GLOBAL Wednesday｜後市望實美國CPI數據加日本議息！Tesla創新高可部署？港股難逃窄幅上落格局？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國11月份失業率再次上升，徘徊在4年來的最高水平，另外後市仍要睇實日央行議息同更多經濟數據出爐？隔晚Tesla(US.TSLA)股價再創歷史新高，總裁馬斯克表示，Tesla已在德州奧斯汀測試無人駕駛汽車，消息帶動下現階段可以追入Tesla嗎？

