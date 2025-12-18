孤寒面相特徵︱鼻孔不露、眉心不闊、眉耷眼耷，配合眼神尖銳或陰濕最吝嗇

這位在風景區大煞風景的大叔名柏齊尼Patrizio Pazzini，是意大利蒙特卡丁尼市「瘋子披薩」的老闆。人如店名，真有點瘋！

上月16名台灣遊客興高采烈地在該店點了5份薄餅和3杯啤酒，老闆見生意不似預期，「㷫過焫雞」，一面拍片洩憤，一面爆粗：「死返去台灣啦……佢地連英文都唔識聽」。他本想在社交媒體「唱衰」這些不上路的消費者，誰料卻擊起國內外民憤，他兩日後在社交平台道歉，後來還出動到市長德羅索說情。

這個爆粗店主，完全配合中國相學孤寒老闆的描述，可見相學無國界，吝嗇一個樣。

孤寒的特徵包括：

一、眉耷眼耷：配眼神平和，是精打細算；配眼神狂傲、易大喜大怒（像瘋狂店主）；配眼神陰濕內歛，則城府甚深，常自以為是足智多謀，企圖以小博大、由無變有、由少變多。

二、印堂眉心狹窄：為人計較，凡事認為自己全對、以一己利益行先，愛佔大小便宜，最怕付出，最不怕「面慒」。此中極品要推「連眉」，即眉心有許多雜毛，令人看來好像兩眉連成一體。「連眉」的，小心眼、大想頭，滿肚密圈，滿口承諾，但甚少兌現。

三、鼻不露孔：即正面看不到鼻孔，好處是理財謹慎，善於儲蓄。壞處是可以超級孤寒。雖然同是不肯花錢，配合面相其他特徵，又有不同演繹，以下三種，還算是人；

a. 鼻不露孔而眼神正常、眉心開闊的：這種人只是用錢比較謹慎，可能孤寒自己但不一定孤寒別人。

b. 鼻不露孔、眉心不寬窄、沒有連眉的：因孤寒撞了板後，會反思，就像這位闖了禍的老闆，引起軒然大波之後，他拍片道歉，說意大利人愛開玩笑，對著鏡頭大喊：「我愛中國、我愛台灣」。若是連眉的人，就算錯都要錯到底。

c. 鼻不露孔、眼神普通、鼻頭有肉、耳有垂珠的：他們的底線非常清晰：講錢沒商量，其餘乜都得，你叫他免費提供意見、時間、甚至勞力都可以，所以常予人樂於助人的印象，但錢呢，打死不放。

以上特徵，瘋子老闆中了眉耷眼耷和鼻不露孔兩項，如果你的老細包攬了三項，再加上眼神尖銳或陰濕，那已達至吝嗇的極緻。他就天下無敵，你就無啖好食！