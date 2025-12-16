聖誕好去處2025︱中環八大地標光影匯演＋最佳觀賞位置＋聖誕市集＋遮打道星光長廊

今個聖誕中環聖誕氣氛Max！即日起至2026年1月4日，中環八大地標建築上演沉浸式創意視聽匯演「光影匯・中環」，配合經典聖誕冬日樂曲、十多幕4K高清投影、動畫、燈光特效超級靚，勁有聖誕氣氛。大家記得順遊遮打道「星光長廊」及中環皇后像廣場花園「聖誕天地」的20米高戶外聖誕樹，一齊與最愛於聖誕留下美好回憶！



整個匯演每30分鐘循環演出，最佳觀賞位置是中環皇后像廣場花園（南）

沉浸式視聽聖誕體驗

即日起至2026年1月4日，八大地標建築──中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈首度攜手合作，上演沉浸式創意視聽匯演「光影匯・中環」。整個匯演每30分鐘循環演出，最佳觀賞位置是中環皇后像廣場花園（南），多幢大廈外牆的十多幕4K高清投影、動畫、燈光特效，以及地面立體視覺裝置，甚至多棵大樹上時刻變動的光影，呈現多層次視覺效果。









栩栩如生的冬日聖誕影像同時呈現在場內約30個立體全息投影球



9首經典節日樂曲亦重新編曲，包括《Santa Claus is Coming to Town》、《It's the Most Wonderful Time of the Year》等，貫穿整個演出打造沉浸式視聽體驗。



即日起至2026年1月4日，中環八大地標建築上演沉浸式創意視聽匯演「光影匯・中環」。

20米高聖誕樹＋聖誕市集

早前已經率先登場的20米巨型戶外聖誕樹，已成為中環聖誕打卡熱點，整個「聖誕天地」滿溢童趣，包括放大版的經典玩具飛船、小木偶、小火車等，而指定日子更有聖誕老人驚喜現身，營造節日氣氛。







20米巨型戶外聖誕樹

「聖誕天地」亦舉辦聖誕市集，12間夢幻小木屋帶來豐富多樣的節日主題美食、手工藝品及應節精品。市集更設有節日限定工作坊，讓市民和旅客親手製作蠟燭台、香薰產品及特色手作，為親朋摯愛送上窩心禮物。

中環遮打道「星光長廊」化身聖誕銀河

除此之外，遮打道每晚五時起搖身一變成璀璨浪漫的「星光長廊」，沿途30棵樹木懸滿璨若繁星的閃爍燈飾，為街道營造出夢幻的節日氛圍； 除了行人天橋外，遮打大廈入口上空掛上直徑達12.5米的精緻聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。

冬日小鎮·中環—聖誕天地

開放日期︰即日至2026年1月4日

地點︰聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊) 中環皇后像廣場花園（南）

開放時間︰2025 年 11 月15日至2025年12月21日 星期一至五4pm-11:30pm、星期六及星期日11am-11:30pm

2025 年 12月22日至2026年1月4 日星期一至日11am-11:30pm（2025 年 12 月 24日及 25日延長開放時間至凌晨1時 ，當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。）

聖誕市集—聖誕小屋及工作坊

開放日期︰即日至2026年1月4日

開放時間︰星期四至五4pm-8pm、星期六、日及公眾假期12nn-10pm

2025 年 12 月 24日及 25日延長開放時間由11am-1am

星光長廊

日期︰即日至2026年1月

地點︰中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶

光影匯·中環

日期及時間︰即日日至 2026 年 1 月 4 日7:30pm-10:30pm

註︰ 每30分鐘循環演出

建議觀賞位置︰中環皇后像廣場花園（南）

