31日（共10天）舉行。今次市集與本地原創木藝品牌Start from Zero合作，以街頭藝術為主題，市集將匯聚超過 100個手工藝、型格潮牌、節日飾品、海外品牌攤檔，包括潮流教父葛民輝的自創品牌Like Black、DJ少爺占創立的精品咖啡品牌Treble Coffee、時尚服飾品牌 CAAT3及 FLAKEY、本地潮流品牌Growthring & Supply、彭峻峰創辦的型格潮牌432hz、關智斌特設限定經典車攤檔、藝人譚杏藍創立的 Byebuy Market、人氣網絡平台Flat Out 地板油、寂寞清酒俱樂部、澳門古著店 Col Bleu.Union Vintage，以及來自台灣的復古選物店 Wander 雋永選物店等，話唔定行市集都可以見到藝人！

 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

潮流教父葛民輝的自創品牌Like Black

 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

DJ少爺占創立的精品咖啡品牌Treble Coffee

 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

Frankie@Mirror主理的時尚服飾品牌FLAKEY

 

海景餐飲攤位

 

　　市集嚴選多家人氣特色餐飲單位，包括主打養生輕食的何金銀外賣店、以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記、融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部，以及 c108 Café & Bar、養生湯品 百草湯料、精品咖啡店 Minato Coffee 等。


聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

主打養生輕食的何金銀外賣店

 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

以港式懷舊沙嗲馳名的浩銘記
 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

融合清酒與音樂的寂寞清酒俱樂部

 

　　大家於高達 6米的巨型閃亮聖誕樹打卡外，入夜亦可欣賞中港城幕牆的聖誕燈飾，指定日子還有本地人氣樂隊及歌手輪番演出，包括本地樂隊Locksmiths開鎖佬、50年代鄉村搖滾樂團The Boogie Playboys、Hedgehog及DJ Delta T，感受濃厚節日氣氛。此外，Start from Zero 會場限定木製懷舊攤檔遊戲，收益將用作慈善用途關注毛孩。

 

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區

 
 
中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月12-14、20-21、25-28及31日

時間：2pm-8pm（12月12日 4pm-8pm；12月31日5:30pm-12:30am）

地點：尖沙咀中港城海豚池平台花園

 

Tags:#聖誕節#尖沙咀#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕市集2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#christmasevent2025#中港城#christmas2025
