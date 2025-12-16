魔童應向蘇錦樑三鞠躬

鐵的衙門流水的官，任何最高權力的公職者，總有退下來的一日，但退下來，不等於忘記一切。

前高官，對在位時的一切，尤其重要的決定，總會此生絕不忘懷。不單自己的決定不會，對昔日同袍的重要決定，也絕對不會。

蘇錦樑英年早逝，眾多回顧中，未見有人提及佢乃王維基「恩人」。

前晚與某退休局長摸酒杯，三巡之後，佢突然仰天長嘆：「阿蘇咁年輕就離世，實太可惜，謙謙君子正派人。佢在官場時，其中一項代表政府的決定，對魔童其實生死攸關，嚴格講，救咗魔童一命，所以，魔童應到阿蘇靈前三鞠躬，大恩人也。」

阿蘇，就是商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，在位時其中一項職權，是負責監管香港的廣播政策包括發牌。魔童，就是王維基，香港科技探索行政總裁，HKTVmall老闆。

王維基，香港家傳戶曉人物，是個天才，也是個目空一切的人物。90年代白手興家，創辦城市電訊，打破當時香港電訊對長途電話的壟斷，直接創造市場價格大革命，令廣大消費者得益。後來更成立香港寛頻，挑戰業內巨無霸電訊盈科，再賺大錢。

電訊業時代的王維基，確是天才，有遇神殺神遇佛殺佛的氣勢。

當時，不斷成功的王維基，信心爆棚，欲涉足廣播界，打入免費電視市場，將個人影響力進一步擴大。王維基的大膽作風，在電訊市場遇佛殺佛，帶來空前成功，但電訊成功，並不代表懂得政治及官場運作，於是，埋下不少失敗的種子。

2008年，王維基覺得憑著在電訊業的成功經驗，應同樣可帶來在廣播業的成功，於是，在當年12月應亞洲電視主席張永霖邀請出任行政總裁，結果戲劇性事件在一周內發生。

魔童一上任，立即展開「血的革命」，行事手法與深謀遠慮、思考慎密的張永霖完全不同，變成火星撞地球。更攞命是，魔童在最意氣風發時拋下兩句：「親共的電視沒有人看，只有反共的電視才有人看。」這兩句，無疑是在自己廣播事業上，來一次「自殺」。

王維基人生最大恥辱（之一？），是出任12日亞洲電視行政總裁即「被辭職」。客觀而言，是自己一手做成，性格決定命運也。

結果，亞洲電視在12日內迫辭這位爆炸性行政總裁，成為極度震撼的港聞。

魔童當然深深不忿，翌年趁香港政府公開接受免費電視牌照申請，為一嘗電視業界霸主心願，以「城市電訊」名義申請。之後，搞過不少大型宣傳，的確聲勢浩大，令數百萬電視觀眾引頸以待。

王維基無論幾叻，但總有盲門，包括「唔識點申請廣播牌照」，結果賠了夫人又折兵。

奈何，此君雖在電訊業叱吒風雲，但就是不懂政治，更不懂申請廣播牌照的竅門。

廣播牌照，素來是任何政府的命根，決不會發給信不過的人。故此，懂得玩申請遊戲者，必定會在申請牌照之前，組成政府百分百放心的董事局——內裏應有傳統大商家、爵士、大紫荊勳賢、大學校長、建制派政客、前高官、廣播業專才⋯⋯

王維基呢？真係乜都無就膽粗粗一條友去馬，結果，當然被蘇錦樑代表政府將佢拒諸門外。

失之東隅，收之桑榆，王維基投牌失敗間接催生了HKTVmall 。究竟前景又如何？

回說本文之首，為何前局長話阿蘇救咗魔童一命？因形勢發展下去，免費電視業因互聯網興起，急速崩潰，變成邊個做邊個死，血流成河， 10億10億咁蝕，強如今天的TVB，也在苦苦支撐，不知如何收科。

若當日魔童順利獲發牌照，下場當然也會如此，必定血液先放乾再孭到一身債。故稱阿蘇是魔童大恩人，絕對有根有據㗎！