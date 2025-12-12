聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

喜歡手作的朋友，今個聖誕千祈唔好錯失東薈城首次聯同購物網站 Pinkoi攜手呈獻「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」，市集超過100位來自日、韓、台、泰等地的原創人氣品牌來港，帶來一系列精選好物，還有一系列聖誕美食禮盒。日本人氣抹茶品牌 THE NODOKA N及農生茶飲將提供現場試飲，絕對是聖誕節前夕好去處！

HO~HO~HOLIDAY聖誕市集將於2025年12月19至21日及24至26日期間舉行，市集邀得多個海外品牌首度來港，包括來自日本的亮點品牌包括：擅長把傳統和服重新演繹為時尚外套及單肩包的RIKA SHIOYA BOUTIQUE、專門以壓克力製作手繪飾品的LOL:TAKAKO、以及木雕藝術家KENZI MURABAYASHI的精緻作品。

韓國方面有當紅人氣吊偶 Papimyong首度登場；泰國則帶來文青小眾手袋品牌 Walking Stitch；而來自台灣的創意紙品 Wisi Creative 及純銀飾品新秀 ZUZU JEWELRY 亦將首次與香港粉絲見面，為市集注入多元文化與獨特創意。

大家更有機會與日韓台泰著名設計師見面與交流設計理念，日本人氣飾品品牌 Ui.、深受日本女星喜愛的穿搭選品 marina JEWELRY、以及押花飾品代表 Schaf 將現身市集。韓國當紅文創品牌 mangdollable shop、來自台灣的傳統手工製作服飾良品 繭裹子 TWINE、泰國多巴胺彩色布包品牌 Sew and Sew、以及近期在香港掀起 SnapRoll 底片熱潮的 Escura lab 等品牌主理人亦會親自到場，分享品牌理念與作品特色，讓粉絲深入了解創作背後的故事。

大家選購精美手作同時，場內國際得獎咖啡及亞洲美食都值得留意，包括首次來港的台灣 pingyihcafe 品易、大稻埕精品咖啡館孵珈琲洋館 FU Cafe，以及深受 Pinkoi 會員喜愛的 SIMPLEREAL 想望咖啡，聯同本地代表 G Morning Coffee將在現場與大家分享精品咖啡的獨特風味。每年試飲均排長龍的日本人氣抹茶品牌 THE NODOKA 亦將載譽歸來。美食方面，本地果醬皇牌 The Nutter Company 將現場販售聖誕果仁醬禮盒及限定雪糕，港台天然食物品牌二澳農作社與暖暖純手作將以帶來美食分享體驗，提供「米殼氣泡茶」與「女神薑茶」現場試飲。

市集更邀得人氣KOL Christy Lai (黎紀君) 的寵物食品品牌Power Ruff及網絡創作者Jon Jon (張家希) 的鉤織手作品牌「莊毛毛」參與，為活動增添「星」級魅力。

KOL Christy Lai (黎紀君)寵物食品品牌 Power Ruff

網絡創作者 Jon Jon (張家希) 鉤織手作品牌莊毛毛

香港桌球運動員吳安儀及武術運動員沈曉榆親自參與設計的限量版運動公仔

CLUB CG會員憑指定積分，即可參與聖誕花環手作坊或由人氣網絡創作者Bread Poon (潘詩亮) 主理的輕黏土手作水晶球工作坊，市集舉行期間多位人氣歌手亦將現場獻唱。凡於市集作任何消費並即日新登記成為CLUB CG準會員，更可獲贈驚喜小禮物一份及東薈城名店倉HK$100 電子購物禮券一張。

東薈城名店倉x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日

時間：1pm-8pm (最後進場時間：7:30pm)

入場：免費開放

備註：有關出席攤位的詳情或因天氣影響而作特別安排，請留意東薈城名店倉社交平台公布