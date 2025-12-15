歡迎回來

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子
數碼創科

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　Netflix 最新財報顯示，2025 年第二季淨收入達到 110.7 億美元，較去年同期成長 15.9%。據報道，其中韓劇對平台成長起到了顯著推動作用。《魷魚遊戲3》席捲全球，讓韓國又一次成為全世界的焦點。

 

　　Netflix 在韓國內容上的長期投資依然可見。Netflix 曾承諾在 2022–2025 年間對韓國內容產業投資 25 億美元。

 

　　同時，根據 Omdia 的報告，在 2025 年韓國國內訂閱型線上影音服務市場中，Netflix 的市佔率約為 31%。但本土平台（如 Tving、Coupang Play、Wavve 等）合計佔了 40%。

 

　　從經濟影響來看，Netflix 對韓國影視產業的推動仍在繼續：早期有 Deloitte 的報告指出Netflix 對韓國 GDP 的貢獻巨大。2025 年，有媒體認為，面對全球保護主義抬頭，文化出口（包括電視劇、電影、偶像等）正成為韓國新的成長支柱。

 

　　韓國文化輸出產業，正憑藉著三板斧——「韓劇、電影、偶像」影響世界。

 

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

 

　　《魷魚遊戲》經過第一關遊戲血腥震撼之後，許多人臨陣退縮了，原本想投票棄權的 212 號參賽者，最後卻改變心意對大家說：「出去會有甚麼不一樣嗎？反正出去也會活在地獄裡。」

 

　　這段對白，令人直接聯想到「地獄朝鮮」這個詞：所謂「地獄朝鮮」（헬조선）一詞，意指南韓社會如同地獄一般、令人看不見希望，是 2015年在南韓發展出的網路新詞彙，將地獄的英文「Hell」跟朝鮮結合，意指南韓社會如同地獄一般、令人看不見希望。

 

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

 

　　韓國社會的現實問題存在高房價、高自殺率、高失業率、高貧富差距，這些「地獄朝鮮」（헬조선）式的問題依然壓在年輕人頭上。

 

　　在這種社會結構下，像《魷魚遊戲》這樣呈現競爭殘酷和社會不平等的題材，仍然強烈引起觀眾共鳴。

 

　　不僅南韓如此，地球很多國家一樣，正值青年的國民沒有工作，受AI影響，不但自己沒收入，對國家整體經濟與社會穩定也埋下隱憂；社會階級僵固、底層階級和年輕族群在疫情中更看不到希望的狀況，正衝擊著許多國家。

 

　　今年南韓統計廳公佈一項最新調查，結果顯示南韓目前「超過 3 年完全沒有在工作、找工作或是接受教育」的所謂啃老族，一共有11.3 萬人。貧富差距更加擴大，「地獄朝鮮」名符其實。

 

　　韓劇套套嘢喊苦喊忽，韓國人悲劇的歷史，因為這個國家強權環伺，以前就是中國攻打日本的橋樑、日本侵略中國的跳板。他們不斷被強權蹂躪，因此產生了「恨」的民族性。

 

　　這樣的歷史就形成他們「恨」的民族性。大韓民國的「韓」發音是「Han」，「恨」也是這個音。

 

　　《韓國電影史》中提到，恨是朝鮮民族最具代表性的情緒，這種情緒支撐著韓國人的電影創作的使命感。

 

　　他們的「恨」並不是Hate，一定要報仇的仇恨，斬你全家殺你老母嗰種，而是一種失落感、一種憧憬、一種很難過的心情，都可以用「恨」來解釋。

 

　　個人的恨，使國民想出人頭地、成就動機強烈；國家的恨，則讓國民一心洗刷歷史恥辱、提升國際地位。高房價、高自殺率、高失業率、高貧困率這些社會頑疾糾纏在一起，讓韓國年輕人成為三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子。

 

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

 

　　年輕人的心情更加病態：他們一邊擠破頭都想進財閥公司謀個鐵飯碗，一邊做夢都想大財閥倒台破產。在這樣的大環境下，階級躍升是少數人的事，現實生活中的韓國，上到總統下到貧民都活在財閥的大手之下。整個國家都沒有人是快樂的。

 

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子

 

　　這彷彿也暗暗隱喻著，文化輸出能給韓國創造第二個漢江奇跡嗎？

Tags:#Netflix#南韓#韓劇#魷魚遊戲3#地獄朝鮮#社會問題#失業#階級鴻溝#韓流#韓國歷史#韓國電影#韓國文化
