KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？
嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒
港股周二（16日）繼續向下，短期有機會下試兩萬五關或更低水平？科指同樣向下，半日跌逾2%，當中重磅科網股的騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)分別跌1%及逾3%，點部署？
影片網址：https://www.youtube.com/live/GFzCFnnUH0w?si=yWCdj753uEEFbET8
►把時間軸拉到01:16開始 — 節目開始
【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
─────────────
【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！
節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z
─────────────
更多精彩節目：
直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62
─────────────
喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8
Tags:#hot talk 1點鐘#林嘉麒#元宇證券#恒指#恒生指數#香港股票#首程控股#00697#騰訊#00700#阿里巴巴#09988#舜宇光學科技#02382)#新天綠色能源#00956#威勝控股#03393#香港交易所 (港交所)#00388#港交所#信達生物#01801#英偉達#NVDA
Add a comment ...
Comment
暫無回應