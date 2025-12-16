英國酒吧懲罰工黨議員

幾百年來，伴隨著拓展貿易與投資，英國商人把自己的生活習慣帶到世界各地，其中之一便是下午收工後去酒吧飲酒吹水、交換信息。在紐約、香港等高樓聳立的金融中心、商業區，酒吧文化、Happy Hour已成職場生活的一部分。

倫敦的酒吧文化歷史悠久，不僅金融界精英樂在其中，政壇人士也常在酒吧流連忘返。如今又到酒吧的旺季，聖誕派對接踵而至，但英國一些酒吧老闆上周公開表示，為抗議工黨政府對他們的生意加稅，將不接待工黨議員。這樣公開羞辱政客，實為難得一見。

工黨政府加稅，惹惱酒吧東主

首相施紀賢領導的工黨政府上月推出下一年度的《財政預算案》，內容包括不再延長對酒吧等餐飲服務業企業的稅收減免措施，這對酒吧的經營者構成巨大挑戰。在新冠疫情大流行期間，英國執政的保守黨政府為了穩定就業、保證民眾的生活不受太大影響，對上述企業的商業樓宇地稅(property tax)減收40%。這一優惠政策將在明年3月底到期，按照工黨政府的《財政預算案》，官方將不再延長這一措施，酒吧東主需要多交一大筆稅金，因此令他們憤怒不已，紛紛在酒吧窗戶上貼出「不招待工黨議員(No Labour MPs)」的抗議標語。

英國酒吧紛在窗戶貼出「不招待工黨議員」抗議標語（網上圖片）

英國的酒吧經營者多數是在自家的物業開酒吧，因此英國政府向商業樓宇（酒吧所在的物業）徵收的地稅如果調高，自然會直接傷害酒吧經營者的利益。英國酒吧的這一特點與其發展歷史有關，很多酒吧最初是由某個啤酒釀造廠老闆在自家的物業創辦，為自家出品的啤酒提供推銷場所，後來一直堅持下來，令酒吧有很多跨代的熟客，店家甚至與客人成為朋友。世界其他地方的酒吧鮮有這樣的悠久傳統，紐約和香港的酒吧一般是經營者向物業持有人租用該場所，然後向政府申請營業執照（酒牌），而且提供的啤酒種類也比較多，包括本土產品和進口品牌。

面對變相加稅的前景，酒吧業者對工黨政府表達了強烈不滿，游說政府減輕他們的稅務負擔，近日採取具體行動，想製造容易引發公眾關注的議題。媒體報道最多的恐怕要數電視名人克拉克森(Jeremy Clarkson)經營的「農夫之犬(The Farmer’s Dog)」酒吧，因為克拉克森主持過智力大獎賽《Who Wants to Be a Millionaire》等多個電視節目，在英國家喻戶曉，人氣頗高，而且他去年在酒吧開業時就說過，不招待工黨領袖施紀賢，因為施紀賢沒為農民做實事。

克拉克森日前公開表示，他要交的地稅已從每年2萬8千英鎊增加到超過5萬英鎊（英國媒體報道稱，酒吧被徵收的地稅平均上漲76%），因此他的酒吧將抵制所有工黨國會議員，只有Markus Campbell-Savours一人例外，因為這位議員投票反對向家庭農場加稅。根據英國媒體的報道，目前已有超過250家酒吧在窗戶上貼了「No Labour MPs」標誌。

英國電視名人克拉克森去年表明旗下酒吧不招待施紀賢，因他沒為農民做實事。(AP)

酒吧生意轉差，事關整體環境

雖然去酒吧是英國的一個傳統，也是很多英國人社交的一部分，但根據英國媒體的報道，經營酒吧在英國愈來愈難，這與整體社會環境有關。英國的VAT（增值稅，俗稱消費稅）比較高，標準稅率是20%，比很多國家高出一倍。雖然有時會得到政府短期減免措施的幫助，例如在疫情期間英國酒吧的VAT享有減免，但如今已恢復常態，因此在酒吧的消費相當貴，不利於酒吧吸引中低收入客源。工黨政府面臨財政壓力，想從酒吧業多收一點稅，這對酒吧業者是雪上加霜。在野的自由民主黨趁機要求政府削減5% VAT，以提振消費，其實這是為了爭取選民的支持，因此工黨對自由民主黨的呼籲置之不理。

另一方面，現在光顧酒吧的客人年齡相對較大，有時客人發現酒吧內的裝飾風格過於迎合現代口味，讓他們找不到「當年的感覺」，因此不願再來。年輕顧客較少的原因，一是經濟狀況，年輕人收入有限，若晚晚蒲酒吧，就不得不在其他方面壓縮開支；另一方面，年輕人的生活習慣與前輩不同，他們晚上的娛樂活動有較多選擇，而且他們習慣在社交媒體上溝通交友，先了解對方的興趣愛好，有了一定的信任基礎再線下約會，因而不會漫無目標到酒吧飲酒覓友，這樣的老套交友方式已不流行。實際上，如今的年輕一代雖然在職場上未能佔據主導地位，但其消費行為卻在改變著社會的很多方面。

現時光顧酒吧的客人年齡相對較大，因為年輕人有其他娛樂。(AP)

生活習慣改變，紅酒銷量下跌

英國《金融時報》幾個月前曾有一篇報道(Falling wine consumption squeezes value of vineyards)，講述全球範圍紅酒消費量下降，已經引發主要紅酒產地的葡萄園價值下跌。文章指出，導致葡萄園價值下跌的直接原因是紅酒供大於求、庫存太多，另一個原因則是生活習慣的改變，如今20至30歲的年輕人開始「遠離酒精飲品」。

這篇文章引用專業機構的研究報告指出，全球葡萄園價值領跌的是新西蘭，該國一個產區的葡萄園價值下跌33%；加州為15%，澳洲和法國部分地區為10%，但盛產優質葡萄的法國香檳區則未受影響。文章還提到，消費下降也與中國的需求減少有關。這其實與中國整體酒精類飲品銷量下降趨勢是一致的，在經濟低迷和打擊公款消費的大環境下，不僅紅酒銷量下降，白酒的銷量也呈下降趨勢。

由於全球紅酒消費量下降，新西蘭葡萄園的價值大跌。(AP)

另一方面，年輕一代的消費模式和生活習慣也直接導致紅酒銷量減少。他們從網上獲得大量有關健康的資訊，生活中注意節制，願意花錢去健身，保持充沛的體力在職場打拼，而不願「一醉方休」，淪為他人笑柄。

全球性的環境變化讓傳統的紅酒產地不得不另謀出路。上述文章提到，在智利中部的Curico地區，一些葡萄園改種車厘子，智利北部較乾燥的地區則改種橄欖；在阿根廷著名的紅酒產地Mendoza地區，葡萄園被改成了蔬菜田。這類變化實在始料不及，也真讓人無語。