歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集:齊集品味古著、設計師...
Fashion The Dapper Style

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集:齊集品味古著、設計師...
政經專訪

【雷鼎鳴專訪】高市早苗挑釁北京如踩鋼線 ，特朗普縱撐代理人惟恐失控
31歲PTU高級督察投考飛虎隊，南丫島進行遴選測試，跳水後失...
醫學通識 健康解「迷」

31歲PTU高級督察投考飛虎隊，南丫島進行遴選測試，跳水後失...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻
玩樂旅遊熱話
大灣區旅遊

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

魅遊澳門
macau.d
魅遊澳門

　　如果你是甜品控，一定不能錯過位於東望洋新街的這間小店——Palette Dessert Gallery，美得有如藝術品的法式甜品，高顏值卻絕非虛有其表，店家善於運用當季鮮果食材，以層次豐富的出品，營造出獨特的口感與美味，日後大家來這除了打卡網紅景點「新葡京」，記得要嚟試下店家熱賣嘅蘋果撻啦！

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

Palette Dessert Gallery開業九年，出品的法式甜品一直不乏捧場客。

 

　　Palette Dessert Gallery 可說是我大推的心水店，由該店於2016年開業至今，我們家每年的生日和節慶，餐桌上必少不了其出品的蛋糕，是多年的熟客仔。店主Crystal 曾赴英國藍帶學院進修西廚和甜品課程，回澳後在連續17年獲得米芝蓮三星的天巢法國餐廳甜品部任職，又曾到香港半島酒店工作，經驗不少。

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

小店（左下）就在這網紅打卡位東望洋新街上。

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

純白的店面，牆上的手繪甜品畫裝飾，貫徹店家的清新形象。

 

　　自小已喜歡甜品的Crystal話：「小時候最喜歡食媽咪整嘅焦糖燉蛋，覺得甜品可以帶給人歡樂和開心，我唔開心嘅時候就會不停食嘢，特別喜歡食甜品，感覺可為自己補充能量。」以甜品師作為職業嘅想法，已在其心中萌芽，雖然大學修讀的是新聞傳理系，但畢業後始終感覺廚藝才是自己最大興趣，便毅然選擇了另一條甜品之路。「英國進修嘅時候雖然好忙，卻好enjoy當中嘅過程，煮出嚟嘅嘢人哋食得開心，自己都會好有成功感。」

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

所有出品都在店面後的餅房每天新鮮手工現製。

 

　　「我回澳之後的頭號目標，便是新葡京天巢法國餐廳，當時等了半年才收到入職通知呢！後來大約做咗兩年幾，想再進一步嘗試不同的範疇，藉此磨練一下自己，於是主動以電郵向香港半島酒店自薦，好開心又成功獲取錄。」大約做咗半年，當時Crystal家裏剛好有一個地方，問她是否有興趣接手開一間自己的甜品店，於是Palette Dessert Gallery便誕生了。

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

Crystal 認為，甜品可以帶比人歡樂和開心，唔開心嘅時候就食甜品，補充能量。

 

　　「店舖取名Palette，意即我哋係一個調色盤，用唔同嘅顏色去配搭出一個好和諧嘅色通，每一件甜品都係一件藝術品，由食材嘅味道到顏色嘅配搭，由不同的色彩組合，到Pattern的變化，當中的創作靈感的主題勻來自調色。」來到Palette就如走進 Art Gallery 一樣，好像自開店以來一直熱賣的出品蘋果撻，撻底是香脆的杏仁酪，內有以焦糖煮過的蘋果，上面卻配以新鮮的蘋果片，食落特別清爽；外型以切成薄薄的蘋果片，人手逐片砌出超美的玫瑰花狀，美得有如一件藝術品。

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

店舖熱賣的蘋果撻，杏仁酪撻底內有煮過的焦糖蘋果，上面配新鮮蘋果片，食落特別清爽。小/澳門幣47；6吋大/ 澳門幣330

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

切開的蘋果撻可以看到內裏豐富的層次，因杏仁酪撻底較硬，購買時店員更會貼心詢問是否需要代為切件。

 

　　「我希望大家除了在酒店食到高級的法式甜品，在小店都可以買到精緻、味道有層次嘅甜品。亦希望一改法式甜品只是好甜嘅固有印象，以唔同嘅配搭、層次，無論係甜嘅或酸嘅，一齊食嘅時候，成件事都好balance，係好豐富嘅口感。」相對傳統法式甜品，該店的出品是減糖版本，只有大約三份一的糖份，又或完全不加糖，而是藉原食材如鮮果便可帶出足夠的甜味，另本身作為兩個孩子母親的Crystal，更為小朋友推出了不含糖份的甜品系列。

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

多款造型精緻的法式甜品，是Crystal花了不少心思的傑作。

　　

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

體現多層次味道的Canyon；杏仁朱古力脆底，配以杏仁蛋糕、甜酒奶油軟心、朱古力夏威夷果仁Brownie，更鋪上黑朱古力脆米和跳跳糖，一小片味帶酸的四葉草更是點睛之作。澳門幣58

 

　　Crystal所設計的法式甜品，除了入口味道層次豐富，在造型上亦非常花心思，「我好鍾意做一啲好細緻、需要多啲時間去做嘅裝飾，因為一件出品既然用咗咁多唔同嘅層次味道，當然唔想只係簡單地呈現，造型上必須突顯到甜品嘅吸引之處。我哋有唔少客人係上班族，佢哋見到靚嘅甜品已經好開心，仲笑說lunch嘅時候買件蛋糕返去，食完之後真係好似補充咗能量，可以繼續餘下半天嘅工作，見佢哋笑得咁好開心，令我覺得呢個事業繼續落去，係可以帶俾人開心嘅一件事。」

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

加大版的Canyon生日蛋糕。5吋大/ 澳門幣380

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

Pink Guava 的粉紅石榴mousse和啫喱，入邊係椰子蛋白蛋糕和熱情果菠蘿粒果凍。澳門幣47

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

香蕉Basque cheese cake，面層的香蕉肉經略為燒過，香味隨即提升。澳門幣42

 

　　談及創業的得與失，她表示，「最初開舖時都有諗過，點解唔喺酒店穩穩定定咁打份工，但開舖可以學到好多唔同範疇嘅嘢，例如我做管理會比較弱，開店就可以逼住自己去學，令自己變得比較全面啲。另外，對我嚟講廚房嘅團隊溝通好重要，一個蛋糕係分好多唔同嘅步驟，由不同嘅同事逐一完成，只要其中一部分出錯，其他人都要重新嚟過，對於我嚟講，點樣去溝通係幾難嘅，我都係嘗試喺一年一年咁在學習中進步。」

　　

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

以Palette擅長酥脆批底製作的法式鹹批，有焦糖洋蔥南瓜菠菜（右）及芝士火腿小蕃茄（左）兩款選擇。澳門幣58

　　

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

凍焦糖咖啡拿鐵（澳門幣46），配精緻而口味多層次的Canele （澳門幣58），內有VALRHONA 牛奶朱古力慕絲、伯爵茶軟心、橙果醬等多達6、7層的口味配搭。

 

　　由最初夢想有一間自己嘅甜品店已經實現，行了八年的甜品之路，下一個人生目標又係咩呢？Crystal表示：「其實我一直好想開一間可以坐喺度食嘅甜品店，好似Fine Dining咁，食甜品都可以係有appetizer、main course 同dessert ，做到成件事都係以甜品為主角，其他地方好似韓國會有呢類型嘅店舖，但澳門暫時就冇，可惜以現在的經濟環境比較難，太少人懂得欣賞甜品師花咁多時間去創作和製作一件出品，始終宜家個trend都係講求快。」

 

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

採用法國著名VALRHONA 朱古力沖調，面層灑上手切朱古力碎，入口香濃。澳門幣58

　　

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

除了甜點，店家的鹹蛋黃腰果玉米片脆餅亦是我近期最愛，裹上鹹蛋黃的腰果和玉米片，鹹香脆口，配合咖喱葉和辣椒乾，食到停唔到口。澳門幣68

　　

澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

同樣加入鹹蛋黃的瑪德蓮，鹹蛋黃以加勒比朗姆酒48小時慢漬，經烤烘後，酒與蛋黃及牛油的香氣相互交織。澳門幣68

 

Info ： 

Palette Dessert Gallery

地址：澳門東望洋新街209號地下

電話：853-6639 0698

營業時間：星期二至日/ 1pm-7pm（逢星期一休息）

Tags:#澳門美食#澳門小店#澳門甜品#Palette Dessert Gallery#蘋果撻#蛋糕#澳門旅遊
Add a comment ...Add a comment ...
澳門必看《絲路》大展 逾200珍藏、沉浸式體現絲路輝煌
更多魅遊澳門文章
澳門必看《絲路》大展 逾200珍藏、沉浸式體現絲路輝煌
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處