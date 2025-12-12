歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？
數碼創科

敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？

智城物語
方展策
智城物語

　　Netflix以逾800億美元併購華納兄弟的影視製作與串流資產，可能引發荷里活近十年來最劇烈的產業版圖重組。雙方本已達成收購協議，但半路殺出程咬金派拉蒙，豪擲千億美元進行敵意收購。這反映影視娛樂產業正面臨兩種可能的發展路徑：統合傳統院線與製作體系以復興產業，或是以強勢內容IP整合串流平台優勢，擴大市場影響力。華納股東的最終決定，預期將對串流市場競爭與消費者觀影選擇帶來深遠影響。

 

Read More：

串流平台爭霸：亞馬遜、華納合縱強化實力，Netflix連橫結盟迎戰新勁敵！

Disney+反超Netflix，成串流平台龍頭！Netflix推低價廣告訂閱反擊，搶攻亞太區市場？

串流媒體廣告戰爆發！Netflix擬推廣告訂閱方案，衝擊傳統電視台，挑戰YouTube壟斷地位

 

Netflix僅收購華納部分業務

 

　　2025年12月5日，Netflix與華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）達成初步協議，將以720億美元（約5,616億港元）買下後者部分業務。這樁收購案本質上是一項「拆分後的精準收購」：華納先把CNN、TNT、Discovery等有線電視資產分拆出去，Netflix只買影視製作與HBO／HBO Max串流業務，之後再承擔其部分債務與額外融資，讓對應企業價值達到827億美元（約6,450億港元）。

 

　　這個結構刻意避開收視率下滑、政治爭議不斷的新聞頻道，把交易聚焦在「內容＋串流」業務，降低監管風險與整合難度，也讓華納保留有線電視業務，可另組成獨立公司Discovery Global，繼續掌控其電視王國。

 

派拉蒙出高價併吞整家公司

 

　　叫人意想不到的是，派拉蒙（Paramount）突然在12月8日對華納發起敵意收購——不經被收購方董事會同意，直接向股東發出公開要約或在市場上搶購股份。該公司提出每股30美元的全現金收購華納已發行的所有股票，令對應企業價值暴增至1,084億美元（約8,455億港元），遠高於Netflix的827億美元。

 

　　派拉蒙不惜以敵意收購手段，都要買下華納兄弟，主要原因是這攸關公司的生死存亡。該公司旗下串流平台Paramount+的內容規模和市佔率均遠遜於Netflix、Disney+等串流巨頭，唯有成功收購華納，取得其內容庫和訂戶，方能站穩陣腳，甚至有挑戰這些對手的能力。

 

敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？

 Paramount+的全球訂戶約為7,910萬人，若加上HBO Max的1.28億用戶，確有足夠實力挑戰Netflix與Disney+。（圖片來源：Paramount+官網）

 

華納董事會傾向Netflix方案

 

　　獨立研究機構MoffettNathanson指出，若派拉蒙未能完成這筆交易，其處境將更接近「生存的十字路口」。正因如此，派拉蒙公開承諾，如果併購成功，未來將每年在院線推出逾30部電影，以強調其兼顧串流與影院市場的取向，而不是像Netflix只專注於單一發行渠道。

 

　　目前華納董事會較傾向Netflix的「去蕪存菁」方案，而派拉蒙則主張華納股東應有機會接受更好的提案，並強調自己一次吃下整家公司，更能維持品牌與資產完整性。股東站在哪一邊，不只關係到誰是華納新東家，也關係到整個荷里活是走向「科技平台主導的串流整合」，還是「傳統影業抱團求生」的分岔路口。

 

從分發平台走向內容聚合者

 

　　從Netflix的角度，這次收購不是單純擴張內容庫，而是把自身作為「聚合者」（Aggregator）的長期策略進一步實現。Netflix現已具備典型聚合者的特徵：掌握龐大用戶群，透過優越的產品體驗與全球分發能力，反向壓制供應端，增強對內容方的議價能力。

 

　　過去幾年，Netflix屢次證明自己能讓外部舊IP「起死回生」。例如美劇《Suits》（無照律師）在其他平台播放多年不溫不火，上架Netflix後卻成為熱門劇集；動畫電影《Kpop獵魔女團》也在Netflix演算法加持下全球爆紅，成為2025年流行文化現象，更入圍金球獎最佳動畫長片的候選名單。

 

敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？

 由Netflix發行的《Kpop 獵魔女團》不但是其串流平台上觀看次數最高的原創電影，更入列金球獎最佳動畫長片的候選名單。（圖片來源：Netflix官網）

 

收購案兼具垂直與水平整合

 

　　在這樣的經驗累積下，Netflix顯然得出一個結論：既然自己能把IP變成全球現象，就應該掌握IP所有權，而不是扮演「幫別人抬橋」的中介者。收購華納兄弟，等於一次過取得龐大的影視軍火庫，從《哈利波特》、DC宇宙，到《權力遊戲》、《色慾都市》等HBO經典劇集，再加上自家原創的《怪奇物語》、《魷魚遊戲》等作品，讓Netflix從「最大通路」升級成「最大通路＋最大內容庫」。

 

   

敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？

HBO Max的影片庫擁有《哈利波特》、《老友記》、《權力遊戲》、以及《色慾都市》等經典作品。（圖片來源：HBO Max官網）

 

　　同時，這樁交易在市場定義上兼具垂直與水平整合：垂直面向是收購內容供應商，水平面向則是吞併串流服務對手HBO Max。這正踩在監管雷區，但也揭示Netflix的野心：不只要在串流訂閱市場勝出，還要與YouTube、TikTok等影音社交媒體爭奪用戶注意力。

 

特朗普表態介入增監管風險

 

　　交易宣布後，監管風險立即浮上檯面。多位美國國會議員對該收購案表示疑慮，認為交易可能違反反壟斷法，將面臨嚴格審查。美國總統特朗普（Donald Trump）公開表示，Netflix 擁有「很大的市場份額」，兩家公司合併後的規模「可能會成為一個問題」，並暗示可能會介入審查程序，讓這筆交易的政治敏感度大增。

 

 

敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？

特朗普曾多次提及華納收購案，尤其對該公司旗下有線電視新聞網（CNN）的未來去向非常關切。（圖片來源：特朗普Facebook專頁）

 

　　究竟這宗收購案會否造成市場壟斷，關鍵在於如何定義市場：倘若監管機構把市場框在「串流訂閱服務」，那麼Netflix吞併HBO Max後，其市場份額確實會進一步拋離對手。Netflix位居串流市場龍頭，坐擁逾3億訂戶；HBO Max則排名第四，握有1.28億用戶。合併後，Netflix訂戶數將暴增至４億以上，使第二位的Amazon Prime Video（約2.2億）與第三位的Disney+（約1.96億）更難以追上。

 

　　假如市場被定義為「整體影視娛樂」，納入YouTube、傳統廣播電視與有線電視，Netflix的市場份額便會被大幅攤薄。根據國際市調機構尼爾森（Nielsen）的最新數據，YouTube在美國電視串流觀看量名列榜首，佔比達28％，緊隨其後是Netflix的19％，HBO Max則不到3％。因此，Netflix試圖向監管機構主張，對影視產業構成最大威脅的不是串流平台，而是影音社交媒體。

 

　　這宗收購案最終由誰勝出，目前尚屬未知之數，但原本那個由多家電影公司分庭抗禮、由多元管道吸引觀眾注意力的舊世界，已經不會回來了。

 

Tags:#Netflix#華納兄弟#HBO Max#Paramount+#YouTube#Disney+
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？
更多智城物語文章
OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
99
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

14%
不會
86%
無意見
0%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處