車路士果然海鮮波，曼聯真復甦？水晶宮主場威力強，曼城恐失分

上星期預測維拉主場硬淨，果然阿仙奴失分而回；雖然是絕殺有運，但也證明維拉最近氣勢強。那邊廂的車路士也延續海鮮波本色，應贏不贏，缺乏穩定性，談何爭標？

本季車路士，無論在英超還是歐聯，表現依然充滿不確定性。最近5場比賽，藍軍在歐聯能以 3 比球大勝巴塞隆拿，展現出強隊風範；卻又被亞特蘭大擊倒。

在英超也接連出現令人失望的結果，包括 1 比 3 不敵列斯聯，以及面對般尼茅夫僅能逼和 0 比 0。這種「強強對決能打出高水準，弱隊卻頻頻失分」的現象，正是海鮮波特性。

車路士本季最少有8次失誤導致被對手直接攻門，聯賽平均值約6次，證明車路士的失誤頗多，反映在防守不夠集中，造成其表現不穩。

表現不穩定的原因，是防線脆弱。

數據顯示，車路士近期場均失球由1.2 增至1.7，後防錯漏頻繁，幾次關鍵失誤直接導致失球。

其次，進攻效率亦未入理想。雖然場均進球約 1.67，高於聯賽平均水平，但射門轉化率偏低，且過度依靠球員個人能力，欠缺一套完整的戰術體系。

最後，球員心態不夠成熟造成經常被逆轉。車路士經常在比賽初段取得領先，卻在中後段被對手扭轉局勢，反映年輕球員控場不足。這是過去經常批評車路士在陣容上缺少老中青三結合的一個平衡。

車路士過去10年換了多個領隊，但他們都有一個問題，就是面對Low Block低位防守的球隊，並不知道任何破密集。車路士戰術較為依賴兩側攻勢，中路缺乏一個能夠梳理出牌的球員，導致球隊面對密集防守幾乎必然失分。

車路士仍未能建立穩定的戰術模式。即使在歐聯偶有不錯表現，但英超的起伏過大，反映球隊在戰術執行、心理調整及防守組織上仍有重大缺陷。若不改善這些問題，藍軍恐怕難以擺脫海鮮波的標籤。

相比之下，今季開局奇差的曼聯突然殺上前列，近況回勇。最近5場英超比賽，紅魔錄得2勝2和1負，包括作客 4 比 1 大勝狼隊，以及 2 比 2 作客逼和熱刺。雖然仍有瑕疵，但整體表現已較早前穩定。

戰術層面上，曼聯依舊採用 3421陣型，但出場陣容較季初固定，攻防轉換最近頗為流暢，是曼聯踢得較順的原因。

進攻上，三位新援開始適應新角色，偶有不俗配合，令進攻更合理，火力更穩定。

曼聯至今場均失球1.47，比聯賽平均的1.27要高，與前列的曼城（1.1）、車路士（1），以及阿仙奴（0.88）有很大的距離；曼聯要復甦，最起碼要改善防守，如果想重返前列，東窗不能不買人。

曼聯即將面對般尼茅夫、阿士東維拉及紐卡素，這3場比賽將檢驗其是否真正復甦。

本週面對般尼茅夫，曼聯理應有較高勝算。般尼茅夫本季表現不穩，防線漏洞明顯。以曼聯近期的進攻節奏，應該可以全取3分。

再下一周面對阿士東維拉是近期最大的硬仗。維拉主場強勢，且進攻火力充足。曼聯若要取分，必須在中場壓制對手並減少防守失誤，但以維拉的狀態和士氣，連阿仙奴都能擊敗，紅魔恐怕鐵定失分。

最後，紐卡素近況不俗且體能充沛，曼聯若未能改善後防問題，恐怕難以全身而退，失分可能性較高。

車路士的海鮮波特性，改不了；現在看曼聯，亦有車路士海鮮波的感覺，尤其在艾摩謙的指揮下，踢法不穩定之餘，表現更加神經刀，如改善，換領隊恐怕還是唯一的途徑。

本週焦點

水晶宮本週主場迎戰曼城，今季持續表現出色的水晶宮能否憑主場優勢取分？

按照水晶宮領隊加士拿面對強隊的一貫做法，必定會先再高位壓迫、配合站位較後的防守，在前35分鐘穩守，務求將比賽先拖入屬於自己的節奏，然後留待最後30分鐘才轉守為攻搶分。

水晶宮今季主場踢了7場 ，錄得場 2 勝 4 和 1 負，累積 10 分，場均得分 1.43 分；7次主場取得9個入波，7個失球；場均 得 1.29 球、失 1.00 球，主場表現偏穩守。

但曼城近況出色，而且近期球隊攻入的10球，只有1球是來自夏蘭特，證明球隊的進攻火力不再像季初完全依賴夏蘭特，相信是攻破水晶宮的最大優勢。作客取勝從來不是曼城的擔憂，但這兩季的曼城，仍未走出陰霾。

這一周作客水晶宮，不敢言勝。即使曼城快入波，也難保水晶宮追和失分。

另一場是東北打吡，新特蘭主場迎戰紐卡素。

本季新特蘭主場表現相當厲害，4勝3和，7場不敗，主場均得球是2球、失球僅1個，證明主場威力非常厲害。但球隊的問題在於防線在最近幾場略顯脆弱，每一場均有失波，面對紐卡素的快攻頗為吃力。

紐卡素客場本季表現起伏很大，至今7場作客賽事僅得1勝3和3負，場均失球近1.3，客場要贏波頗有難度。但以球員質素而言，紐卡素畢竟較高，而且大家同處東北，這個客場劣勢不算明顯，紐卡素仍有機會守和。

新特蘭今季至今主場場均射門 11.29 次，轉化率達 18%，都屬於聯賽前列水平；球隊主場控球率約 43%，與其整體快攻風格一致。