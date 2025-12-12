阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

日本首相高市早苗月前大放厥詞，說「台灣有事」，日本便可能以「存亡危機」作藉口行使集體自衛權。

此事擾攘多日，高市及她背後的麻生太郎集團，並未肯收回言論，高市的首相職位雖岌岌可危，但她仍有七成日本民意支持，估計她會繼續擇惡固執，死不退讓。因為她一旦撤回言論，便會失去日本軍國主義分子的支持，立即下台。

面對此種局面，中國須按照不同形勢預定戰略方案。首先是高市會否讓步，收回言論並道歉？就算她退縮了，這是否靠得住？另一種可能是她會否被迫下台？下台後形勢是否好一點？若這些軍國主義者繼續死扛頂下去，中國應怎辦？

高市早苗發表「台灣有事論」，令中日關係急劇惡化。(AP)

法理中國佔優，經濟牌衝擊日本

中國手上其實有多張牌可打，軍事行動並非第一步要做的。首先在法理上，中國佔盡上風，這便使中國在國際外交上可站在道德高地，日本的盟友就算要幫日本，也只能理虧氣弱，搞不出聲勢，連美國總統特朗普(Donald Trump)打電話訓示高市，其內容也不敢公諸於世。

為何日本完全理虧？她是被幾份有法律效力的文件緊緊鎖死，這些文件的本意便是防範日本軍國主義復辟，不容其破壞二戰後世界的新秩序。1972年中日建交時的聯合聲明第二條說日本承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，第三條說中國重申台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分，日本政府則「充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場」。這個第八條是甚麼？正是「《開羅宣言》之條件必將實施，日本主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定之其他小島之內」。換言之，琉球不是日本的，台灣更只能是中國的。這是戰後國際秩序的重要部分，日本作為侵略者卻最終淪為戰敗國，必須承認，哪裏會有空間多管閒事，以軍事力量阻撓中國的統一大業？

法理可助中國在外交上佔優，但國際關係往往不以道德法理決定一切，中國還需要其他手段。中國手上持有的經濟牌也可使日本窮於應對。

2024年中國向日本出口總值1520億美元，從日本進口1563億美元。日本是中國的第三大貿易夥伴，但中國是日本最大的貿易夥伴。日本對華出口佔日本GDP的3.68%，中國對日本出口卻只佔中國GDP的0.81%。兩國若有貿易摩擦，日本受到的衝擊大得多。況且中國一旦對日本斷供稀土，立可使她有難以承受的痛苦。日本經濟停滯了30多年，黃台之瓜，何堪再摘？再與中國搞貿易戰，是自尋死路。

日本經濟停滯了逾30年，不能再承受衝擊。(AP)

美私相授受，把琉球管治權給日

除了法理、外交、經濟外，中國還有一張未使用過的牌，便是琉球群島問題。根據《波茨坦公告》的規定，日本並不擁有琉球的主權。二戰後，聯合國找美國託管琉球，但1972年美國在未得聯合國同意下，收取了日本巨款後，擅自私相授受，把管治權交給日本。美軍駐日本的軍事基地，74%都設在琉球，包括核武器在內。

歷史上，琉球本是中國的藩國，而且關係很好。中國對琉球並無佔領的野心，明清時，琉球進貢天朝，中國朝廷賞給琉球的禮物，價值還遠超進貢之物。中國對琉球也無殖民之意，但為了幫助琉球發展，明朝時還賜福建人36姓到琉球，其中包括優秀的造船技工、航海舟師，幫助琉球發展為海商小王國。亦有部分移居至琉球的福建人是飽學大儒，對此地文化發展有重大貢獻。

不過，日本一直也要琉球成為她的藩國，但她用的手段主要是強權欺凌，1879年還強把琉球納入日本成為沖繩縣。二戰時，琉球人雖不自視為日本人，卻被迫上陣與美軍戰鬥，還有不少被日軍所迫要跳崖自殺，琉球本地人口少了四分之一。所以琉球人對琉球被放在戰爭前線，包括設立會被密集攻擊的軍事基地，十分反感，反美情緒也高漲。

沖繩居民對美國在島上設立軍事基地非常反感 (AP)

不被視作日本人，京應撐琉球人獨立

其實日本也不把琉球人當作日本人。據琉球專家黃天在其巨著《琉球沖繩交替考》一書所考據，1946年7月13日《朝日新聞》社論便已道出，在日本已登記居留的非日本人，共有87.7萬人，而這些人所指的，是朝鮮人、中國人和琉球人。

要注意，中國一直尊重琉球人的主權，明清時就如此。1943年11月23日晚上，羅斯福(Franklin Roosevelt)與蔣介石單獨會談，一再詢問中國想不想收回琉球，蔣回覆只想中美共同佔領，但後來卻變成是美國獨佔。

當然，美國對琉球也從來沒有主權，琉球人自己才有，近年屢次希望中國支持他們獨立。若日本打算重燃軍國主義的火種，在道義上及利益上，中國都理應支持琉球人的百年訴求。

琉球人擁有與日本本土截然不同的文化 (AP)

中國最厲害的牌便是其軍事力量，日本與之相比，低了幾個檔次。中國或許對佔領日本毫無興趣，但若在進行統一大業時遭到日本的軍事阻撓，中國有充足的導彈與戰機摧毀日本的軍事設施。此種態勢，隨著中國經濟不斷增長，日本繼續停滯，會變得更為明顯。東亞諸國有一個性好侵略的日本作為鄰國，十分不幸，但中國領先日本的幅度愈來愈大，卻可產生強大的威懾力，得以保護和平。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】琉球知多些

－琉球從14世紀末統一三山（中山、山北、山南）開始，成為獨立王國，持續約450年，直至1879年被日本明治政府吞併，改設沖繩縣。

－二戰時沖繩戰役約20萬人死亡，包括大量平民。二戰後，沖繩由美國託管，至1972年將管治權交給日本。

－琉球是指整個「琉球群島」，包括奄美群島、沖繩群島、宮古群島、八重山群島等；而「沖繩」通常指沖繩本島，即沖繩只是琉球一部分。

－琉球人對日本看法不一，有的接受日本身份，但也有不少人強調琉球的獨立歷史與文化差異，甚至主張獨立。

（本文原載於12月12日《香港經濟日報》）