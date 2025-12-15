聯儲局如市場預期，在12月的議息會中減息25點子，但這不是最重要的，重要的是12月份的會議聲明，明明白白地把聯儲局降格成消防局，怎說？

一、先來個無關痛癢但又很多人看重的2026年息口展望，點陣圖（圖一）顯示來年應只減息1次。

二、市場又怎預期會減多少息，不一而足（圖二）。

華泰證券有如下分析：

聯儲局12月份會議如期減息25個點子（即0.25厘），並在12月份啟動準備金管理購買(Reserve Management PurchasesRMPs)。

聯儲局12月會議一如期減息25個點子，基準利率降至3.5厘至3.75厘的區間，3名委員反對此次決議，聯儲局理事米蘭(Stephen Ira Miran)要求減息50個點子（即0.5厘），堪薩斯聯儲銀行主席施密德(Jeffrey R. Schmid)以及芝加哥聯儲銀行主席古爾斯比(Austan Dean Goolsbee)要求維持利率不變。

聯儲局在12月份啟動RMPs，時點和規模超過此前預期；點陣圖(Dot-plot)維持2026年至2027年各減息1次的指引。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Hayden Powell)整體表態偏鴿，雖然暗示可能暫停減息(well positioned to wait and see)，但是，也為2026年1月份會議減息保留了可能性；對就業數據被高估的表態也偏鴿。

金融市場整體反應較為積極，股市上升，債券孳息率下跌。議息當日，截至北京時間凌晨4時50分，相較會議前，市場預期2026年累計減息幅度上升4個點子至56個點子；2年期、10年期美債孳息率分別下滑3個點子、2個點子至3.53厘、4.14厘；美匯指數下跌0.2%至98.6，美股三大股指分別上升0.8%至0.9%，黃金上升1%至每盎斯4265美元。

聯儲局12月份將啟動RMPs，時點和規模超預期。第一，12月份啟動RMPs，即根據需要購買短端國債(bills)，將準備金規模維持在充足區間，而且，如果有必要，可以購買3年以內的國債。聯儲局12月份首次購買規模為400億美元，而且，預計未來幾個月維持在較高規模，以抵銷4月15日繳稅所帶來的準備金下降壓力；此後，購買規模將顯著放緩。

整體來看，RMPs的規模將根據聯儲局負債需求的預期趨勢增長以及季節性波動（例如由納稅日期引起的波動）進行調整。

第二，取消常備回購便利(Standing Repo FacilitySRF)的交易總額上限，採用全額配售模式。SRF此前限額為每日5000億美元，而且，有設定最低利率，本次取消限額，利率固定為聯邦基金利率上限，更好發揮SRF的流動性保障作用。

前瞻指引方面，鮑威爾釋放暫停減息的訊號，但是，也為2026年1月份的會議減息保留了可能性。鮑威爾表示，政策利率處於中性利率的廣泛估計範圍內，聯儲局目前處於一個有利的位置，可以「邊走邊看」(well positioned to wait and see)，釋放暫停減息的訊號。

可是，鮑威爾也強調，1月份的會議前將公布大量數據（2025年10份至11月以及2026年1月份的就業數據；2025年11份至12月的CPI數據），將據此做出決策。

此外，未來對就業數據的修正將顯示，新增就業被高估，顯示其對就業市場仍然較為擔憂。12月份的點陣圖維持2026年至2027年各減息1次的指引：對2026年減息的指引也存在分歧，有7名委員反對繼續減息，而8名委員要求減息超過1次。

可是，最最最最關鍵的，不是以上，而是會議聲明中的一段（圖三）。如果只在尋求10月份議息聲明和12月份議息聲明的文字細嚼，就會犯了「見樹林不見森林」的謬誤。「森林」就是在圖三中有黃色底的一段，就是這段，把聯儲局自改成消防局。這個降格連美國總統特朗普(Donald John Trump)也看不明白，只在叫謂聯儲局應多減息。唉！息，跟市場流動性是一個是米（息），另個是飯糰（流動性），一粒米食不飽你，但一個飯糰可以。

黃色底的新改字義是：

以後聯儲局會按市場是否水緊而來放水。

即是乜？

市場最驚資金流動性緊了，所有孖展盤、大買盤都要拆，咁個市就會跌、跌、跌、跌、跌！

如今，聯儲局謂一水緊就放水，好似消防局，邊度有火苗（水緊），就會拉喉放水，一於滅「水緊」於萌芽狀態。

這種放水法是不再考慮就業數據，也不用考慮通脹數據，放水而完全再無幾多厘息的上限，是否不減息也勝似減息？

唔明？

即是聯儲局給了市場張無上限的信用卡，可以碌咗唔使還住甚至唔使還，你叫有哪個華爾街金融大鱷不大啖咬？因為聯儲局話你知市場一水緊，美儲局就會拉喉放水。

結果？留番明天（16日）談好唔好。賺咗錢記得捐啲予另文所提的香港學生輔助會，幫下啲弱勢小朋友。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）