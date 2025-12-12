聖誕好去處2025︱西九聖誕小鎮開幕！12米高聖誕樹＋聖誕老人見面會＋飄雪表演

西九聖誕森林今日（12月12日）開幕啦！今個假期大家可以走入這個充滿童趣的聖誕森林，與高達12米的海邊戶外聖誕樹打卡，聖誕森林內有逾60棵小聖誕樹，可愛的小動物穿梭於樹屋歡迎你，海邊的旋轉木馬裝置增添浪漫氣氛。西九聖誕小鎮更是寵物友善場地，各位主人齊與毛孩度過溫暖冬日時刻，指定日子舉行西九聖誕市集，全日食、買、玩非常熱鬧。

Read More：Merry Balloon Hong Kong｜大型IP角色輕氣球巡遊延期明年1月＋充氣樂園12.16

西九藝術公園海濱西草坪的聖誕森林已經ready，等你來到訪！未到聖誕森林，老遠已經被12米高巨型聖誕樹吸引，入夜燈光亮起格外璀璨！走入園區，四周超過60棵聖誕樹圍住你，非常有聖誕氣氛，你更可與可愛的小動物打卡，童趣滿分。聖誕小樹屋與旋轉木馬裝置絕對是焦點打卡位，今個聖誕擁抱最愛，留住最美一刻吧。

12月24至26日西九聖誕森林特設聖誕老人見面會及飄雪表演，帶來冬日溫暖氛圍。另外，西九寵物俱樂部亦設聖誕限定裝飾，讓毛孩與主人分享溫馨時光。

西九聖誕森林

日期︰12 月12日至2026年1 月1日

地點︰西九文化區藝術公園海濱西草坪

開放時間：2pm-11pm（星期五至日提早於12nn開放；12月24至26日由12nn至翌日凌晨1am開放）



