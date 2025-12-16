歡迎回來

醫學通識 健康解「迷」

LABUBU迷必看！THE MONSTERS十週年巡展香港站：歷代LABUBU大晒冷、珍貴手稿、限量商品
LABUBU迷必看！THE MONSTERS十週年巡展香港站：歷代LABUBU大晒冷、珍貴手稿、限量商品

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:滙豐、IG@how2workhk

　　繼上海及台北之後，THE MONSTERS十週年巡展《精靈天團：此刻與未來》終於來到香港站，由即日起至2016年1月4日，將會於亞洲協會香港中心舉行。展覽有多個展區，包括歷程與真跡區、設計玩具區、手稿區、繪本區、互動打卡區等，當然亦有多款限量商品出售，LABUBU的粉絲絕對不能錯過！

 

　　藝術家龍家昇（Kasing Lung）自2015年起推出《精靈三部曲》（包括《神秘的布卡》、《柏度與少女》和《米羅安魂曲》），首次創造出LABUBU與THE MONSTERS系列角色的奇幻世界。這些作品深受北歐神話的啟發，展開了充滿想像力的創作旅程。十年之後，這群古靈精怪的精靈已跨越文化與地域，成為兼具潮流與情感共鳴的文化符號。

 

作為LABUBU的粉絲，佘詩曼已經率先入場參觀，作家龍家昇更親自介紹展品。

 

　　展覽以「此刻與未來」為主題，營造出充滿奇幻與童趣的沉浸式空間。觀眾可近距離欣賞多幅龍家昇的珍貴手稿，深入了解創作背後的靈感故事；同時展出自2015年至今的THE MONSTERS玩具珍藏，更首次展出多個大型雕像藝術品，完整呈現品牌十年間的創作宇宙。

 

歷程與真跡作品展區完整公開THE MONSTERS 10年脈絡，由親筆畫作和大型雕塑呈現龍家昇對藝術的展現和對世界的觀察與看法。

 

設計玩具展區陳列從初代原色LABUBU到各式聯乘版創作，而牆上的展示窗設計更是首次注入巡展中，可謂香港站的一大亮點。

 

手稿展區展出多幅珍貴手稿，記錄龍家昇每個靈感和構思。

 

繪本區以《精靈三部曲》帶領大家回到精靈天團誕生的起點，一同沉浸在龍家昇由幻想到一點一點成為現實的世界中。

 

互動打卡區放滿LABUBU公仔，將整個空間變成精靈宇宙。

 

　　展覽更會推出一系列的限量商品，部分無須門票都可於亞洲協會香港中心LG樓層參觀選購，但亦有部分只限持「電子門票」入場觀展人士入場後參與抽選才有機會買到。

 

無須門票都可以買到的限定紀念商品。

 

入場觀展人士可以有機會買到的「抽籤商品」。

 

　　另外，滙豐與THE MONSTERS更聯乘推出限量版搪膠公仔。滙豐早前舉辦了抽獎活動，共有1,000名客戶得獎，每人獲贈展覽門票兩張及限量版搪膠公仔一隻（以盲盒形式獲得其中一款），更可憑該展覽門票在香港站展覽期間優先購買一款首次公開發售的特別版公仔！

 

滙豐與THE MONSTERS聯乘推出限量版搪膠公仔。（圖片為公仔設計模型，只供參考，公仔顔色與物料等以最終成品為準。）

 

滙豐抽獎活動得獎客戶在香港站展覽期間可優先購買的特別版公仔。

 

就算抽不中「滙豐特別版」LABUBU，都不妨在這裡打個卡！

 

滙豐呈獻：《精靈天團：此刻與未來》 — THE MONSTERS 十週年巡展香港站

日期：2025年12月15日至2026年1月4日

時間：星期一至五 1pm-8pm；星期六、日及假期 12nn-8pm

地點：亞洲協會香港中心

門票售價：$60

購票網址：https://www.entry-go.com/

備註：12月29日至1月4日的門票將於12月23日12nn開售

 

Tags:#香港周圍遊#Labubu#THE MONSTERS#佘詩曼#滙豐#龍家昇#展覽#亞洲協會香港中心#POP MART#熱話
