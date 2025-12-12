歡迎回來

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

玩樂假期
玩樂假期

　　又係時候去西九聖誕市集啦！大家除了去西九聖誕森林與超巨聖誕樹打卡，必要逛聖誕市集，聖誕市集為你帶來30個本地及環球特色餐飲及零售攤位，即睇美食及聖誕禮物推介！

 

Read More

聖誕好去處2025︱西九聖誕小鎮開幕！12米高聖誕樹＋聖誕老人見面會＋飄雪表演

 

　　吹住海風歎杯咖啡及輕食爽呀，聖誕市集內有電台DJ阿正創辦的咖啡店「咖啡呀唔該」，配合傳統意大利烘焙坊 Pane e Latte的超巨型牛角包及榛子曲奇，會否是你的心水組合？想飽肚啲，可以揀首次亮相市集的人氣拿玻里排隊薄餅店Mother of Pizzas。同場亦有ONTRAST x 大安茶氷廳帶來期間限定聖誕福袋，以及首次來港並帶來節日限定掛耳咖啡禮盒套裝的日本過江龍精品咖啡品牌 Post Coffee。

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

電台DJ阿正創辦的咖啡店咖啡呀唔該

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

大安茶氷廳美食

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

人氣拿玻里排隊薄餅店Mother of Pizzas

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

主打超巨型牛角包及榛子曲奇的傳統意大利烘焙坊 Pane e Latte

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

日本過江龍精品咖啡品牌 Post Coffee節日限定掛耳咖啡禮盒套裝

 

　　為聖誕禮物而煩惱嗎？市集內亦布不少特色品牌，如手工藝品牌 Goosebump毛管戙土耳其琺瑯餐具及印度手工制木製品等， 本地香水品牌CitiScent與本地手工汽水品牌閣樓釀造首度聯乘，推出西九聖誕市集限定套裝及香水試紙，噱頭十足！

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

土耳其琺瑯餐具及印度手工制木製品等國際手工藝品的品牌 Goosebump 毛管戙

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

本地香水品牌CitiScent與本地手工汽水品牌閣樓釀造限定套裝及香水試紙

 

　　主人與與毛孩到訪市集一樣有得食、有得玩，寵物品牌HappyPaws開心寶推出狗狗拿鐵及狗狗章魚燒等聖誕市集限定食品， Pawradise有售市集限定聖誕太妃蘋果及奶茶等食品，毛孩一定好開心！ 想與寵物拍攝節日照片，可以留意專業人像及寵物攝影師Tamara親自掌鏡的tamarart x Mehr!Mehr!為寵物拍攝節日照片及售賣特色寵物漢堡。

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

寵物品牌HappyPaws開心寶

 


 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演


本地一站式寵物品牌Pawradise推出限定聖誕太妃蘋果及奶茶等食品

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演


 
tamarart x Mehr!Mehr!售賣特色寵物美食

 

過百場免費音樂表演

 

　　西九聖誕市集逾百場免費音樂及藝術演出，你可以柔和的聖誕燈飾下，與摯愛好友一同欣賞由流行歌手、樂隊、學校及不同團體呈獻的免費藝術演出，感受音樂帶來的溫暖祝福，陣容包括：

 

  • 12月20日：為有特殊學習需要的兒童提供服務的貝智基金 ─ 彭氏兄弟、Venus and Valerie 與女歌手糖妹Kandy
  • 12月21日：本地樂隊Nowhere Boys
  • 12月24日：唱作歌手 Manson 張進翹與唱作女歌手及音頻治療師陳明憙Jocelyn Chan
  • 12月24日及31日：音樂三輪車表演Curtis Ho 何珀廉 
  • 12月26日：日式女子偶像組合乙女新夢成員Ai、Maho及Rinka
  • 12月27日：女歌手糖妹Kandy
  • 12月31日：女子樂團Whizz

 

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演

 

 

 

西九聖誕市集

日期︰12月12日至14日、19日至31日

開放時間：2pm-9pm（12月24至26日、31日延至晚上11pm）

地點︰藝術公園海濱東草坪

開放日期：12月12至14日、19至31日

 

Tags:#聖誕節#西九文化區#聖誕節2025#聖誕好去處2025#聖誕市集2025#聖誕燈飾打卡熱點#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#christmasevent2025#christmas2025
