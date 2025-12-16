歡迎回來

男士穿搭指南｜拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，高級休閒感黃金法則
辦公室求生術

男士穿搭指南｜拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，高級休閒感黃金法則

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳
PHOTO:Disney+《宇宙MARRY ME?》

　　最近偶然看到一個韓劇畫面，男主角穿的都是常見單品但配搭起來卻又休閒而高級！如果更多人能朝著這方向穿搭⋯⋯你說多美好！現實中很多男士穿搭上的共通點是「穿搭兩極端」- 除了商務正裝外就只有運動／居家服！我敢說，缺少介乎兩者之間的「高級休閒感」服裝，是大多數辦公室男士的穿搭痛點！

 

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

 

　　我最終一口氣把劇看完並整理出男主角造型中最實用、最易複製的穿搭方程式！最適合不用穿正裝的辦公室或於Casual Friday穿著，男士們立即筆記起來吧！

 

黃金公式一 - 白T恤 x 針織外套／西裝外套

 

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

 

「上身單品1」：白色T恤

 　　要圓領，高磅數、合身不緊身版型

 

「上身單品2」：針織外套或西裝外套

　　●    針織外套選擇有紋理如粗針款，拉鍊款偏向休閒，鈕扣款會更接近正式西裝外套。外套要打開露出白T恤，才能拉長視覺比例並展現層次。

　　●    西裝外套選擇棉麻、燈芯絨或帶有休閒紋理的面料；休閒版型即肩膊不會非常硬挺，略微寬鬆剪裁會更適合。

 

黃金公式二 - 白恤衫 x 針織外套／背心

 

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

 

「上身單品1」：白色恤衫 

　　袖口是造型重點！將恤衫袖口反摺露出針織外套或長袖Polo恤之外，是增加層次的重點。

 

 「上身單品2」： 針織衫、Polo 恤或背心

　　選擇能與白恤衫形成對比的顏色，確保恤衫領於外搭單品之下。

 

黃金公式三 - 設計感恤衫／色彩圖案針織

 

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

男士穿搭 │ 拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，穿出高級休閒感的黃金法則

 

「上身單品1」：設計感的恤衫

　　如有花紋圖案、色彩、有前袋的工裝恤衫，比商務襯衫更具休閒感！袖口微微反摺是營造輕鬆感的關鍵。

 

「上身單品2」針織毛衣

　　除了選擇合身版型及喜愛的色彩，更推薦經典學院風的菱格紋針織內搭白色襯衫（露領）或單穿圓領毛衣。

 

百搭下身單品

 

「下身單品1」：牛仔褲

　　避免過於破損、緊身或過度刷白！選擇版型挺身直筒或寬鬆直筒的淺／深藍色牛仔褲。

 

「下身單品2」：西褲

　　推薦灰色西褲，沒有黑色西褲的正式感又比牛仔褲高一層次； 如上身配同色更能打造出高級感同色系造型。

 

「下身單品3」：卡其褲（Chino）

　　各種顏色、合身而直筒版型都值得投資，冬季宜選重磅數厚實材質。

 

「下身單品4」： 鞋

　　鞋是決定走向Smart還是Casua的關鍵！避免過於笨重或顏色花俏的跑鞋，以保持簡潔氣質。

　　選擇樂福鞋Loafers 或Chelsea 短靴會比較斯文，想要更休閒可以選擇簡約白球鞋或休閒皮革運動鞋。

 

Tags:#宇宙MARRY ME?#白色T恤#牛仔褲#西褲#Pantry熱話#技能增值#男士穿搭#穿搭#職場#衣著#服裝#高級休閒感#針織外套#韓劇#恤衫#針織毛衣#鞋
