日講夜講的日本加息，利淡之劍已殺到埋身，環球股市均跌。

日息近日攀高位（圖一）。

周一（15日）美股跌，標指挑戰6700點安全墊（圖二），周二（16日）亞太股市均跌（表一）。

本周（12月18日至19日），日本央行將召開金融政策決定會議，成為全球絕對焦點。

市場普遍預計，或加息至0.75厘，達到1995年以後30年來的最高利率水平。

自今年1月以後，日本央行已連續6次「按兵不動」，此次也將會是時隔11個月來再次上調政策利率。

早前，日本央行行長植田和男已經暗示加息意向。

昨天，日本又一項調查顯示，日本大型製造業企業的商業信心在12月攀升至4年來的最高水平。

這一關鍵數據為12月加息「再添砝碼」。

目前，日央行沒有一名政策委員明確表態反對加息，日本政府內部也普遍對加息持認可態度。

若此次會議明確日本會開啟新一輪加息周期，除了影響日圓匯率和日本國債收益率曲線，更可能改變全球「套息交易」的資金流向。

去年8月日央行突襲式加息，已「血洗」全球。

銀河證券認為流動性寬鬆環境疊加政策利好影響下，港股有望震盪上行。配置方面，建議關注以下板塊：1。科技板塊仍是中長期投資主線，經歷前期調整後估值回落，在多重利好因素提振下，有望反彈回升。2。消費板塊有望獲得較大力度政策支持，且當前估值處於相對低位，中長期上漲空間較大，後續需關注政策落地力度及消費數據改善情況。

留意三大催化因素

華泰證券認為目前市場下行空間可控但上行勝率尚未打開。港股情緒指標依然處於悲觀區間，對應磨底階段，情緒指數走勢與2024年11月類似。彼時情緒指標進入恐慌區間後，市場在2025年初迎來明顯反彈，春節前後DeepSeek催化下斜率放大。

未來行情催化因素可能來自以下三點預期差：1. 人民幣升值：升值共識一旦形成，資本流動或發生重要改變，可以類比今年歐洲市場；2. 企業出海：市場依然擔憂匯率升值和出口高基數的影響，明年上半年中美關係依然處於溫和期，出口韌性存在預期差；3. 內地科技進展突破，走出獨立路徑等。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）