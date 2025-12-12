澳門旅遊︱TurboJET二人同行第二位船票 $68＋金光飛航八折＋最新玩樂美食推介

假期想來個短線美食遊，去澳門是不錯的選擇，除各大酒店的高級食肆外，更可以走訪地道小店、在地人飯堂食來個貼地美食之旅，加上近日TurboJET二人同行第二位船票$68，金光飛航八折優惠，不妨好好計劃一下澳門遊吧！

雖然現時去澳門有唔同的方法，但住港島區的朋友，搭船去澳門相信仍是首選。TurboJET推出限時「二人同行」eBoarding港澳來回船票優惠，二人同行（普通位） 第二位只需 $68，即人均低至 $209。留意，如享用優惠，航班其中一程必須選乘「香港 - 氹仔航線」航班，優惠期即日至2026年1月20日，不適用於2025年12月20-21日，12月25-28日，12月31日，2026年1月1日。

TurboJET限時「二人同行」eBoarding港澳來回船票優惠

日期：即日至2026年1月20日

使用條件：其中一程必須選乘「香港 - 氹仔航線」航班

TurboJET 官網／App 預訂 https://shorturl.at/y08Ka

註︰優惠不適用於以下日子︰2025年12月20-21日，12月25-28日，12月31日，2026年1月1日。

金光飛航八折優惠

除此之外，金光飛航亦推出優惠，即日至2026年1月15日乘客透過金光飛航官方網站或手機應用程式「特別優惠」專區購買航班於優惠期內之市區航線（澳門氹仔客運碼頭往／返香港港澳碼頭）正價成人航班船票標準艙兩（2）張，即可享有八折優惠。

此優惠必須為二人同行，乘客須購買相同艙位與航班的去程或回程船票並一同乘搭，否則視為放棄此優惠。乘客於優惠期內每次交易中只可購買兩（2）張優惠船票。所有航程必須於優惠期結束前（即2026年1月15日或之前）完成。

優惠期：即日至2026年1月15日

航班日期: 即日至2026年1月15日

不適用日期：2025年12月24日至28日、2026年1月1日（名額有限，售完為止）

下載手機應用程式：https://www.cotaiwaterjet.com/download/index.html

2025澳門國際光影節

那麼最新澳門有咩最新玩樂熱點呢？2025澳門國際光影節以「光繪・未來」為主題，即日起至2026年1月11日舉行，三大展區共設28組燈光、互動和燈飾裝置，相關裝置由澳門、內地、葡萄牙、韓國、澳大利亞和美國的創作團隊聯手打造。創作團隊運用3D投影技術，在澳門大賽車博物館立面呈現創意3D光雕表演「奇幻旅程・澳門故事」。表演於活動期間每晚6時至10時上演，每15分鐘一場，每場約6分鐘。

網站 https://lum.macaotourism.gov.mo

喜歡文藝展覽不妨欣賞澳門「保利美高梅博物館」《絲路》新展，展覽展出二百多件來自廿多個國內及海外文博單位的歷代珍貴藏品，帶大家繼續沉浸式體現絲路文明之旅。



澳門必看《絲路》大展 逾200珍藏、沉浸式體現絲路輝煌

最新氹仔街市美食+文創區

澳門最新美食推介有12月8日試業的氹仔街市美食+文創區，場地有售各類創意美食、咖啡茶飲及文創產品，設室內及室外用餐區。一樓設19個美食文創攤位及室內用餐區；二樓天台設有1個咖啡茶座攤位及戶外用餐空間，歎杯咖啡幾chill，而地面層則保留傳統鮮活食品和百貨攤檔。大家來到搵食之餘仲可以影相，彩色牆身佈置不同的葡式窗框，又有澳門街牌元素的裝飾牆打卡位。



氹仔街市美食+文創區

各攤販正積極準備試業

澳門小店美食往往卧虎藏龍，在地人飯堂或百年葡菜館，甚至新式café都令人驚喜，短短幾天要一次過嘗盡美食，認真難以決擇，好想全部都食呀！遊澳門點可以唔買手信，杏仁餅、牛肉乾少不了，馬介休罐頭都係不二之選，開罐即食又可以炒雜菜，在家都食到葡式滋味。

