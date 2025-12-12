積金易還是積金「不易」？

幾個月前我在本欄提到，強積金制度推出25年來，其中一個重大的里程碑，肯定非積金易(eMPF)平台莫屬。

從今年6月起，為數十多個的強積金受託人已經陸續將她們的行政工作轉移到積金易。

到目前為止，只剩下滙豐這個最大的受託人（當中包括滙豐、恒生、富達、海通的強積金計劃），她會在本月底（富達和海通）和明年1月底（滙豐和恒生）將旗下的強積金計劃轉移到積金易。

換句話說，現時已經有大約八成僱主和僱員在使用積金易去處理他們的強積金行政工作，包括開立強積金戶口、繳款和提取累算權益等等。

現時已有約八成僱主和僱員在使用積金易去處理他們的強積金行政工作（積金易網頁截圖）

積金易的最大意義，是將所有強積金相關的行政程序，統一在一個平台中央處理，並且以非牟利模式營運，不但精簡了行政程序，更節省了行政成本。

據積金局的估計，平台運作首兩年，預計行政費會降低36%，10年之內累計節省300億至400億元，相等於行政費降低41%至55%。即現在每1元的行政費，將來只需要0.45元。這個節省的費用會直接以減費方式返還給計劃成員。

另一邊廂，從個人的角度，最大好處就是讓計劃成員更易管理自己的強積金。某程度來說，港人再沒有藉口不去關心自己的強積金投資了！

不過，隨著愈來愈多受託人加入積金易，很多受託人，以至強積金中介人都反映，如果要透過積金易開立一個全新的僱主戶口，又或者一個全新的個人帳戶或可扣稅強積金戶口，時間不但沒有節省了，反而比過去為長，甚至十分困難，尤其是僱主戶口。

有些強積金中介人向我反映，近期要開立一個全新的僱主戶口，過程十分艱巨，因為把所有文件發送至積金易的電子郵箱，隨時會石沉大海；致電去積金易的熱線電話，大多數時間都要留下口訊等回覆，但結果是很久才回覆，甚至沒有人回覆。

比較實在的方法就是親自去積金易的三個辦事處查詢，但等候的人也十分多，隨時要輪候兩三個小時才會有人接見，部分職員對積金易的程序亦不太清楚，不同人有不同說法。

中介朋友告知，正常情況下，把開戶文件以附件形式電郵至積金易的郵箱，是會有個自動傳送的電郵回覆，表示已經收到文件，會安排跟進。

但原來，如果傳送過去的文件容量過大，系統是不會有自動電郵回覆的。如果你不為意，以為已經送出了，就會變成音訊全無和石沉大海。

我的中介朋友無奈地說，一般的IT系統都會傳送信息，表示電郵附件過大，未能傳送，但積金易的系統卻不會提示，真的不知是積金易，還是「積金不容易」了！

不過，話得說回頭，如果是現有的強積金成員或僱主，只要下載和註冊了積金易（用流動應用程式或網頁版也可以），查看自己的強積金戶口又真的很方便，真的是一目了然！

我自己下載了積金易的應用程式，也嘗試過轉換基金，過程算是順利，確實十分簡便。但正如我在早前的文章中表示，希望這種方便不會讓計劃成員由一個極端走去另一個極端，即是由過去的不願意去轉，變成經常關注強積金價格的上落，甚至頻密地轉換基金，變相將基金當成股票一樣去炒！

大家要切記，積金易只是方便大家管理自己的強積金，至於整體的投資態度，是不應該改變呢！