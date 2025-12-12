敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？

Netflix以逾800億美元併購華納兄弟的影視製作與串流資產，可能引發荷里活近十年來最劇烈的產業版圖重組。雙方本已達成收購協議，但半路殺出程咬金派拉蒙，豪擲千億美元進行敵意收購。這反映影視娛樂產業正面臨兩種可能的發展路徑：統合傳統院線與製作體系以復興產業，或是以強勢內容IP整合串流平台優勢，擴大市場影響力。華納股東的最終決定，預期將對串流市場競爭與消費者觀影選擇帶來深遠影響。

Netflix僅收購華納部分業務

2025年12月5日，Netflix與華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）達成初步協議，將以720億美元（約5,616億港元）買下後者部分業務。這樁收購案本質上是一項「拆分後的精準收購」：華納先把CNN、TNT、Discovery等有線電視資產分拆出去，Netflix只買影視製作與HBO／HBO Max串流業務，之後再承擔其部分債務與額外融資，讓對應企業價值達到827億美元（約6,450億港元）。

這個結構刻意避開收視率下滑、政治爭議不斷的新聞頻道，把交易聚焦在「內容＋串流」業務，降低監管風險與整合難度，也讓華納保留有線電視業務，可另組成獨立公司Discovery Global，繼續掌控其電視王國。

派拉蒙出高價併吞整家公司

叫人意想不到的是，派拉蒙（Paramount）突然在12月8日對華納發起敵意收購——不經被收購方董事會同意，直接向股東發出公開要約或在市場上搶購股份。該公司提出每股30美元的全現金收購華納已發行的所有股票，令對應企業價值暴增至1,084億美元（約8,455億港元），遠高於Netflix的827億美元。

派拉蒙不惜以敵意收購手段，都要買下華納兄弟，主要原因是這攸關公司的生死存亡。該公司旗下串流平台Paramount+的內容規模和市佔率均遠遜於Netflix、Disney+等串流巨頭，唯有成功收購華納，取得其內容庫和訂戶，方能站穩陣腳，甚至有挑戰這些對手的能力。

Paramount+的全球訂戶約為7,910萬人，若加上HBO Max的1.28億用戶，確有足夠實力挑戰Netflix與Disney+。（圖片來源：Paramount+官網）

華納董事會傾向Netflix方案

獨立研究機構MoffettNathanson指出，若派拉蒙未能完成這筆交易，其處境將更接近「生存的十字路口」。正因如此，派拉蒙公開承諾，如果併購成功，未來將每年在院線推出逾30部電影，以強調其兼顧串流與影院市場的取向，而不是像Netflix只專注於單一發行渠道。

目前華納董事會較傾向Netflix的「去蕪存菁」方案，而派拉蒙則主張華納股東應有機會接受更好的提案，並強調自己一次吃下整家公司，更能維持品牌與資產完整性。股東站在哪一邊，不只關係到誰是華納新東家，也關係到整個荷里活是走向「科技平台主導的串流整合」，還是「傳統影業抱團求生」的分岔路口。

從分發平台走向內容聚合者

從Netflix的角度，這次收購不是單純擴張內容庫，而是把自身作為「聚合者」（Aggregator）的長期策略進一步實現。Netflix現已具備典型聚合者的特徵：掌握龐大用戶群，透過優越的產品體驗與全球分發能力，反向壓制供應端，增強對內容方的議價能力。

過去幾年，Netflix屢次證明自己能讓外部舊IP「起死回生」。例如美劇《Suits》（無照律師）在其他平台播放多年不溫不火，上架Netflix後卻成為熱門劇集；動畫電影《Kpop獵魔女團》也在Netflix演算法加持下全球爆紅，成為2025年流行文化現象，更入圍金球獎最佳動畫長片的候選名單。

由Netflix發行的《Kpop 獵魔女團》不但是其串流平台上觀看次數最高的原創電影，更入列金球獎最佳動畫長片的候選名單。（圖片來源：Netflix官網）

收購案兼具垂直與水平整合

在這樣的經驗累積下，Netflix顯然得出一個結論：既然自己能把IP變成全球現象，就應該掌握IP所有權，而不是扮演「幫別人抬橋」的中介者。收購華納兄弟，等於一次過取得龐大的影視軍火庫，從《哈利波特》、DC宇宙，到《權力遊戲》、《色慾都市》等HBO經典劇集，再加上自家原創的《怪奇物語》、《魷魚遊戲》等作品，讓Netflix從「最大通路」升級成「最大通路＋最大內容庫」。

HBO Max的影片庫擁有《哈利波特》、《老友記》、《權力遊戲》、以及《色慾都市》等經典作品。（圖片來源：HBO Max官網）

同時，這樁交易在市場定義上兼具垂直與水平整合：垂直面向是收購內容供應商，水平面向則是吞併串流服務對手HBO Max。這正踩在監管雷區，但也揭示Netflix的野心：不只要在串流訂閱市場勝出，還要與YouTube、TikTok等影音社交媒體爭奪用戶注意力。

特朗普表態介入增監管風險

交易宣布後，監管風險立即浮上檯面。多位美國國會議員對該收購案表示疑慮，認為交易可能違反反壟斷法，將面臨嚴格審查。美國總統特朗普（Donald Trump）公開表示，Netflix 擁有「很大的市場份額」，兩家公司合併後的規模「可能會成為一個問題」，並暗示可能會介入審查程序，讓這筆交易的政治敏感度大增。

特朗普曾多次提及華納收購案，尤其對該公司旗下有線電視新聞網（CNN）的未來去向非常關切。（圖片來源：特朗普Facebook專頁）

究竟這宗收購案會否造成市場壟斷，關鍵在於如何定義市場：倘若監管機構把市場框在「串流訂閱服務」，那麼Netflix吞併HBO Max後，其市場份額確實會進一步拋離對手。Netflix位居串流市場龍頭，坐擁逾3億訂戶；HBO Max則排名第四，握有1.28億用戶。合併後，Netflix訂戶數將暴增至４億以上，使第二位的Amazon Prime Video（約2.2億）與第三位的Disney+（約1.96億）更難以追上。

假如市場被定義為「整體影視娛樂」，納入YouTube、傳統廣播電視與有線電視，Netflix的市場份額便會被大幅攤薄。根據國際市調機構尼爾森（Nielsen）的最新數據，YouTube在美國電視串流觀看量名列榜首，佔比達28％，緊隨其後是Netflix的19％，HBO Max則不到3％。因此，Netflix試圖向監管機構主張，對影視產業構成最大威脅的不是串流平台，而是影音社交媒體。

這宗收購案最終由誰勝出，目前尚屬未知之數，但原本那個由多家電影公司分庭抗禮、由多元管道吸引觀眾注意力的舊世界，已經不會回來了。