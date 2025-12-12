12月Netflix片單：《艾蜜莉在巴黎：第5季》多角戀，閨蜜搭上前男友！金高銀《認罪之罪》成殺人狂魔？

聖誕節即將來臨，跟朋友、家人留在家中一起「煲劇」也是一個好節目。12月Netflix的片單相當精彩，追開《艾蜜莉在巴黎》的觀眾，一定很想知道她在《艾蜜莉在巴黎：第5季》（Emily in Paris: Season 5）移居到羅馬之後生活如何。而台灣劇集《如果我不曾見過太陽：二部曲》（Had I Not Seen the Sun），將會解開李壬曜成殺人狂魔之路。至於Viu Original，則有韓國經典劇集《請回答1988》10周年特輯，主要角色李惠利、朴寶劍、高庚杓、安宰弘、成東鎰等人將會重聚。

Read more：郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力

Netflix 12月片單1.《認罪之罪》（The Price of Confession） 12月5日上架

《認罪之罪》是韓國懸疑片，演員包括全道嬿、金高銀、朴海秀和陳善圭等人主演，故事講述金道嬿捲入殺人案件，丈夫死後她突然變成嫌疑犯，囚禁期間遇到「殺人魔」金高銀，金道嬿一心想脫罪，金高銀竟願意為她頂罪，但代價是金道嬿必須替她殺人。

34歲的金高銀由《鬼怪又燦爛的神》開始演技備受關注，她之後演出的作品都大受好評，近期作品有《柔美的細胞小將2》、《小女子》、《妳和其餘的一切》等富有深度的電視劇，同樣獲得讚賞。而她更憑電影《破墓》中的突破演出，於第60屆百想藝術大賞電影部門獲得女子最優秀演技獎。

Netflix 12月片單 2.《艾蜜莉在巴黎：第5季》（Emily in Paris: Season 5） 12月18日上架

《艾蜜莉在巴黎》從第一季開始由劇情到女主角Lily Collins的衣著都成為話題，故事圍繞美國女子Emily到法國工作，除了要適應當地人的工作文化和節奏外，更意外地發展新的朋友圈，以及結識了新男友。Emily與廚師男友的發展走向，亦是故事的焦點。在第五季中，Emily移居羅馬，新生活似乎遇到阻礙。而預告片中，發現好友Mindy竟然跟Emily前度Alfie親密互動，行為曖昧，似乎新一季會展開錯綜複雜的多角戀。

同時，第五季Emily所穿的服裝也是充滿驚喜，設計師 Marylin Fitoussi 將復古與現代元素融合，為Emily打造出既浪漫又大膽的全新造型。在劇照上見到Emily身穿Antonio Marras的衣著配上和服外套，與Marcello（Eugenio Franceschini 飾）浪漫約會一幕，已經夠吸引。 Marylin Fitoussi曾索造過意大利經典電影中的Sophia Loren、到70 年代的Anita Pallenberg，以及《賭城風雲》中Sharon Stone的風格。

Netflix 12月片單 3.《如果我不曾見過太陽：二部曲》(Had I Not Seen the Sun) 12月11日上架

台劇近年有很多令人驚喜的作品，《如果我不曾見過太陽》應該都不會令觀眾失望。由曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等多位實力派演員演出，故事懸疑刺激。這部劇分為兩部曲，第一部曲揭露男主角「壬曜」和女主角「曉彤」在學校受欺凌的過程；至於第二部曲，終於會揭開男主角「壬曜」為何成為雨夜殺人狂魔。

Netflix 12月片單：

12月1日：

《秘夜組織》(Talamasca: The Secret Order)

《降靈遊戲》（Playing Gracie Darling）

《盲婚試愛：意大利篇》

《男女之間存在純友情嗎？不，不存在！》

《獵狐行動》

《山條巨魔2》（Troll 2）

《哈爾濱》

《逆行人生》

《鬼們之蝴蝶大廈》

《小曉》

《穿過月亮的旅行》

《歡迎來到我身邊》

《找死俱樂部》

《海邊的暴雪》

《白晝如焚》

12月2日：

《獨行殺姬》（Killing Eve）

12月3日：

《愛你的梅根：歡度佳節》(With Love, Meghan)

12月4日：

《虔誠誘罪》（The Believers）第2季

12月5日：

《認罪之罪》

《曼哈頓金牌經紀》第2季

《影星傑凱利》（Jay Kelly）

12月6日：

《公益律師》

12月9日：

《不良一族尋愛記》

12月10日：

《終末的女武神》第3季

12月11日：

《如果我不曾見過太陽：二部曲》

《人來瘋：奇寶音過招》(Man Vs Baby)

《盗墓者羅拉：不朽傳奇》第2季

12月12日：

《鋒迴路轉：亡者歸來》(Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

12月15日：

《七龍珠Z》第6季

12月16日：

《黑白大廚：料理階級大戰》第2李

12月18日：

《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第5季

«10DANCE»

12月19日：

《巨洪》

12月20日：

《一兆遊戲》

《FAIRYTAIL 魔導少年》第5季

《中禪寺老師妖怪講義錄 解謎就交給老師》

《不幸職業【鑑定士】其實是最強的》

《拳戰擋台：Jake Paul vs Anthony Joshua》

12月22日：

《夜校女生》

《鬼天廈》

《乒乓男孩》

《我愛你！》

《他馬克老闆》

《一閃一閃亮星星》

《不想一個人》

《緊急救命一海空災難最終救援》

《詐欺遊戲》

《交響情人夢最終樂章後篇》

12月23日：

《神級收藏家：點石成金拍賣行》(King of Collectibles: The Goldin Touch)第3季

12月24日：

《再見六月》(Goodbye, June)

12月26日：

《径奇物語》（Stranger Things）第5季第2輯

《現金英雄》

Viu Original1.《模範的士3》已上架（逢周五、六香港時間）

原創韓劇《模範的士3》矚目回歸，由韓國視帝李帝勳率領的原班人馬表藝珍、金義聖、裴侑藍和張赫鎮來到第三季，今季更有香港男團MIRROR成員呂爵安（Edan）加盟，劇集首播即以9.5%收視率創下2025年韓國迷你劇最高開播紀錄。

本季劇情格局全面升級，犯罪網絡更從韓國擴展至國際。首集案件直指日本人口販運集團，彩虹運輸團隊跨海出擊，緊接又踢爆韓國二手車市場黑幕、傷人案件的不公判決等，貼地話題源源不絕！李帝勳多變的演技、親身上演多場高難度動作戲碼，從街頭搏鬥到以一敵十，每一幕都讓人熱血沸騰。

Viu Original 2.《Love Me》12月19日上架

愛情女王徐玄振，憑《Love Me》展現現代女強人內心真實情感，故事改編自廣受好評的瑞典同名劇集，講述徐玄振飾演的徐俊京，是一名看似擁有人人稱羨的完美外表、名利與財富的婦產科醫生，內心卻渴望被關心。她好不容易從多年前一直緊閉心扉，直到遇見唯一能看穿她堅強偽裝、理解她內心的男人朱道賢（張栗 飾），兩人將如何相伴，在愛與被愛的過程中，重新找回家庭的溫暖與自我成長。

Viu Original 3.《請回答1988 10周年》12月19日上架

人氣懷舊韓劇《請回答1988》自2015年開播至今仍為人津津樂道，為紀念劇集播出10周年，電視台特製3集綜藝特輯《請回答1988 10周年》，節目中主要角色包括李惠利、朴寶劍、高庚杓、安宰弘、成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成和金善映等，將透過兩天一夜的小旅行破天荒地重聚，「雙門洞小巷」的集體回憶立即湧現。

製作組先後公開了多輯劇照和節目花絮，其中一眾演員神還原劇集的標誌性海報，令人瞬間夢回1988，更期待他們將展現怎樣的化學反應！加上惠利相隔10年完美重現「德善」一角，其鮮明的下顎線比不少人的人生規劃還要清晰，獲網民大讚「逆生長」。