73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況

73歲影壇「大哥大」洪金寶近年行動不便，出入經常要坐輪椅，為了健康著想，太太高麗虹下令要他減肥減磅。不過，近日他與另一位武打巨星李連杰同樣被指「回春」，有傳洪金寶注射「神秘液體」，令他身體回復年輕。大仔洪天明現身好友吳家樂及鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》時，為父親健康情況回應。

Read more：李連杰被傳換「最帥少林武僧」心臟，罕有赤裸上身拍片回應：人言可畏

不少昔日為港產動作片揚威海外的武打影星，如李連杰及洪金寶，均被指用神秘方法「回春」！62歲的李連杰早前入院時，透露「硬件」故障要維修，之後被指因換了「年輕武僧的心臟」而重回年輕狀態，對此他曾拍片否認。

而73歲香港影壇「大哥大」洪金寶，近年多次被拍到他棄用拐杖，出入改以輪椅代步，最近他更被指曾注射「神秘液體」，使自己比以前年輕。事情源於洪金寶近來開設內地社交平台，大部分內容也是跟他兩位兒子聊天的片段，重提拍戲昔日往事，不過見到洪金寶的狀態與之前不同，精神飽滿、神采飛揚。同時因為行動比之前敏捷，引來陰謀論指他注射了「神秘液體」回春。

洪金寶大仔洪天明現身好友吳家樂及鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》時，為父親健康情況回應，他表示：「有啲人唔係淨係話我爸爸洪金寶，話李連杰都係…… 唔同咗喎！我有問（爸爸）『你有冇食啲咩藥或者做咗咩』，其實冇嘅，只係網上有好多揣測。」

洪天明更解釋洪金寶要坐輪椅，全因以往拍動作戲時，積聚了很多舊患：「佢拍咁多年動作戲，而且佢又肥，所有壓力喺晒膝頭，佢膝頭痛，骨頭互磨令隻腳會好痛，所以佢選擇坐囉！」

洪金寶身體健康確實惹人關注。雖然近來在電影《九龍城寨之圍城》中也能欣賞到身手敏捷的他，但畢竟曾經接受「通波仔」手術，加上患有糖尿病，一早已經被太太高麗虹嚴格監管飲食，已戒食澱粉質多年。他曾表示：「肥豬肉都可以食，但澱粉質唔可以食太多，我3年冇食過餐蛋麵，早晚食青瓜，下午吃番茄。」愛吃的他笑言腦海中無時無刻只想到吃。他又指現在視力不好，除了看馬經，看劇本已困難。