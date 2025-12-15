汪明荃不丹遊吐真心話，羅家英感觸：你要長命過我

汪明荃的最新旅遊節目《帶阿姐看世界》，分別跟周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋等年輕男藝人遊歷不同國家，最後跟丈夫羅家英遊不丹，日前播出的一集可見兩夫婦超溫馨，二人撐枱腳吃晚餐，汪明荃更露出溫柔一面與羅家英坦白互吐對老伴的心聲，最後二人以浪漫共舞作結，羅家英感觸良多，對着鏡頭說出心底話。

Read more：78歲羅家英四度患癌：前列腺癌手術有後遺症與汪明荃財政獨立曾送千萬物業

在《帶阿姐看世界》節目中，汪明荃與羅家英一起遊不丹，在觀眾前展示夫妻相處的日常。他們一起同遊當地不少名勝，羅家英跟一般丈夫無異，千依百順陪著汪明荃行街逛物，而且寸步不離、去到那裏都手拖手。節目組更安排他們穿上不丹的傳統禮服，甜蜜地拍攝婚紗照，羅家英擁著嬌妻，情不自禁輕吻額頭。

鏡頭前浸浴享受一下。（《帶阿姐看世界》截圖）

日前節目播出最後一集尾聲，汪明荃與羅家英撐枱腳食飯並且浪漫談心，平時冷靜又較嚴肅的汪明荃，也難得展露溫柔一面，對著羅家英甜笑。二人對談間，汪明荃直問羅家英：「你話你同我講嘢對牛彈琴，我唔夠關心你咩？」羅家英先是搞笑，再三迴避問題，但最後軟化：「我想改善嘛」，之後說出心底話：「幾10年嚟，你係唔聽我講嘢。」汪明荃扁嘴後解釋已習慣這樣生活，還反指羅家英沒有耐性，羅家英坦言：「我有耐性㗎，冇耐性唔會對得你咁耐。」

（《帶阿姐看世界》截圖）

期間，羅家英並表示覺得近年汪明荃在性格上有很多改變，汪明荃也認同，察覺到自己改變的地方，如「大膽咗」、「好相與咗」、 「願意嘗試新事物」、「個人開朗咗」及「幽默咗」，連羅家英也認同：「我發覺你其實好幽默，你窒我嗰陣，你好開心。」

在節目組要求下，汪明荃和羅家英深情剖白，汪明荃先表白，盡顯對患有前列腺癌第4期的羅家英憐愛：「最緊要身體健康，注意飲食， 記得食藥、打針。」而羅家英一番說話，自己也感動得眼濕濕：「大人， 我祝福你永遠青春，思想敏捷，行得走得，仲有，要長命過我。」汪明荃反問為何的時候，他解釋這樣會令自己舒服安心一點。情深說話完畢後，汪明荃和羅家英面露幸福笑容，面貼面共舞，羅家英合上雙眼狀甚陶醉。