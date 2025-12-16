歡迎回來

23
一月
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
文化藝術 劇場
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度：
23/01/2026 - 25/01/2026
28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
冬至禁忌迷思大拆解：冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？家中還太歲方法要點
風水玄學

冬至禁忌迷思大拆解：冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？家中還太歲方法要點

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。上一集蔣博士解釋過九運多網上騙案的原因，以及拆解江相派算命行騙招數，行內術語及「千門八將」詐騙手法，今集進入戲肉︰分享遇到江相派的親身經歷，如何反賺這班老千一碗魚翅！蔣博士親身經歷的騙案一開始以傾生意為名約見，後來以群眾效應及一些小動作增加信任度，令人放下戒心墮入玩啤牌的圈套，幸好蔣博士夠機警起疑心，一招智退老千，這招式人人皆懂絕對易學！

 

　　蔣博士更提供防騙小貼士︰陌生人相約就算網上情緣約會，如何睇清騙子真面目。那麼騙徒面相有得睇嗎？蔣博士認為今天 AI盛行樣貌可以作假，好難憑外貌定斷，但與真人會面的話可以留意面部幾個部位，如遇見某種形狀的眼睛，更要提防為小人之相、多不懷好意。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

騙徒面相有得睇？蔣博士智破江相派老千招數分享＋防騙小貼士

-

九運多騙案有原因！拆解江相派算命行騙招數＋行內術語＋「千門八將」詐騙手法

-

九運離卦代表天氣愈來愈熱？詳解風水陰塔與颱風之說，颱風北移與磁場關係

-

颱風愈強經濟愈差？仲影響地運？回顧60年代起香港颱風史

-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

Tags:#風水#天文#太歲#冬至#禁忌#嫁娶
