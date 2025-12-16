歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園 西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
文化藝術 音樂會
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
推介度：
10/01/2026
10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞
Jetso
著數優惠

WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

著數速遞
著數速遞

　　買一送一優惠免費拎！ WeChat Pay HK用戶即日起至2026年1月4日（包括首尾兩日）可於應用程式免費領取「繽紛冬日賞」電子優惠券，享用多款買一送一、餐飲及購物優惠。除此之外，即日起至2025年12月31日，WeChat Pay HK更推出限時「WePoints積分加碼賞」，用戶只需登記並完成指定消費任務，即有機會獲得高達38,888 WePoints積分，換領豐富獎賞。

 

WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

 

　　WeChat Pay HK是香港旅遊發展局聯同優質旅遊服務協會及香港零售管理協會合辦的「繽紛冬日賞」電子優惠券派發平台之一，即日起至2026年1月4日聯同逾二十家熱門商戶，包括百佳、屈臣氏、美心西餅、東海堂、聖安娜餅屋、鴻福堂、一粥麵、萬寧等，向用戶大派買一送一及超值餐飲購物優惠。WeChat Pay HK用戶可到優惠專區免費領取有關優惠券，並可於有效期內使用。優惠券數量有限，先到先得，具體領取及使用時間以頁面實際顯示為準。

 

WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

 

如何領取「繽紛冬日賞」優惠

步驟1：打開 WeChat > 我 >右下角 > 優惠專區

步驟2：點擊「領取」

步驟3：點擊「立即領取」

 

WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

如何領取「繽紛冬日賞」優惠，步驟1打開 WeChat > 我 >右下角 > 優惠專區，步驟2 點擊「領取」

步驟3 點擊「立即領取」

 

領取高達38,888 WePoints積分

 

　　除此之外，即日起至2025年12月31日期間（包括首尾兩日），WeChat Pay HK推出限時消費獎賞，用戶只要於WePoints積分專區報名並於活動期間完成對應任務，可領取高達38,888 WePoints積分！

 

 

WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

 

如何領取高達38,888 WePoints積分

步驟1：打開 WeChat > 我 >右下角 > WePoints積分

步驟2：點擊「查看10個任務」

步驟3：點擊「報名」

 

WeChat Pay HK︱蛋糕、龜苓膏買一送一優惠＋屈臣氏買滿$50減$10＋消費積分賞

如何領取高達38,888 WePoints積分 步驟1 打開 WeChat > 我 >右下角 > WePoints積分，步驟2 點擊「查看10個任務」，步驟3 點擊「報名」

 

銀聯信用卡消費 高達10倍積分

 

　　即日起至2025年12月31日期間（包括首尾兩日），用戶使用已綁定至WeChat Pay HK的銀聯信用卡經WeChat Pay HK進行合資格交易*，相關消費可享高達10倍WePoints積分。比如，完成合資格交易消費金額為HK$1,000，則可享1,000 基礎WePoints積分以及額外9倍即9,000 WePoints積分，共計10,000 WePoints積分。通過本任務，用戶單筆消費最高可獲得30,000 WePoints積分。

 

　　留意，上述各個WePoints積分消費任務每位用戶每月僅可參與一次，且該任務可報名的數量及整體可派發的WePoints積分數量有限，先到先得，派完即止。

 

Tags:#著數優惠#Jetso#hotDeals#買一送一#WeChat Pay HK
Add a comment ...Add a comment ...

投票區

美國介入委內瑞拉
296
|
5

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
10%
不合理
89%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處