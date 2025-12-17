職場女王︱領導力必修︰如何建立團隊精神？信、望、愛三大要訣拒絕公司分化

團隊精神的首要是團結。團隊精神的靈魂，是領隊！領隊自己愛搞分化，公司上下一盤散沙，哪來的團隊精神？

所以團隊精神不是口號，是行動更是帶動，只有一個知道leadership為何物，真正有德有能有承擔有遠見有領導才能的Leader，才有資格講及求團隊精神。表裏不一講一套做一套，自己都不知道自己想點的老闆，用錢請員工做事叫買賣，用錢買不到的叫人心，各位大小老闆主管，先自省後醒人。

團隊小的時候兄弟班的的團結的團隊精神，團隊越大磨擦一定越多，不歡而散已是最好的結局，最終反目成仇的例子多的是。團隊精神的精髓，其實離不開「信、望、愛」：

「信」是信心，對領導人心悅誠服，萬眾一心。更是信任，上下一心自動補位義無反顧豁出去。信任需要時間累積行動證明，信心要經得起挫折挫敗磨練，團隊精神，就是有福同享有禍同當。高潮得意時互相提點，不會意氣風發得意忘形，為更創高峰做準備。低潮失意時互相扶持，拍膊頭得，抱頭痛哭一樣得，得咗！為了成就團隊的贏，置個人榮辱於不顧，乃是真團隊精神的最高境界。

「望」除了相信，還要有希望盼望，今日的努力，再加希望明天更的動力，多難過的日子幾難過的難關，整個團隊一起攜手面對大步踏前跨過去。Leader一定要有vision，目光遠大目標明確，讓團隊不會分心或者有二心。所以溝通任何時候都是重要的，報喜亦報憂，一人計短二人計長，三個臭皮匠一個諸葛亮，辦法總比困難多。

「愛」團隊精神的愛，是不計較不嫉妒，不是溺愛是關愛，不是包庇是包容，是對團隊忠心對團員忠誠。團隊中不管任何問題，基於尊重信任大家百無禁忌毋須避忌，只要言必由衷言之有物對事不對人，都可以暢所欲言。非但不會傷害團員彼此之間感情，反而加深大家之間及對所做的事的了解。

工作辛苦是必然，要是能夠和一班志同道合信望愛的隊友一起打拼，足以把任何枯燥艱苦的工作變得振奮興奮。