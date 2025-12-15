歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣
娛樂新聞

南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　息影多年的南紅，久久未有演出，91歲的她近日接受邀請於泰國表演粵劇，與羅家英合演折子戲《鳳閣恩仇未了情》，精神奕奕中氣十足。除此之外，南紅更在訪問期間透露自己的保持長壽之道，原來很簡單！

 

Read more：73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況

 

　　60年代影星南紅（原名：蘇淑眉），現時已經91歲，1998年離開亞視之後便正式息影，曾客串過電影及電視劇；2018年，丈夫楚原獲金像獎頒發「終身成就獎」時，南紅帶孫女上台陪丈夫領獎。平時弄孫為樂的她，近日接受資深製作人楊紹鴻邀請，飛到泰國跟羅家英合演折子戲《鳳閣恩仇未了情》。

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

 

　　這次演出，南紅與多位老倌王超群、王志良、劉惠鳴與莊婉仙等人一同演出，她與羅家英對談時，笑謂因有羅家英才答應出山演出。南紅表現得精神奕奕，中氣十足，而且反應敏捷：「今次嚟泰國同家英哥做《鳳閣恩愁未了情》，全台花旦、文武生齊集同我哋大合唱，我哋由下面升上台見觀眾，希望呢次演出能夠有多啲人睇到。」

 

　　期間，羅家英向南紅請教她的長壽之道，腦筋靈活的南紅分享自己的心得，就是做一個快活老人：「要四圍遊下，吸收唔同地方嘅空氣同陽光，去其他地方遊玩下好開心，人可以好啲，但唔好花費太多錢，去慳啲嘅地方，而且唔好坐頭等、商務。只要去呢度、去嗰度，唔好花費咁多，但得益多你就好快樂。」

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

南紅在2018年於金像奬亮相。（資料圖片）

 

　　羅家良透露南紅熱愛字畫，汪明荃曾收過對方的墨寶，並掛於家中欣賞，南紅表示：「我唔係畫得靚，以前拍劇佢（汪明荃）做我個女，之後佢成日喺製作人面對提我，要我演戲做佢媽咪，佢一出聲啲人就搵我做喇。有次佢叫我送畫畀佢。」南紅還表示，當時自己仍然是學習中，畫作並不算出色，但被汪明荃追問兩年，便答應送出畫作。

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

 

　　南紅曾接受港台節目訪問時表示，自己就算退休也沒有停下來，一生仍然學習中，她繼續學習樂器，活到老學到老：「我嘅生活非常充實，以前學寫字和畫畫，而家去學埋音樂，學高胡、二胡、箏同電子琴。因為我覺得自己記性唔好，學音樂可以增強記性。」

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

以往南紅跟楚原出雙入對，出席朋友聚會。（資料圖片）

 

　　南紅由粵劇踏台板，之後在電影方面發展，她曾接受港台節目訪問，表示自己跟紅線女拜師學藝，但覺得自己演戲較得心應手，也很用心演出。反而做粵劇，自覺唱得未夠好。而她在8、90年代，拍過很多膾炙人口的劇集：《家變》、《奮鬥》、《京華春夢》、《萬水千山總是情》、《流氓大亨》、《新紥師兄1988》，當中不時演潑辣惡女人，令觀眾留下深刻印象。

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

 

　　現實中，南紅是「跟得夫人」，與丈夫楚原經常夫唱婦隨，二人結婚53年，育有一子，兒子後來誕下女兒，南紅經常弄孫為樂。2018年楚原獲金像獎頒發「終身成就獎」時，南紅帶孫女陪同上台領獎。她曾經接受訪問時講到跟楚原的一段情：「我哋行埋（拍拖）9年都冇拖過手仔，當時都唔知咩叫拍拖，大家都是發乎情止乎禮。」她表示經常要在片場拍戲，所以只有間中一起看戲當娛樂。

Tags:#南紅#羅家英#楚原#泰國#長壽心得#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因
更多娛樂文章
宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
26
|
0

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處