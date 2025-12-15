歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚
大灣區旅遊

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　繼續樂不可支口福滿滿的「順德大食遊」。

 

　　如今內地行行皆「內捲」慘烈，鬥到出汁，當然包括飲食業，渣少少都立即被淘汰。今次三日兩夜遊，試的，間間頂級水準，由裝修設計到衛生服務再到出品，皆頂呱呱。

 

　　第二日下午，唔想咁heavy，選擇以食粥及點心為主，鎖定華僑城「母米粥」。

 

　　貴賓廳又大又寬敞，最正，推門出露台，空氣清新景色怡人，食前可攤在沙發上閒話家常。

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

毋米粥貴賓廳樓底高，景觀美，享受美食同時享受環境。

 

　　先來生滾鰂魚粥及鮮炸巨型油條，絕對冇得輸。內地的淡水魚，優質的，全經「吊水」兩日，令肌肉更彈牙更結實更鮮甜，再生劏滾粥，呢個食法，香港未聽過，「吊水」即唔俾正常糧條魚食，只不停游水，令肌肉收實。

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

簡單送粥油條，也悅目。

 

　　此處點心水準完全彈離香港的中央廚房貨式，其川醬金錢肚，罕有，怎不可立即encore？

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

這碟金錢肚，簡直似藝術品。

 

　　另外，大閘蟹生炒糯米飯及招版叉燒，也盡顯廚房內大師傅的功力，一級水平。

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

大閘蟹旺季，一於用佢生炒糯米飯！

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

明亮义燒，唔怕肥者恩物。

 

　　地方舒適，洗手間潔淨，出品誘人，呢餐九十五分！

 

母米粥

地址：佛山市南山區華僑城一號廣場G09鋪

電話：86-8665 5800

 

　　食飽飽，拉大隊去足浴。呢行在內地，也是鬥到七彩，間間貴賓房四五百尺，技師有禮專業，一坐低又奉上水果飲品；更重要，全程唔會撩你講東講西，令客人可以閉目享受。

 

　　足浴後回酒店淋浴，精神爽利，再吹BB大堂集合，地膽「班長和」帶隊殺去一座滿佈食肆的商場。

 

　　起初諗，喂，咁嘅二級商場，有乜好嘢呀？原來⋯⋯ 我錯！

 

　　此店名「鴿頌記」，主打食妙齡乳鴿，食法各有不同，人多好處，全部試勻。

 

　　首先是檸香鴿，聞之未聞，將乳鴿先上檸檬汁再燒，化學作用微妙，檸檬香味與嫩滑鴿肉，非常之Match。

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

爆汁檸香鴿，正到冇朋友。

 

　　再試古法鹽焗鴿，隻隻插枝旗仔介紹，精緻悅目，味道又如何？記憶所及，香港冇乜邊間可以去到呢個水平。

 

　　第三款，太爺煙燻鴿，煙燻味極之誘人，未食已經口水流，再配以如今日漸高檔的國產紅酒，有少少做神仙的快感。

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

從未歎過如此極品乳鴿，天花板級呀！

 

　　「點解呢處的鴿可以正成咁？」我問肥嘟嘟老闆娘。

 

　　「首先，要指定農場，指定飼料，指定十四日即劏即送到我店。然後，師傅會逐隻揀，肯定肉質及格才賣比客人，唔合格做員工福食。我哋每日賣幾百隻，點解？因唔會向質素控制妥協，自我要求極之嚴格。」

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

頌鴿內員工制服，在曬傲氣。

真真高度推薦，大家試過，唔正扑我個頭。

 

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚

記住佢，不可不試！

 

鴿頌記

地址：佛山市北滘北滘鎮天玑廣場2樓206舖

電話：86-3571 8337

 

Tags:#食家之選#大灣區旅遊#大灣區美食#順德#順德美食
Add a comment ...Add a comment ...
「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
更多肥碌大食遊文章
「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
84
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

13%
不會
87%
無意見
0%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處