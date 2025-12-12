歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！
美食情報

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty Wu PHOTO:Katty、Feather & Bone

　　還有兩星期便是聖誕節，約好親戚朋友聚餐沒有？大家可能正在煩惱揀甚麼餐廳好。Feather & Bone今年有兩款聖誕套餐，分別是$348的「三道菜聖誕午餐」及$638的「四道菜聖誕晚餐」，兩款的前菜及主菜都有4款不同選擇。別以為Feather & Bone就一定是鋸扒或是大魚大肉，前菜及主菜都有素食可以揀，就算親戚朋友當中有素食者，都可以齊齊吃聖誕大餐！

 

　　Feather & Bone的「三道菜聖誕午餐」每位$348，包括4選1的前菜及主菜，以及2選1的甜品；「四道菜聖誕晚餐」每位$638，前菜及主菜跟午餐同樣是4選1，另加小食拼盤及甜品拼盤。記者早前試食了聖誕晚餐，覺得選擇非常豐富，而且分量十足，建議可以多點幾款不同的菜式大家分享。

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

Feather & Bone的「四道菜聖誕晚餐」非常豐富，每位$638。

 

　　「四道菜聖誕晚餐」以小吃拼盤開始，精選多款優質熟食冷肉、煙燻三文魚、芝士和前菜，配以乾果和堅果，以木製餐盤上枱，賣相精美，非常適合打卡！聖誕午餐及晚餐都有4款前菜可以選擇，包括幼滑的烤南瓜濃湯、帶有獨特鹹鮮風味的煙燻黑鱈魚醬配脆片、精緻講究的草飼牛肉薄切，以及味道層次豐富的法國Comté軟芝士沙律。記者試勻4款，最喜歡是烤南瓜濃湯，又香又甜，配上香烤法包，非常美味。煙燻黑鱈魚醬同樣出色，有獨特的煙燻味道，配Mascarpone芝士香葱及三文魚籽，口感及味道層次豐富。

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

烤南瓜濃湯（攝影：Katty）

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

煙燻黑鱈魚醬配脆片（攝影：Katty）

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

草飼牛肉薄切（攝影：Katty）

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

法國Comté軟芝士沙律（攝影：Katty）

 

　　主菜都是4揀1，聖誕午餐及晚餐的選擇一樣，焦點當然是「傳統烤火雞」，配煙肉腸卷、烤薯仔、小甘藍及濃郁的蔓越莓醬，並澆上味美濃郁的肉汁，充滿節目感。最受歡迎當然是「澳洲草飼牛柳」（需另加$108），軟嫩多汁，配綠胡椒奶油醬、油封紅葱及千層芝士焗薯，是記者最喜歡的主菜。喜歡吃魚的話，可以選擇「大西洋三文魚柳」，配蒜香壓製新薯、蘆筍、青口及藏紅花奶油醬。素食的朋友，可以揀「南瓜意大利飯」，加入了腰果、芳香的鼠尾草和濃郁的藍芝士，提升了味道的層次。

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

傳統烤火雞

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

澳洲草飼牛柳

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

大西洋三文魚柳

 

　　「四道菜聖誕晚餐」最後以甜品拼盤作結，齊備多款聖誕經典甜點，包括聖誕布甸、英式百果餡餅以及朱古力慕斯，佐以白蘭地吉士醬及雲呢拿雪糕，與親朋好友一同共享聖誕甜蜜，感受濃厚的節日氣氛。Feather & Bone的聖誕大餐由即起至12月28日供應，需於3天前預訂（12月23日至28日期間除外）。

 

聖誕大餐2025｜Feather & Bone 聖誕午／晚餐 $348起：前菜及主菜4揀1，素食者都有選擇！

「四道菜聖誕晚餐」的甜品拼盤（攝影：Katty）

 

　　為回饋社會，Feather & Bone將從每份聖誕套餐收益中捐出港幣$5予Angels for Children用行動支持SoCo（香港社區組織協會）在香港的項目，為有需要的學童購買上學鞋及書券之用，分享節日歡樂。

 

Feather & Bone

網址：https://featherandbone.com.hk/

 

Tags:#美食情報#christmasfoodguide2025#聖誕節2025#聖誕大餐2025#christmas2025#Feather & Bone#扒房#素食#素食聖誕大餐
Add a comment ...Add a comment ...
香港美食嘉年華6大展區：$10掃貨＋70個熟食美酒攤位＋長者／晚上7時後免費入場
更多搵食地圖文章
香港美食嘉年華6大展區：$10掃貨＋70個熟食美酒攤位＋長者／晚上7時後免費入場
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處