澳門Palette Dessert Gallery——調色盤上的法式甜品店，必食人氣蘋果撻

如果你是甜品控，一定不能錯過位於東望洋新街的這間小店——Palette Dessert Gallery，美得有如藝術品的法式甜品，高顏值卻絕非虛有其表，店家善於運用當季鮮果食材，以層次豐富的出品，營造出獨特的口感與美味，日後大家來這除了打卡網紅景點「新葡京」，記得要嚟試下店家熱賣嘅蘋果撻啦！

Palette Dessert Gallery開業九年，出品的法式甜品一直不乏捧場客。

Palette Dessert Gallery 可說是我大推的心水店，由該店於2016年開業至今，我們家每年的生日和節慶，餐桌上必少不了其出品的蛋糕，是多年的熟客仔。店主Crystal 曾赴英國藍帶學院進修西廚和甜品課程，回澳後在連續17年獲得米芝蓮三星的天巢法國餐廳甜品部任職，又曾到香港半島酒店工作，經驗不少。

小店（左下）就在這網紅打卡位東望洋新街上。

純白的店面，牆上的手繪甜品畫裝飾，貫徹店家的清新形象。

自小已喜歡甜品的Crystal話：「小時候最喜歡食媽咪整嘅焦糖燉蛋，覺得甜品可以帶給人歡樂和開心，我唔開心嘅時候就會不停食嘢，特別喜歡食甜品，感覺可為自己補充能量。」以甜品師作為職業嘅想法，已在其心中萌芽，雖然大學修讀的是新聞傳理系，但畢業後始終感覺廚藝才是自己最大興趣，便毅然選擇了另一條甜品之路。「英國進修嘅時候雖然好忙，卻好enjoy當中嘅過程，煮出嚟嘅嘢人哋食得開心，自己都會好有成功感。」

所有出品都在店面後的餅房每天新鮮手工現製。

「我回澳之後的頭號目標，便是新葡京天巢法國餐廳，當時等了半年才收到入職通知呢！後來大約做咗兩年幾，想再進一步嘗試不同的範疇，藉此磨練一下自己，於是主動以電郵向香港半島酒店自薦，好開心又成功獲取錄。」大約做咗半年，當時Crystal家裏剛好有一個地方，問她是否有興趣接手開一間自己的甜品店，於是Palette Dessert Gallery便誕生了。

Crystal 認為，甜品可以帶比人歡樂和開心，唔開心嘅時候就食甜品，補充能量。

「店舖取名Palette，意即我哋係一個調色盤，用唔同嘅顏色去配搭出一個好和諧嘅色通，每一件甜品都係一件藝術品，由食材嘅味道到顏色嘅配搭，由不同的色彩組合，到Pattern的變化，當中的創作靈感的主題勻來自調色。」來到Palette就如走進 Art Gallery 一樣，好像自開店以來一直熱賣的出品蘋果撻，撻底是香脆的杏仁酪，內有以焦糖煮過的蘋果，上面卻配以新鮮的蘋果片，食落特別清爽；外型以切成薄薄的蘋果片，人手逐片砌出超美的玫瑰花狀，美得有如一件藝術品。

店舖熱賣的蘋果撻，杏仁酪撻底內有煮過的焦糖蘋果，上面配新鮮蘋果片，食落特別清爽。小/澳門幣47；6吋大/ 澳門幣330

切開的蘋果撻可以看到內裏豐富的層次，因杏仁酪撻底較硬，購買時店員更會貼心詢問是否需要代為切件。

「我希望大家除了在酒店食到高級的法式甜品，在小店都可以買到精緻、味道有層次嘅甜品。亦希望一改法式甜品只是好甜嘅固有印象，以唔同嘅配搭、層次，無論係甜嘅或酸嘅，一齊食嘅時候，成件事都好balance，係好豐富嘅口感。」相對傳統法式甜品，該店的出品是減糖版本，只有大約三份一的糖份，又或完全不加糖，而是藉原食材如鮮果便可帶出足夠的甜味，另本身作為兩個孩子母親的Crystal，更為小朋友推出了不含糖份的甜品系列。

多款造型精緻的法式甜品，是Crystal花了不少心思的傑作。

體現多層次味道的Canyon；杏仁朱古力脆底，配以杏仁蛋糕、甜酒奶油軟心、朱古力夏威夷果仁Brownie，更鋪上黑朱古力脆米和跳跳糖，一小片味帶酸的四葉草更是點睛之作。澳門幣58

Crystal所設計的法式甜品，除了入口味道層次豐富，在造型上亦非常花心思，「我好鍾意做一啲好細緻、需要多啲時間去做嘅裝飾，因為一件出品既然用咗咁多唔同嘅層次味道，當然唔想只係簡單地呈現，造型上必須突顯到甜品嘅吸引之處。我哋有唔少客人係上班族，佢哋見到靚嘅甜品已經好開心，仲笑說lunch嘅時候買件蛋糕返去，食完之後真係好似補充咗能量，可以繼續餘下半天嘅工作，見佢哋笑得咁好開心，令我覺得呢個事業繼續落去，係可以帶俾人開心嘅一件事。」

加大版的Canyon生日蛋糕。5吋大/ 澳門幣380

Pink Guava 的粉紅石榴mousse和啫喱，入邊係椰子蛋白蛋糕和熱情果菠蘿粒果凍。澳門幣47

香蕉Basque cheese cake，面層的香蕉肉經略為燒過，香味隨即提升。澳門幣42

談及創業的得與失，她表示，「最初開舖時都有諗過，點解唔喺酒店穩穩定定咁打份工，但開舖可以學到好多唔同範疇嘅嘢，例如我做管理會比較弱，開店就可以逼住自己去學，令自己變得比較全面啲。另外，對我嚟講廚房嘅團隊溝通好重要，一個蛋糕係分好多唔同嘅步驟，由不同嘅同事逐一完成，只要其中一部分出錯，其他人都要重新嚟過，對於我嚟講，點樣去溝通係幾難嘅，我都係嘗試喺一年一年咁在學習中進步。」

以Palette擅長酥脆批底製作的法式鹹批，有焦糖洋蔥南瓜菠菜（右）及芝士火腿小蕃茄（左）兩款選擇。澳門幣58

凍焦糖咖啡拿鐵（澳門幣46），配精緻而口味多層次的Canele （澳門幣58），內有VALRHONA 牛奶朱古力慕絲、伯爵茶軟心、橙果醬等多達6、7層的口味配搭。

由最初夢想有一間自己嘅甜品店已經實現，行了八年的甜品之路，下一個人生目標又係咩呢？Crystal表示：「其實我一直好想開一間可以坐喺度食嘅甜品店，好似Fine Dining咁，食甜品都可以係有appetizer、main course 同dessert ，做到成件事都係以甜品為主角，其他地方好似韓國會有呢類型嘅店舖，但澳門暫時就冇，可惜以現在的經濟環境比較難，太少人懂得欣賞甜品師花咁多時間去創作和製作一件出品，始終宜家個trend都係講求快。」

採用法國著名VALRHONA 朱古力沖調，面層灑上手切朱古力碎，入口香濃。澳門幣58

除了甜點，店家的鹹蛋黃腰果玉米片脆餅亦是我近期最愛，裹上鹹蛋黃的腰果和玉米片，鹹香脆口，配合咖喱葉和辣椒乾，食到停唔到口。澳門幣68

同樣加入鹹蛋黃的瑪德蓮，鹹蛋黃以加勒比朗姆酒48小時慢漬，經烤烘後，酒與蛋黃及牛油的香氣相互交織。澳門幣68

Info ：

Palette Dessert Gallery

地址：澳門東望洋新街209號地下

電話：853-6639 0698

營業時間：星期二至日/ 1pm-7pm（逢星期一休息）