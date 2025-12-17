家居保險不只家居咁簡單

姊妹們，上日我和一對年輕夫婦朋友Henry和Sandy談到家居保險的概念。我告訴他們，家居保險涉及三個範疇，一個是家居財物保障（財產險），一個是個人法律責任保障（責任險），另一個是其他保障，當中最重要就是樓宇結構保障！

我講解完財物保障和樓宇結構保障後，他們就問何謂個人法律責任保障。

「個人法律責任險是保障業主、租戶、寵物主人、個人，以及業主在公共地方因意外導致第三者身體受傷或財物損失的法律賠償和訴訟費用的！」

「作為寵物的主人也受保？」Sandy驚訝地問。

「那當然，難道有人會告妳的寵物？」我半開玩笑地說。

「哈哈，是的！其實，我覺得個人法律責任保障十分重要，我經常聽到有樓下單位投訴樓上單位漏水，浸壞了樓下單位的財物而要求賠償，請問這是家居保險的個人法律責任可以保的嗎？」

「可以呀，但當然不是直接賠償，而是涉及訴訟！除了寵物在公眾地方襲擊他人，遭別人控告之外，在家居保險的範疇下，最常見的一種法律責任就是源於妳的家居意外，而導致其他單位或公共地方的損失。Sandy，妳說的只是其中一種，還有就是，例如妳自己的家居火警，波及公共地方或其他單位，也可能會遭到索償或法律訴訟。另外，個人在街上不小心撞到他人，而導致對方受傷或財物損失而向妳興訟，也是家居保險的個人法律責任的保障範圍。」

家居保險涵蓋個人法律責任保障 (Shutterstock)

「咦，這是家居保險啊，也保我個人在街上導致第三者人身或財物損失而遭索償的法律責任？」

「對呀！所以，有時我會認為，家居保險其實也不只包括家居保障，除了保障放在家居的財物外，還可保個人在戶外，甚至外地發生的意外或第三者責任呢！」

「那麼，我的家居財物在戶外和海外是否也受保？」Henry感到很驚訝。

「當然！很多家居保險都可以保障一些家中財物，因攜帶外出或帶往海外時意外損毀的維修費用！但你要留意是哪些財物，以及有否不保事項。但一般來說，手機、平板電腦和筆記簿型電腦都受保，但主要是保障意外損毁的維修費用，有些保單是不保水損的！」

「嗯，聽你這樣說，其實家居保險是一種很有趣的保險呢！但我想搞清楚，我們說要買家居保險，是不是已包括你說的三種保障？」Henry突然想到這個重要問題。

「問得好！一般來說，你說買家居保險，當然會包括家居財物保障，這個是按你單位呎數計算保費的，面積愈大，保費自然愈貴。現時很多家居財物的保單都內置了個人法律責任的保障，不過樓宇結構保障則要另外付錢買或單獨買。如果你是業主，但單位是出租的話，你只需買樓宇結構保險便足夠；但如果你是自住的話，應該先買家居財物保險，然後再加一個樓宇結構保障！」

「樓宇結構保障也是按呎數買的嗎？」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au