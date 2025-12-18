歡迎回來

2026年和2027年將經歷術數所說的「赤馬紅羊劫」：2026年丙午年，丙屬火，午的生肖為馬，是「赤馬」；2027年丁未年，丁也屬火，未的生肖是羊，因此是「紅羊」。
國際評論

從同人卦看2026年的兵凶戰危（有片）

易經看世界
岑逸飛
易經看世界

　　2026年和2027年將經歷術數所說的「赤馬紅羊劫」：2026年丙午年，丙屬火，午的生肖為馬，是「赤馬」；2027年丁未年，丁也屬火，未的生肖是羊，因此是「紅羊」。

 

　　由於2026年已迫在眉睫，大家都會關心來年運程。根據邵康節在《皇極經世》推算，丙午年進入同人卦。從漢武帝時期開始，曆法是正月建寅，但《周易》是正月建子，子月始於農曆十一月初一，換算新曆是12月20日，今年冬至前一日，就是丙午年的第一日。

 

　　再看丙午年的同人卦，「同人」指「會同」。古人是「有事則會，不協而盟」，「盟」者，同也。「同人」指周天子會見順服的諸侯，討論怎樣討伐不順服的諸侯，是一個準備作戰之卦。而同人卦的錯卦是師卦，是個戰爭卦，可見2026丙午年是兵凶戰危之年。

 

從同人卦看2026年的兵凶戰危

天火同人卦

 

從同人卦看2026年的兵凶戰危

地水師卦

 

　　同人卦初九爻辭曰：「同人於門，無咎」，當初九變初六，下卦是艮卦，艮為門闕，踏出門闕便是門外，而「同人於門」指在門外商討。因為門內容易謀私，門外代表公開，有透明度，便於公正辦事，因此「無咎」。

 

　　而事實上，同人卦初爻變，全卦為天山遯卦，指君子之道消，小人之道長，相應於丙午年。一卦六爻，每爻代表兩個月，所以初九是從新曆12月20日開始，至2月16日，在這段時間，只要明哲保身，便可安然度過。

 

從同人卦看2026年的兵凶戰危

天山遯卦

 

　　同人卦六二爻辭曰：「同人於宗，吝」，對應日期是新曆2月17日至4月16日。傳統解釋為與自己同宗族的人和同，因偏私而吝。「同宗」的意思是有親戚關係，最容易謀私，因有私情及私心存在。引用於現今國際局勢及地緣政治，是各國拉幫結派、各為其主的徵兆，而結果恐怕是得不償失，加上二爻變得出乾卦，乾卦六爻皆陽，過剛易折，難怪結果是「吝」，即凶的先兆。

 

從同人卦看2026年的兵凶戰危

乾卦

 

　　同人卦九三爻辭曰：「伏戎於莽，升其高陵，三歲不興」，日期是2026年4月17日至6月14日，說的是埋伏於草木叢裏，登到高地上，似乎要開戰了，而「三歲不興」有兩說，一說是3年都無法興兵動武，另一說是要動武3年才停戰，但無論哪種說法，九三爻都是磨拳擦掌爻，會否是指中日關係惡化到瀕臨戰爭邊緣？

 

　　同人卦六四爻辭曰：「乘其墉，弗克攻，吉」，日期是2026年6月15日至8月12日。這裏的「乘其墉」有兩種說法，一是侵入城牆之內，二是加高城牆。筆者傾向後者，因此爻或指中美對峙，最佳策略是以守為攻。若中美開戰，中國未必能有足夠實力戰勝美國，但如《孫子兵法》所說的「守則有餘，攻則不足」，所以美國也打不贏中國，雙方克制，結果為吉。

 

從同人卦看2026年的兵凶戰危

明年中國與日本和美國的關係會否惡化至瀕臨戰爭邊緣？(Shutterstock)

 

　　同人卦九五爻辭曰：「同人，先號咷而後笑，大師克，相遇」，日期是2026年8月13日至11月8日。這個爻似乎是指中美真的開戰了，中國一方，開始時是大聲痛哭，但後來有了援手，也許是俄羅斯，所以破涕為笑。雖是戰勝，也是慘勝。

 

　　最後一爻是上九的「同人於郊，無悔」，日期是2026年11月9日至2027年1月7日。上九是處於卦外，爻位為「郊」，傳統解釋以「郊」喻置身事外，其實是指大戰後的休養生息。上九變爻的變卦是革卦，是個革新和破壞卦，應是準備迎接更為凶險的2027紅羊年！

 

從同人卦看2026年的兵凶戰危

澤火革卦

 

 

Tags:#易經看世界#玄學#同人卦#中日關係#中美關係#2026年運勢#赤馬紅羊劫#戰爭
美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
123
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

11%
不會
87%
無意見
2%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
