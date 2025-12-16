聖誕大餐2025｜Market Place推出多款派對美食及食材／聖誕禮籃，餐酒買6支85折

聖誕節如果想跟親友歡聚，最好便是在家開派對，最重要是不怕被餐廳限時，吃得談得最高興的時候，侍應一句「last order，仲有無嘢嗌？」，非常掃興！還未有頭緒買甚麼的話，可以看看Market Place及Oliver’s The Delicatessen的派對套餐、即享美食、優質食材、珍藏級大瓶裝葡萄酒和香檳等，非常適合開在家中聖誕party。

在家開聖誕派對，牛扒及火雞缺一不可，Market Place引入來自澳洲昆士蘭西部Diamantina的安格斯牛肉系列，以肉味香濃及油花分佈均勻見稱。推介的部位有「澳洲冰鮮40天乾式熟成斧頭牛扒」（700克，港幣499元）、「澳洲冰鮮T骨牛扒」（500克，港幣269元）及「澳洲冰鮮穀飼西冷卷」（1.2公斤，港幣499元），可簡單以焗爐烹調，然後切片享用。

火雞的話，可以在品牌的網店訂購由駐店廚藝團隊精心烹調的火雞。但想一展身手，指定Market Place門市及Oliver’s The Delicatessen亦已引入多款急凍火雞選擇，包括來自美國加州「Mary’s有機火雞」（11至13磅，港幣1,159元）；搜羅至澳洲的「Steggles無激素添加火雞原隻火雞」（3公斤，港幣599元）；「美國Butterball原隻火雞」（10至18磅，港幣459元至港幣689元）；及「優質火雞胸肉」（3磅，港幣259元）等。

另外，Market Place及Olive’s The Delicatessen亦推出兩款派對套餐，分別可供6人或12人享用，由即日起至2025年12月26日期間供應。「12人份聖誕套餐」（港幣2,528元）集合環球節日經典美饌，焦點有Oliver’s The Delicatessen的招牌「丹麥烤雞」、美式水牛雞翼、澳洲烤牛肉西冷、紅酒燉牛尾、烤豬手、雞肉串及牛肉串、波士頓熟冷龍蝦、大蝦凱撒沙律、烤蔬菜及炒花椰菜飯。「6人份聖誕套餐」（港幣1,199元）則備有「丹麥烤雞」、烤豬手、雞肉串及牛肉串、香草烤羊排、大蝦凱撒沙律及炒花椰菜飯，同樣精彩美味。

Market Place亦特別搜羅超過20款大瓶裝葡萄酒及香檳，既為盛宴席上增添別具份量的亮眼焦點，亦成就聖誕贈禮的絕佳選擇。一系列大瓶裝酒款均為1.5公升（定價為港幣500元至4,500元），容量為標準瓶裝的兩倍。由於兩者的瓶頸規格一致，大瓶裝酒的氧化速度較為緩慢，尤其汽酒及香檳可以保護酒質，延長了其陳年時間，讓每一口都充滿細膩豐富的氣泡。

現凡購買任何6瓶750毫升或以上的紅酒、白酒、氣泡酒或香檳，更可享85折。

誠意推介的大瓶裝香檳包括「Dom Pérignon Vintage 2013 150cl」（港幣3,980元）、「Moët & Chandon Impérial Brut 150cl」（港幣890元）、「Veuve Clicquot Yellow Label 150cl」（港幣990元）及「Ruinart Blanc de Blancs 150cl」（港幣1,680元）等。

大瓶裝紅酒的選擇同樣亮眼，如優雅的黑皮諾（Pinot Noir）美酒「Louis Latour Gevrey-Chambertin 2022 – Magnum」（港幣1,980元）；來自南澳巴羅薩谷（Barossa Valley）的「Torbreck The Factor 2017 – Magnum」（港幣1,980元），酒體醇厚；擁有活潑酸度的「Shaw + Smith Shiraz Adelaide Hills 2022 – Magnum」（港幣620元）果香宜人；「Alvaro Palacios Finca Dofi 2020 – Magnum」（港幣1,480元）則展現黑莓及黑醋栗的清新風韻，單寧柔順，餘韻帶礦物氣息。

Market Place

網址：www.marketplacehk.com