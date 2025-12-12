歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:東薈城

　　喜歡手作的朋友，今個聖誕千祈唔好錯失東薈城首次聯同購物網站 Pinkoi攜手呈獻「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」，市集超過100位來自日、韓、台、泰等地的原創人氣品牌來港，帶來一系列精選好物，還有一系列聖誕美食禮盒。日本人氣抹茶品牌 THE NODOKA N及農生茶飲將提供現場試飲，絕對是聖誕節前夕好去處！

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

 

　　HO~HO~HOLIDAY聖誕市集將於2025年12月19至21日及24至26日期間舉行，市集邀得多個海外品牌首度來港，包括來自日本的亮點品牌包括：擅長把傳統和服重新演繹為時尚外套及單肩包的RIKA  SHIOYA BOUTIQUE、專門以壓克力製作手繪飾品的LOL:TAKAKO、以及木雕藝術家KENZI  MURABAYASHI的精緻作品。

 

　　韓國方面有當紅人氣吊偶  Papimyong首度登場；泰國則帶來文青小眾手袋品牌 Walking Stitch；而來自台灣的創意紙品 Wisi Creative 及純銀飾品新秀 ZUZU JEWELRY 亦將首次與香港粉絲見面，為市集注入多元文化與獨特創意。

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

 

　　大家更有機會與日韓台泰著名設計師見面與交流設計理念，日本人氣飾品品牌 Ui.、深受日本女星喜愛的穿搭選品 marina JEWELRY、以及押花飾品代表 Schaf 將現身市集。韓國當紅文創品牌 mangdollable shop、來自台灣的傳統手工製作服飾良品 繭裹子 TWINE、泰國多巴胺彩色布包品牌 Sew and Sew、以及近期在香港掀起 SnapRoll 底片熱潮的 Escura lab 等品牌主理人亦會親自到場，分享品牌理念與作品特色，讓粉絲深入了解創作背後的故事。

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

 

　　大家選購精美手作同時，場內國際得獎咖啡及亞洲美食都值得留意，包括首次來港的台灣 pingyihcafe 品易、大稻埕精品咖啡館孵珈琲洋館 FU Cafe，以及深受 Pinkoi 會員喜愛的 SIMPLEREAL 想望咖啡，聯同本地代表  G Morning Coffee將在現場與大家分享精品咖啡的獨特風味。每年試飲均排長龍的日本人氣抹茶品牌 THE NODOKA 亦將載譽歸來。美食方面，本地果醬皇牌 The Nutter Company 將現場販售聖誕果仁醬禮盒及限定雪糕，港台天然食物品牌二澳農作社與暖暖純手作將以帶來美食分享體驗，提供「米殼氣泡茶」與「女神薑茶」現場試飲。

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

 

　　市集更邀得人氣KOL Christy Lai (黎紀君) 的寵物食品品牌Power Ruff及網絡創作者Jon Jon (張家希) 的鉤織手作品牌「莊毛毛」參與，為活動增添「星」級魅力。

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

KOL Christy Lai (黎紀君)寵物食品品牌 Power Ruff

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

網絡創作者 Jon Jon (張家希) 鉤織手作品牌莊毛毛

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

香港桌球運動員吳安儀及武術運動員沈曉榆親自參與設計的限量版運動公仔

 

　　CLUB CG會員憑指定積分，即可參與聖誕花環手作坊或由人氣網絡創作者Bread Poon (潘詩亮) 主理的輕黏土手作水晶球工作坊，市集舉行期間多位人氣歌手亦將現場獻唱。凡於市集作任何消費並即日新登記成為CLUB CG準會員，更可獲贈驚喜小禮物一份及東薈城名店倉HK$100 電子購物禮券一張。

 

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

 

東薈城名店倉x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場 

日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日

時間：1pm-8pm  (最後進場時間：7:30pm)

入場：免費開放

備註：有關出席攤位的詳情或因天氣影響而作特別安排，請留意東薈城名店倉社交平台公布

Tags:#聖誕節#東涌#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕市集2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#christmasevent2025#東薈城#christmas2025#etnet生活
Add a comment ...Add a comment ...
大熊貓龍鳳胎︱加加得得15個月大增磅＋新技能解鎖，海洋公園$269起入場兩次優惠
更多玩樂假期文章
大熊貓龍鳳胎︱加加得得15個月大增磅＋新技能解鎖，海洋公園$269起入場兩次優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處