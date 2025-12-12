歡迎回來

27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
29
十一月
Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》期間限定店將進駐荃新天地
節慶活動 商場活動
Citywalk荃新天地｜《新機動戰記高達W》 30周年 《KYUBI X MOBILE SUIT ...
推介度：
29/11/2025 - 04/01/2026
免費
生活
DIVA
投票區
Highlight:
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
1周部署｜伍禮賢：港股要突破，還待成交增
股市動向
理財智慧

1周部署｜伍禮賢：港股要突破，還待成交增

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　港股周五（12日）於滙控(00005)及內險股抽升帶動下終見明顯反彈。下周市況會如何發展？那些板塊或個股可以留意？

 

 

影片網址：https://youtu.be/4sNsGULkABU?si=P4_ENLlmthkO3yC2

 

►把時間軸拉到00:04開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#滙豐控股#滙控#00005#港股#香港股票#恒指#恒生指數#資源股#內險股#聯想集團#00992#阿里巴巴#09988#騰訊控股#00700
Comment

暫無回應
