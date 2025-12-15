工展會2025懶人包︱美食筍貨優惠6大攻略︰$1鮑魚福袋、$10千層蛋糕、$50紅酒盲盒

第59屆工展會開幕啦！今屆工展會共12大主題區超過900攤位，包括新增家鄉風味區及樂齡活力區，現場有海量購物優惠，筍貨低至$1或一折。入場前必讀以下六大攻略，預先睇定Chill飲Chill食區及美食廣場有咩食，每日首500名購票入場者可獲精美禮品乙份，聖誕假期期間將延長開放時間，每天晚上7時後免費入場，係時候預先辦年貨做準備！

攻略一︰鎖定$10優惠、$ 1或一折筍貨

今屆「工展會」超過900個攤位，分布在12個主題展區，展會期間大會推出四大購物優惠，包括「10蚊暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」，以及「閉幕優惠大激賞」，出發前真係要做足功課，因為一入工展會大部份人都會好迷失，花多眼亂，大量貨品優惠在眼前，一不小心就忘掉目標筍貨。溫馨提示，大家一定要細閱大會網站列出低至1元或1折發售精選產品，自備環保袋及購物車仔是必需的。

10蚊暖心購 特級去核灰棗

壽桃牌鮑魚喼 $120



阿一「五福臨門」鮑魚福袋 $1 每天限量20個

攻略二︰電子支付減＄10

慳得一蚊得一蚊！入場人士如以大會指定電子支付工具，可專享額外折扣。中銀香港BoC Pay+用戶於指定攤位單一消費滿港幣100元即減港幣10元（每名客戶於展會日期內最多可享優惠3次），而AlipayHK用戶掃碼領取每日限量消費券，滿港幣50元減港幣5元。



安記鮑魚發財寶盒 $688（13件產品再送車仔）



悅和醬園產品大減價

攻略三︰7pm後免費入場美食掃街

「美食廣場」和「Chill飲Chill食區」兩大餐飲專區一定可以令你捧腹而歸，「美食廣場」跟往年一樣有足料佛跳牆、惹味串燒、台式美食、燒賣魚蛋、蟹皇小籠包、肉丸及茶飲外，開心果控可以一試開心果醬烤魚皮，味道特別，而芫茜Fans可留意手撕海南雞炒芫茜銀針粉，自家製銀針粉口感扎實，而且配秘製芫茜醬味道不錯。甜品方面推介千層蛋糕 $10有交易，還有泰式香蕉煎餅同樣吸引，要醫肚絕對冇難度！工展會期內每日晚上7時起，所有人士免費進場（1月5日除外），大家可以入場掃街當晚餐呢，同時shopping掃貨！



惹味串燒

蟹籽紙皮燒賣 $20/3粒



恆香中式餅食



秘製牛雜



開心果醬烤魚皮 $40



手撕海南雞炒芫茜銀針粉 $40





千層蛋糕 $10



果仁撻 $10

攻略四︰Chill飲Chill食區 $30雞尾酒

放工後喜歡飲番杯，「Chill飲Chill食區」都有好介紹，4大經典雞尾酒即場調製一律$30(200ml)仲附送精美酒杯，飲完可以拎返屋企！同場更有紅白酒、烈酒、啤酒及無酒精等專區，以及不同佐酒小食攤位。「Chill飲Chill食區」將在每天下午3時免費供應30杯紅白酒，先到先得，而逢星期五至日及公眾假期更有 busking表演。





百利達2009富貴甜酒(375毫升) $20 每日限量20枝



幸運盲盒(內有750毫升葡萄酒1支) $50 每日限量20 枝



$1限量真露膠樽瓶燒酒



紅酒最平$30枝有交易！

攻略五︰長者消費再有95折

今屆工展會新增「樂齡活力區」，匯聚眾多優質中成藥、健康食品、營養補充品、個人護理及保健等產品，並提供互動體驗及健康諮詢，凡持長者咭或樂悠咭的長者享最少5%額外折扣的「銀色消費優惠」，所以各位孝順仔女同長者父母入場shopping有著數。除此之外，家鄉風味區亦是今年推介新專區，大家可以選購12大省市地道風味及優質食材，如頂級大連及黑龍江海參、甘肅急凍羊架、寧夏中寧枸杞、四川琥珀桃仁子及蜂王漿等等。

攻略六︰消費抽獎活動

由12月3日至2026年1月4日，可於工展會App參加「幸運大激賞及終極鉅賞」以贏取豐富獎品，包括名貴家電及保健品等，總值港幣4萬元。入場人士可參加現場抽獎活動，以電子貨幣消費滿港幣300元或以上（最多2張收據），即可參與抽獎1次；消費滿港幣600元或以上（最多3張收據），則可抽獎2次。或者，填妥嘉賓券或《消費指南》附上的抽獎券以參加「香港名牌」、「香港服務名牌」及「工展小姐」投票活動，即有機會贏取價值共約港幣75,000元的獎品。

第59屆工展會

日期︰2025年12月13日至 2026年1月5日（共24天）

地點︰銅鑼灣維多利亞公園

開放時間︰12月13日至22日11am-9pm、12月23日至31日11am-10pm、1月1日至4日11am-9pm、1月5日11am-8pm（展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時）

入場費︰港幣10元

網上購票︰電子門券於工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶及KKDay內公開發售，12月13日起售價每張港幣10元

以下人士可享免費入場：

高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士

每日晚上7時起，所有人士免費進場（1月5日除外）

訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心（天后入口右側）免費領取嘉賓券

網址：www.hkbpe.com.hk