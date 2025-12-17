歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
GLOBAL Wednesday｜後市望實美國CPI數據加日本議息！Tesla創新高可部署？港股難逃窄幅上落格局？
股市動向
理財智慧

GLOBAL Wednesday｜後市望實美國CPI數據加日本議息！Tesla創新高可部署？港股難逃窄幅上落格局？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國11月份失業率再次上升，徘徊在4年來的最高水平，另外後市仍要睇實日央行議息同更多經濟數據出爐？隔晚Tesla(US.TSLA)股價再創歷史新高，總裁馬斯克表示，Tesla已在德州奧斯汀測試無人駕駛汽車，消息帶動下現階段可以追入Tesla嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/uxYXOC2-_Xs?si=AepzK4PRlOZLaWNO

 

►把時間軸拉到01:30開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#湯麗鴻#光大證券國際#美股#香港股票#恒指#恒生指數#Tesla#中國平安保險#02318#英偉達#NVDA#Archer Aviation#ACHR#Figure Technology Solutions#FIGR#CELH#中國人壽保險#中人壽#02628#騰訊控股#00700#三花智控#02050#東方電氣#01072#阿里巴巴#09988#Lemonade#貪玩#09890#中國南方航空#南航#01055#中國國航#00753
Add a comment ...Add a comment ...
GLOBAL Wednesday｜小米績後失40元關 業績何解救唔到股價？前瞻股王英偉達業績！美國有咩經濟數據要留意？
更多市場最熱點文章
GLOBAL Wednesday｜小米績後失40元關 業績何解救唔到股價？前瞻股王英偉達業績！美國有咩經濟數據要留意？

投票區

美烏歐多方柏林會晤商討俄烏和談
113
|
3

你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

12%
不會
88%
無意見
0%
投票期：2025-12-15 ~ 2026-01-15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處