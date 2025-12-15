歡迎回來

香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價
玩樂旅遊熱話
Jetso
旅遊世界
著數優惠

香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:香港國際機場

　　下個星期便是聖誕節，大家有沒有出遊大計呢？如果會坐飛機離港的話，就要留意香港機場的聖誕優惠了，除了購物滿指定金額可獲國泰機票禮券之外，去機場食雪糕、飲咖啡都有折扣優惠，就算零消費，都可以免費獲贈Läderach瑞士頂級朱古力一粒！機會難逢，不要錯過！

 

　　由即日起至2026年1月4日，於機場店鋪或HKairportShop.com機場網上商店購物，即可享多重節日禮遇：

 

獎賞1｜送高達港幣3,000元國泰航空機票禮券

 

　　積消費每滿港幣15,000元，可獲港幣1,500元國泰航空機票禮券，適用於全球多個航點，無需抽獎，買滿即賞。每位會員於推廣期內，憑指定累積消費可換領最多港幣1,500元機票禮券兩張。

 

獎賞2｜享2X積分，回贈高達8%

 

　　所有消費均可享2X獎賞積分，高達8%回贈。每港幣$1獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用，HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用。

 

香港國際機場飛賞聖誕禮遇：https://hkairportshop.com/eshop_zh/christmas2025

 

於香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

 

獎賞3｜聖誕專頁領取多個冬日限定商戶優惠

 

　　香港國際機場聯同多個人氣品牌推出聖誕限定優惠，包括nodi免費飲品升級、Urban Coffee Roaster手沖咖啡買一送一、Slowood半價雪糕優惠、Läderach免費夾心巧克力和大安茶冰廳蛋撻公仔贈品等。

 

聖誕商戶優惠專頁：https://hkairportrewards-christmas2025.com/

 

於香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

nodi, nodi | Moleskine

購買小杯裝聖誕特飲或印度香料鮮奶可享免費升級

 

於香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

Urban Coffee Roaster

購買手沖咖啡可享買一送一優惠

 

於香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

Slowood

購買乳酪味或豆乳味軟雪糕可享半價優惠

 

於香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

Läderach

免費獲贈夾心朱古力一粒

 

於香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價

大安茶氷廳

消費滿港幣300元可獲贈蛋撻公仔一個（價值港幣58元）

 

