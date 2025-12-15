歡迎回來

南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣
娛樂新聞

南紅罕有復出演出｜91歲泰國登台表演折子戲，公開長壽養生秘訣

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　息影多年的南紅，久久未有演出，91歲的她近日接受邀請於泰國表演粵劇，與羅家英合演折子戲《鳳閣恩仇未了情》，精神奕奕中氣十足。除此之外，南紅更在訪問期間透露自己的保持長壽之道，原來很簡單！

 

Read more：73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況

 

　　60年代影星南紅（原名：蘇淑眉），現時已經91歲，1998年離開亞視之後便正式息影，曾客串過電影及電視劇；2018年，丈夫楚原獲金像獎頒發「終身成就獎」時，南紅帶孫女上台陪丈夫領獎。平時弄孫為樂的她，近日接受資深製作人楊紹鴻邀請，飛到泰國跟羅家英合演折子戲《鳳閣恩仇未了情》。

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

 

　　這次演出，南紅與多位老倌王超群、王志良、劉惠鳴與莊婉仙等人一同演出，她與羅家英對談時，笑謂因有羅家英才答應出山演出。南紅表現得精神奕奕，中氣十足，而且反應敏捷：「今次嚟泰國同家英哥做《鳳閣恩愁未了情》，全台花旦、文武生齊集同我哋大合唱，我哋由下面升上台見觀眾，希望呢次演出能夠有多啲人睇到。」

 

　　期間，羅家英向南紅請教她的長壽之道，腦筋靈活的南紅分享自己的心得，就是做一個快活老人：「要四圍遊下，吸收唔同地方嘅空氣同陽光，去其他地方遊玩下好開心，人可以好啲，但唔好花費太多錢，去慳啲嘅地方，而且唔好坐頭等、商務。只要去呢度、去嗰度，唔好花費咁多，但得益多你就好快樂。」

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

南紅在2018年於金像奬亮相。（資料圖片）

 

　　羅家良透露南紅熱愛字畫，汪明荃曾收過對方的墨寶，並掛於家中欣賞，南紅表示：「我唔係畫得靚，以前拍劇佢（汪明荃）做我個女，之後佢成日喺製作人面對提我，要我演戲做佢媽咪，佢一出聲啲人就搵我做喇。有次佢叫我送畫畀佢。」南紅還表示，當時自己仍然是學習中，畫作並不算出色，但被汪明荃追問兩年，便答應送出畫作。

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

 

　　南紅曾接受港台節目訪問時表示，自己就算退休也沒有停下來，一生仍然學習中，她繼續學習樂器，活到老學到老：「我嘅生活非常充實，以前學寫字和畫畫，而家去學埋音樂，學高胡、二胡、箏同電子琴。因為我覺得自己記性唔好，學音樂可以增強記性。」

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

以往南紅跟楚原出雙入對，出席朋友聚會。（資料圖片）

 

　　南紅由粵劇踏台板，之後在電影方面發展，她曾接受港台節目訪問，表示自己跟紅線女拜師學藝，但覺得自己演戲較得心應手，也很用心演出。反而做粵劇，自覺唱得未夠好。而她在8、90年代，拍過很多膾炙人口的劇集：《家變》、《奮鬥》、《京華春夢》、《萬水千山總是情》、《流氓大亨》、《新紥師兄1988》，當中不時演潑辣惡女人，令觀眾留下深刻印象。

 

91歲南紅罕有復出泰國登台，中氣十足表演折子戲，兼分享長壽秘訣

 

　　現實中，南紅是「跟得夫人」，與丈夫楚原經常夫唱婦隨，二人結婚53年，育有一子，兒子後來誕下女兒，南紅經常弄孫為樂。2018年楚原獲金像獎頒發「終身成就獎」時，南紅帶孫女陪同上台領獎。她曾經接受訪問時講到跟楚原的一段情：「我哋行埋（拍拖）9年都冇拖過手仔，當時都唔知咩叫拍拖，大家都是發乎情止乎禮。」她表示經常要在片場拍戲，所以只有間中一起看戲當娛樂。

Tags:#南紅#羅家英#楚原#泰國#長壽心得#影視娛樂#娛樂新聞
