lifestyle
　　昨（15日）文「聯儲局變成消防局」是謂美聯儲局之後的減息，既不看通脹率，也不看就業率，只看流動性，即是看市場是否缺水。

 

　　為甚麼市場會缺水，是因為日本會加息。今周，18至19日，日本央行開議息會，市場估，日本央行會表示加息0.25厘，達到0.75厘，是30年來最高。為甚麼30年來都在息口上躺平的日本，今周突然回魂了？

 

　　應是因為日本央行認識到，低息以至負利息，不能令日本經濟復甦。而由低息帶來的日圓貶值，除了益了大出口企業外（因為日圓平，便有了出口競爭力），而由於日本資源匱乏，一切都要入口，糧食、石油、工業原料都變貴了，就會逼死不少國內的欠出口能力的中小企業，亦逼死了不少工資低微的打工、白領一族。

 

　　由於日圓長期貶，近數年來貶得更速，使到輸入通脹，帶動了國內通脹在近數年來已逾3%水平，已高於日央行所訂的2%水平。

 

　　西方經濟學理論是低息可以刺激商業重生，但這沒有考慮到一點，息太低，會帶來通縮。人人反不敢花錢，於是國內經濟就如死水，外國遊客就喜歡這個，但日本本土人就怨聲載道。

 

　　由於通脹已上升，故近月日本民生物用，可由便利店物價月月加看出。日本居民生活更苦，久久不聞的日本「春鬥」--工人集體要求加工薪行動，又再冒回來。結果？

 

　　日本央行，所謂的日金融界精英，不得不棄低息、零息，而轉求加息。

 

日央行或持續加息

 

　　有估計，今周加息0.25至0.75厘，只是個頭，之後每6個月加一次，會加到幾多？限於篇幅，明天（17日）同你計。

 

　　但就在日本決意會加息，及持續加息後，之前30年以來的Carry Trade套息交易會減慢以至逆轉。日資Carry Trade是過去30年買美債的大主力，美債少了這買家，美債息可以急升，進而拖累美股跌。

 

　　因此美聯儲局不能不另立放水新規去救少買家的美國國債，這就是美聯儲局不能不改成為消防局，要成哪兒缺水就放水。

 

　　圖一、圖二及圖三顯示出了美債美股的危險性，如果昨晚美股債再跌，就無眼睇了。明天跟進周一晚美股、美債表現再談。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

聯儲局：鷹鴿同籠

