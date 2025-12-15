順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

繼續樂不可支口福滿滿的「順德大食遊」。

如今內地行行皆「內捲」慘烈，鬥到出汁，當然包括飲食業，渣少少都立即被淘汰。今次三日兩夜遊，試的，間間頂級水準，由裝修設計到衛生服務再到出品，皆頂呱呱。

第二日下午，唔想咁heavy，選擇以食粥及點心為主，鎖定華僑城「母米粥」。

貴賓廳又大又寬敞，最正，推門出露台，空氣清新景色怡人，食前可攤在沙發上閒話家常。

毋米粥貴賓廳樓底高，景觀美，享受美食同時享受環境。

先來生滾鰂魚粥及鮮炸巨型油條，絕對冇得輸。內地的淡水魚，優質的，全經「吊水」兩日，令肌肉更彈牙更結實更鮮甜，再生劏滾粥，呢個食法，香港未聽過，「吊水」即唔俾正常糧條魚食，只不停游水，令肌肉收實。

簡單送粥油條，也悅目。

此處點心水準完全彈離香港的中央廚房貨式，其川醬金錢肚，罕有，怎不可立即encore？

這碟金錢肚，簡直似藝術品。

另外，大閘蟹生炒糯米飯及招版叉燒，也盡顯廚房內大師傅的功力，一級水平。

大閘蟹旺季，一於用佢生炒糯米飯！

明亮义燒，唔怕肥者恩物。

地方舒適，洗手間潔淨，出品誘人，呢餐九十五分！

母米粥

地址：佛山市南山區華僑城一號廣場G09鋪

電話：86-8665 5800

食飽飽，拉大隊去足浴。呢行在內地，也是鬥到七彩，間間貴賓房四五百尺，技師有禮專業，一坐低又奉上水果飲品；更重要，全程唔會撩你講東講西，令客人可以閉目享受。

足浴後回酒店淋浴，精神爽利，再吹BB大堂集合，地膽「班長和」帶隊殺去一座滿佈食肆的商場。

起初諗，喂，咁嘅二級商場，有乜好嘢呀？原來⋯⋯ 我錯！

此店名「鴿頌記」，主打食妙齡乳鴿，食法各有不同，人多好處，全部試勻。

首先是檸香鴿，聞之未聞，將乳鴿先上檸檬汁再燒，化學作用微妙，檸檬香味與嫩滑鴿肉，非常之Match。

爆汁檸香鴿，正到冇朋友。

再試古法鹽焗鴿，隻隻插枝旗仔介紹，精緻悅目，味道又如何？記憶所及，香港冇乜邊間可以去到呢個水平。

第三款，太爺煙燻鴿，煙燻味極之誘人，未食已經口水流，再配以如今日漸高檔的國產紅酒，有少少做神仙的快感。

從未歎過如此極品乳鴿，天花板級呀！

「點解呢處的鴿可以正成咁？」我問肥嘟嘟老闆娘。

「首先，要指定農場，指定飼料，指定十四日即劏即送到我店。然後，師傅會逐隻揀，肯定肉質及格才賣比客人，唔合格做員工福食。我哋每日賣幾百隻，點解？因唔會向質素控制妥協，自我要求極之嚴格。」

頌鴿內員工制服，在曬傲氣。

真真高度推薦，大家試過，唔正扑我個頭。

記住佢，不可不試！

鴿頌記

地址：佛山市北滘北滘鎮天玑廣場2樓206舖

電話：86-3571 8337