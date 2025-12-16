WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

買一送一優惠免費拎！ WeChat Pay HK用戶即日起至2026年1月4日（包括首尾兩日）可於應用程式免費領取「繽紛冬日賞」電子優惠券，享用多款買一送一、餐飲及購物優惠。除此之外，即日起至2025年12月31日，WeChat Pay HK更推出限時「WePoints積分加碼賞」，用戶只需登記並完成指定消費任務，即有機會獲得高達38,888 WePoints積分，換領豐富獎賞。

WeChat Pay HK是香港旅遊發展局聯同優質旅遊服務協會及香港零售管理協會合辦的「繽紛冬日賞」電子優惠券派發平台之一，即日起至2026年1月4日聯同逾二十家熱門商戶，包括百佳、屈臣氏、美心西餅、東海堂、聖安娜餅屋、鴻福堂、一粥麵、萬寧等，向用戶大派買一送一及超值餐飲購物優惠。WeChat Pay HK用戶可到優惠專區免費領取有關優惠券，並可於有效期內使用。優惠券數量有限，先到先得，具體領取及使用時間以頁面實際顯示為準。

如何領取「繽紛冬日賞」優惠

步驟1：打開 WeChat > 我 >右下角 > 優惠專區

步驟2：點擊「領取」

步驟3：點擊「立即領取」

領取高達38,888 WePoints積分

除此之外，即日起至2025年12月31日期間（包括首尾兩日），WeChat Pay HK推出限時消費獎賞，用戶只要於WePoints積分專區報名並於活動期間完成對應任務，可領取高達38,888 WePoints積分！

如何領取高達38,888 WePoints積分

步驟1：打開 WeChat > 我 >右下角 > WePoints積分

步驟2：點擊「查看10個任務」

步驟3：點擊「報名」

銀聯信用卡消費 高達10倍積分

即日起至2025年12月31日期間（包括首尾兩日），用戶使用已綁定至WeChat Pay HK的銀聯信用卡經WeChat Pay HK進行合資格交易*，相關消費可享高達10倍WePoints積分。比如，完成合資格交易消費金額為HK$1,000，則可享1,000 基礎WePoints積分以及額外9倍即9,000 WePoints積分，共計10,000 WePoints積分。通過本任務，用戶單筆消費最高可獲得30,000 WePoints積分。

留意，上述各個WePoints積分消費任務每位用戶每月僅可參與一次，且該任務可報名的數量及整體可派發的WePoints積分數量有限，先到先得，派完即止。