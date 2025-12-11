歡迎回來

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場
香港周圍遊

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:KYUBI

　　誰說去商場跟聖誕裝置打卡是小朋友及女生們的專利？今個聖誕節，男生們都可以盡情去朝聖及打卡！由Mirror成員Anson Kong（AK）創立的潮流品牌KYUBI，今個12月將會聯乘《機動戰士高達》，於荃新天地舉行《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》。由即日起至2026年1月4日，高達迷都可以去跟1.8米高的元祖高達、Wing Gundam Zero（EW）及Gundam Deathscythe Hell（EW）打卡，亦可以於pop-up store買KYUBI聯乘高達的限定產品送給自己（或男友／老公）做聖誕禮物！

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

由即日起至2026年1月4日，《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》將於荃新天地舉行。

 

　　KYUBI主理人及團隊同為超級高達迷，這個活動更親自擔綱設計，將荃新天地一期中庭打造成充滿未來感的高達展示場，元祖高達RX-78-2與《新機動戰記高達W》系列一眾主角齊齊登場。場內展示了1.8米高的高達RX-78-2、Wing Gundam Zero（EW）及Gundam Deathscythe Hell （EW），機體以超高精密度設計，無論是細節紋理還是色彩層次都極為豐富，還原度十足！另外還可以在4米高的Wing Gundam Zero（EW）打卡牆前，親身感受高達世界帶來的氣勢。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

1.8米高的高達RX-78-2以模型姿態登場。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

非常有氣勢的死神高達。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

4米高的Wing Gundam Zero（EW）打卡牆。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

迎來30周年《新機動戰記高達W》系列。

 

KYUBI聯乘推出 超限量RX-78元祖高達香爐、人氣滑板凳 

 

　　KYUBI團隊以經典RX-78-2元祖高達及《新機動戰記高達W》為主題，打造了一系列原創限定單品，首推RX-78元祖高達香爐——它打破了大家對高達周邊產品的固有印象，精緻地復刻了經典機體的輪廓，同時融入了仿日本青白瓷的傳統工藝設計，每件均由匠人全手工製作，獨特的釉色與細緻的手工，使每個香爐都成為珍貴的陶瓷藝術品。另外，KYUBI招牌滑板椅也進行了強勢升級，加入了紅彗星扎古與RX-78元祖高達兩大經典元素，並附上Haro小金球，有型又實用。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI RX-78 Incense Burner（Limited）$1,580

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI #MobileSuitGundam Skateboard Deck Chair（Limited）$980

 

KYUBI原創設計 元祖高達、GUNDAM Wing服飾系列

 

　　為致敬《新機動戰記高達W》30周年，KYUBI同步推出多款以元祖高達、《新機動戰記高達W》為主題之原創服飾。包括以30周年為主題的雙面背心，一面印上精選動畫分鏡，另一面黑絎縫配合Endless Waltz刺繡、Mobile Suit Gundam Wing與KYUBI徽章，全面強化細節的設計，誠意滿載，而且輕盈保暖。

 

　　另推出多款原創主題Tee，結合KYUBI Logo及元祖高達、Wing Gundam造型設計，定能勾起粉絲們對《新機動戰記高達W》滿滿情懷。購買指定服飾系列，可獲贈限量版主題禮盒（共2款，可自選）。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI Gundam Wing 30th Endless Waltz Vest Jacket（Limited） $650

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI RX-78 Original Tee $520

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI Gundam Wing Original Tee $520

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI Char Aznable Crown Tee $520

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

購買指定服飾系列，可獲贈限量版主題禮盒（共2款，可自選）。

 

香港限定聯乘商品全員主角登場　收藏級稀有超巨閃卡搶眼登場

 

　　秉承KYUBI「Have A Young Heart」的品牌理念，是次聯乘系列將高達精神融入潮流童趣設計，推出多款香港限定商品。系列包括聯乘 Tee、手提袋、飾物配件及極具收藏價值的14款《新機動戰記高達W》系列30周年金屬收藏掛飾，不僅希羅‧尤、狄奧‧麥韋、多諾華‧巴頓、卡多魯‧魯賓‧溫拿及張五飛等全員主角登場，更以精緻工藝還原經典戰事名場面，全系列數量有限，僅於香港地區發售，每一款都是收藏級限定珍品，勢將成為今年聖誕節最矚目的潮流話題焦點！同場特設高達系列周邊及超限量高達系列模型發售。

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

KYUBI Charm Collection S8 Gundam Wing 30th - Boxset

 

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場

凡購買「KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM」系列任何產品滿HK$1,000，即可獲贈主題限量毛巾及海報各一款（隨機送出）。購物滿HK$2,000，即可獲贈主題限量毛巾及海報一套。數量有限，送完即止。


KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025

日期：即日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點：荃灣荃新天地一期中庭

 

Tags:#香港周圍遊#聖誕節2025#聖誕好去處2025#christmasevent2025#聖誕2025#聖誕打卡熱點#荃灣#荃新天地#KYUBI#高達#元祖高達#紅彗星渣古#打卡#AK#Anson Kong
