性價比之王 POCO F8 Ultra，Bose調音配2.1聲道揚聲器，高效能高質影音體驗

POCO以F8 Ultra進軍高階旗艦市場，最大賣點是與Bose合作的三揚聲器系統，加上全新HyperRGB熒幕與Snapdragon 8 Elite Gen 5平台，在五千元價位提供相當全面的規格組合，延續品牌走性價比的路線。

F8 Ultra提供12GB + 256GB及16GB + 512GB兩款，機身有黑色與丹寧藍兩款配色，其中以丹寧藍較特別，背蓋用上牛仔布質感的奈米科技物料，具備抗污與耐磨能力；而黑色版則用上霧面玻璃纖維，手感較為細緻。手機支援IP68防水防塵，邊框及相機裝飾圈以鋁合金打造，再配合三邊僅約 1.5 毫米的超窄邊框，整體觀感頗有旗艦味道。

F8 Ultra熒幕上方設有3,200 萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

F8 Ultra以丹寧藍較特別，背蓋用上牛仔布質感的奈米科技物料。

除了搭載三主攝鏡頭外，機背更設有獨立低音單元揚聲器。

F8 Ultra擁有極高質素的聲畫效果，內置兩個全頻喇叭加一個獨立低音單元，組成2.1聲道三揚聲器系統，並由Bose團隊調聲，提供動感與均衡兩種音效模式，低音比一般手機更沉厚，更支援Dolby Atmos及Hi-Res認證。此外，手機的2,608 x 1,200解像度熒幕用上6.9吋 POCO HyperRGB AMOLED，支援 120Hz刷新率、3,500nits 峰值亮度與12bit色深。

機頂設有揚聲器。

另一揚聲器與USB Type-C介面設於機底，支援100W有線HyperCharge快速充電。

機身右側設有電源鍵及音量鍵。

F8 Ultra不單設有雙SIM卡插槽，更支援eSIM功能。

F8 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並加入VisionBoost D8晶片及WildBoost優化引擎，可在支援的遊戲下開啟AI 超高解像度與最高120fps畫面，安兔兔測試獲得372萬多分，擁有頂級效能。為應付長時間高負載，手機內置LiquidCool液冷系統及3D雙通道雙層IceLoop結構，散熱面積達 6,700mm²，壓力測試下幀率波動及機身溫度都控制得不錯。配合6,500mAh電池和100W有線 HyperCharge，約三十多分鐘即可充滿電，亦支援50W無線及22.5W反向充電。

F8 Ultra提供不同的拍攝功能，其相機介面與同系列其他型號相同。

與小米其他手機一樣，F8 Ultra內置了不同的AI功能。

手機由Bose團隊調聲，提供動感與均衡兩種音效模式。

F8 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試獲得372萬多分，擁有頂級效能。

即使用上100倍數碼變焦，F8 Ultra也能拍攝到畫質不俗的照片。

F8 Ultra採用三個5,000萬像素鏡頭組合，包括配備Light Fusion 950感光元件的主鏡頭，支援OIS光學防震。潛望長焦鏡頭支援5倍光學、20倍Ultra Zoom及100倍數碼變焦，最近對焦距離30cm，可兼作近拍使用。另設有超廣角及3,200 萬像素前置鏡頭，能滿足不同的拍攝需要。

總結

F8 Ultra集效能、影音體驗及三鏡拍攝於一身，以四千多元價位來說性價比相當進取。對希望以中階價錢享受接近全能旗艦體驗，F8 Ultra可算是近期市場上非常值得留意的一款新機。

作業系統：Xiaomi HyperOS 3

處理器：Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.21GHz八核心

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,608 x 1,200 像素，6.9吋多點觸控POCO HyperRGB

AMOLED熒幕

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：3,200 萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 5,000 萬像素潛望式遠攝 + 5,000 萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC / 2.1揚聲器 / X軸線性馬達 / 紅外線埠 / NFC / 屏幕指紋感應器/

電池：內置 6,500mAh

體積：163.33 x 77.2 x 7.9毫米（黑色） / 163.33 x 77.2 x 8.3毫米（丹寧藍）

重量：218克（黑色） / 220克（丹寧藍）

售價：$4,999 (12GB + 256GB) / $5,499 (16GB + 512GB)

查詢：小米 3077 3620