16
十二月
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪 西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry ...
推介度：
16/12/2025 - 11/01/2026
免費
21
十一月
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集 東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
大型盛事 節慶活動
東涌昂坪360｜昂坪360歡樂呈現「昂坪冬日夢幻樂園」 3米高巨型纜車造型夾蛋機登陸昂坪市集
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？
股市動向
理財智慧

KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二（16日）繼續向下，短期有機會下試兩萬五關或更低水平？科指同樣向下，半日跌逾2%，當中重磅科網股的騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)分別跌1%及逾3%，點部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/GFzCFnnUH0w?si=yWCdj753uEEFbET8

 

►把時間軸拉到01:16開始 — 節目開始

 

Tags:#hot talk 1點鐘#林嘉麒#元宇證券#恒指#恒生指數#香港股票#首程控股#00697#騰訊#00700#阿里巴巴#09988#舜宇光學科技#02382)#新天綠色能源#00956#威勝控股#03393#香港交易所 (港交所)#00388#港交所#信達生物#01801#英偉達#NVDA
KK星期二｜拆解新鮮出爐滙控業績！南航續受惠於行業復蘇？青島啤收入倒退 原因何在？
KK星期二｜拆解新鮮出爐滙控業績！南航續受惠於行業復蘇？青島啤收入倒退 原因何在？

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
63
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

11%
不會
89%
無意見
0%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
