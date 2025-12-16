綠營放厥詞：戰時仍可上班上課

近年包括美國和島內軍事專家先後推估，兩岸一旦發生戰爭，台灣不但重要設施會被炸毀，甚至解放軍登陸後將到處發生巷戰，戰事蔓延全島。不過，綠營議員最近語出驚人地宣稱，比照烏克蘭情況，認為戰時大家仍可繼續上班上課，營造的觀念是打仗就和颱風過境放假一樣，受影響區域停班停課，其他地區生活如常。

歸類為綠營的社民黨台北市議員苗博雅在直播中，舉俄烏戰爭為例，指稱烏克蘭沒有被佔領的地區，孩子們都還在上學，大人該上班的還是在上班，聲稱是新型戰爭型態。她因此引申認為，如果外島金門、馬祖發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學，一切如常。

這種無知言論當然引發了抨擊，她卻繼續狡辯，進一步提出的論點是：以色列的面積只有台灣六成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是能維持基本日常生活運作。

綠營提出兩岸發生戰爭時大家仍可照常上班上課，引發爭議。

苗博雅的言論迅速引起「黑熊學院」和台獨團體聲援，認為若把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災，「戰爭時是否要上班上課」的答案便呼之欲出：遭受衝擊較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些完全不受影響的地區，則照常上班上課。

綠營美化兩岸戰爭之目的，源自於近十多年來，以「抗中保台」手段吸取選票的招數逐漸失效，於是將戰爭比喻成颱風等天然災害，讓民眾覺得就算因推動台獨而引發戰爭，對大部分台灣人都沒有多大影響，大家可以馬照跑、舞照跳。更重要的是可藉此獲取政治紅利：既然戰爭不可怕，藍營和輿論鼓吹兩岸溝通對話、反戰、避戰、和平談判，都可以抹紅為投敵、中共同路人。

然而稍具地理常識就知道，台灣和烏克蘭在面對戰爭時根本不能相提並論。烏克蘭面積是台灣的15倍，烏克蘭首都基輔距離東部主戰場約450至500公里，所以大後方民眾可以繼續上班、上學。如果硬要將俄烏戰爭套用在台灣，血淋淋的事實就是，戰爭最慘烈的戰區，實際交戰面積已超過兩個台灣本島的大小。軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」根據這些數字推算，若台海開戰，本島沒有任何城市擁有上述的安全距離，全島皆是前線。對比2022年俄軍進攻基輔的距離，等同解放軍登陸桃園後，30分鐘車程便能抵達台北政經中樞。民進黨執行「非核家園」政策，關閉所有核能發電廠，改以天然氣發電，但致命的是島內天然氣存量只能撐11天，只要解放軍全面封鎖台海，全島馬上因為能源短缺面臨大停電，如何能照常上班上課？

至於以色列，面對的是伊朗、哈馬斯、真主黨等敵對勢力，以色列在軍力上擁有相對優勢，而且以色列不分男女皆要當兵服役3年。反觀台灣，只有男性需要服役，且義務役期只有4個月，再加上大陸去年軍事預算，是台灣的12.5倍，有頭腦的人都應該看得清，萬一真的弄到開戰，民進黨當局毫無優勢。

為了爭取年輕人選票，台灣男性服役期從兩年降到4個月。

面對推動台獨可能引發戰爭，賴清德卻不敢事先做好防護的基本建設。因為如果廣建防空避難所、舉行大規模的防空演練，讓民眾聽到防空警報就去避難，將挑起大家對戰爭的恐懼，失去對綠營的支持。於是賴清德只好向美國老大哥繳交巨額保護費，宣布增加1.25兆新台幣（約400億美元）特別軍費購買武器。

諷刺的是，《紐約時報》近日披露美國國防部機密文件「壓倒性優勢簡報(Overmatch Brief)」，認為大陸擁有多枚飛彈及超過600枚高超音速武器，若對台灣發動軍事行動，美國先進武器可能還未接近台灣就被摧毀。即使是美國海軍最新型的「福特號(USS Gerald R. Ford, CVN-78)」航空母艦，在多次模擬情境下，開戰數分鐘內就被摧毀，美軍戰敗的機率很高。

近年每逢颱風逼近台灣，因為人氣高而成為綠營眼中釘的國民黨籍台北市長蔣萬安，只要按照氣象預報依法宣布第二天正常上班上課，其臉書都會被綠營側翼「青鳥」的罵聲灌爆。不知兩岸一旦發生戰爭，那些「勇敢」的「青鳥」們會站上戰場為台獨理念拋頭顱灑熱血，還是會哀求蔣市長高抬貴手宣布放假，讓大家可以「避戰」？