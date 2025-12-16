Taylor Swift豪派逾15億港元花紅，舞蹈員收穫足以買樓做首期，員工興奮如中六合彩

美國樂壇天后 Taylor Swift（泰勒絲）是唱得之人外，原來也是一位「良心老闆」，她有自己獨特的經營生意方法，以「共同分享」形式向工作團隊派錢。早前完成《The Eras Tour》巡迴演唱會後，便豪擲2億美元（約15.4億港元）給幕後團隊。此管理形式很見效，打動人心兼令團隊們落力工作，使她每場演唱會近乎零出錯。

Read more：Taylor Swift宣布結婚，曬逾400萬港元鴿蛋形鑽戒，特朗普罕見停火祝福

36歲的Taylor Swift是美國樂壇天后，更是所有老闆的模範，她慷慨地跟合作團隊共同分享財富的理念十分湊效，使她甚得人心，工作團隊都甘為她賣命。首先，她會出動「銀彈攻勢」報答團隊，為自己的演出默默努力工作。

在Disney+紀錄片《The End of an Era》揭露，Taylor Swift憑《The Eras Tour》巡迴演唱會創造超過20億美元的票房神話，她為報答一班跟自己一起拼搏的幕後團隊，豪派近2億美元（約15.4億港元）的花紅。據美國《People》雜誌及多方消息確認，Taylor Swift向包括樂手、舞蹈員、製作人員、餐飲團隊以及貨車司機等，人人也會收到巨額花紅。

年紀輕輕的Taylor Swift，對工作人員很好。（Taylor Swift IG）

Taylor Swift可謂相當大手筆，單是50名負責搬運器材的貨車司機，每人也能收到約10萬美元（約78萬港元）支票，而跟Taylor Swift 到世界各地演出的多名舞蹈員，每人也能獲派高達 75 萬美元（約 585 萬港元） 的花紅，足以在香港作一個單位的首期。對員工如此豪爽，令美國不少企業家、商家大感驚訝，更為自己塑造了一個商業傳奇。

合作團隊也大為感動。（Taylor Swift IG）

除了「銀彈」買人心外，Taylor Swift也有溫柔的一面，她也會花心思送花紅之外，還附上一張親筆寫的心意卡，答謝工作人員幫忙。在紀錄片上，影到當製作助理 Max Holmes 打開信封的那一刻，他讀出Taylor Swift 親手寫的信，以及看到支票金額後，感到震驚高呼要暈倒，而在旁部分工作人員同樣被感動不斷抹眼淚，甚至有人高呼有如中六合彩。

Taylor Swift懂得跟身邊人開心分享。（Taylor Swift IG）

打工仔能夠收到高酬勞回報，同時得到老闆親筆寫的窩心心意卡，一定會深深被感動，自然地對老闆更加效忠，以絕佳的工作態度來回報、效率其佳，所以Taylor Swift在過去每場演唱會上都近乎零錯誤演出，使她成位舞台上的王者，演出亮麗。在本地的社交平台上，不少打工仔眼見企業裁員，也紛紛留言表示羨慕有如此好的老闆及有這樣優厚的待遇。